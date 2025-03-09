اكتشاف حلقة تجسس روسية ثانية تستهدف منشقين في بريطانيا

أوردت صحيفة غارديان البريطانية، أنه تم الكشف عن عملية تجسس روسية ثانية، تستهدف المنشقين الروس في بريطانيا، وأن الشرطة حذرت من مزيد من العمليات الروسية ضد المعارضين، بعد إدانات بالتجسس لـ6 بلغاريين.

ونقلت الصحيفة عن رومان دوبروخوتوف (41 عاما)، وهو صحفي مستهدف من البلغاريين الستة، قوله، إنه أُبلغ بمحاولات جديدة لمراقبة عائلته.

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وكان دوبروخوتوف قد فرّ من موسكو في عام 2021، واستقر في بريطانيا في يناير/كانون الثاني 2023، وطلب عدم نشر تفاصيل تحذير الشرطة له، وكذلك مكان وجوده وزوجته كيت وابنيهما، اللذين تتراوح أعمارهما بين 8 و10 سنوات.

وأوردت غارديان أسماء وأعمار الـ6 البلغاريين المدانين بتنفيذ عمليات تجسس في داخل بريطانيا وخارجها.

عملية التجسس الأولى

وكان اثنان من أهداف مجموعة الستة هما الصحفيان كريستو غروزيف ودوبروخوتوف، اللذان كانا مسؤولين عن الكشف عن ضابطي المخابرات العسكرية الروسية اللذين حاولا قتل سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري ببريطانيا في عام 2018.

وكشفت الرسائل التي اكتشفتها الشرطة أن دوبروخوتوف قد تمت متابعته من كثب لدرجة أن أحد الجواسيس الجالسين إلى جانبه على متن طائرة التقط الرقم السري الخاص به.

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كما كانت هناك مناقشات داخل المجموعة بشأن تسميم دوبروخوتوف بالريسين في شوارع لندن أو اختطافه باستخدام قارب صغير.

وجاء تحذير الشرطة من محاولة جديدة لاستهداف دوبروخوتوف بعد أشهر من اعتقال حلقة التجسس في فبراير/شباط 2024.

لماذا التجسس عليه؟

دوبروخوتوف، هو رئيس تحرير الموقع الإلكتروني، الذي أدى عمله الاستقصائي إلى تعرض نحو 80 شركة و60 شخصا لعقوبات اقتصادية من الغرب بسبب أدوارهم في تسهيل حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقال دوبروخوتوف إنه فهم، بعد اعتقال البلغاريين، أنه لا يزال هناك بعض الاهتمام المستمر به وكريستو لأنهما لم يوقفا عملهما، إضافة إلى أنه قيل لهما، إن مهمة متابعتهما قد حُولت من إشراف جهاز الأمن الروسي إلى المخابرات العسكرية الروسية.

ونسبت غارديان إلى متحدث باسم "شرطة مكافحة الإرهاب" قوله، إنهم يعملون بشكل وثيق مع قوات الشرطة والشركاء والمجتمعات المحلية لتحديد أي نشاط قمعي من دول أجنبية في المملكة المتحدة وسيسعون إلى تعطيل هذا النشاط كلما أمكن ذلك.