إعلام إسرائيلي: الأغلبية الساحقة من الجمهور تؤيد إنهاء الحرب والأميركيون يتجاوزوننا

سلّطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على محتوى مقطع فيديو لجندي إسرائيلي أسير أكد فيه استحالة عودة المحتجزين في قطاع غزة بالقوة العسكرية، ووجّه عبره رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت القناة الـ13 أن عائلة الجندي الأسير سمحت ببث مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة الماضي.

ونقلت القناة الـi24 عن حاجاي إنغريست، والد الأسير قوله إن "متان يعتمد هذه المرة على الرئيس الأميركي، ويخاطبه بشكل مباشر: أيها الرئيس ترامب أريد منك أن تخرجني من هنا".

ومن جهتها، عبرت عينات إنغريست، والدة الأسير عن ألمها لحالة الإحباط التي ظهر عليها ابنها لدرجة أنه يخاطب ترامب، بعدما خاطب في الفيديو السابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخاطبت نتنياهو عبر القناة الـ13 قائلة: "قبل أن تقرر إرسال المزيد من الجنود إلى المعركة، أولا استرجع من أرسلتهم ولم يعودوا".

وحسب حاييم روبنشتاين، وهو مستشار إعلامي وإستراتيجي، فإن "عائلات المخطوفين دائما تخاطب ترامب لأنها فقدت الثقة في حكومة إسرائيل".

وقال داني كوشمارو، وهو مقدم برامج سياسية على القناة الـ12 إن "ثلثي الجمهور الإسرائيلي، أي الأغلبية الساحقة يقولون إنه يجب الذهاب فورا إلى صفقة وإنهاء الحرب، وفقط 18% يؤيدون الحرب في غزة دون صفقة".

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ومن جهته، أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13، أور هيلر، أن "عائلات الجنود قلقة بشدة من استئناف القتال خلال أيام، لأن ذلك سيعرقل بشكل كبير فرصة استعادة المخطوفين وهم أحياء". وأشار إلى وجود احتمال كبير باستئناف الحرب خلال أيام.

وكشفت القناة الـ13 عن رسالة بعث بها 56 ممن عادوا من الأسر إلى رئيس الحكومة، دعوه فيها إلى تنفيذ الصفقة كاملة ودفعة واحدة ودون تأجيل.

أما الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، يسرائيل زيف، فاعتبر أن "العودة إلى الحرب من شبه المؤكد لن تؤدي إلى حسم مصير المخطوفين، ولن تحقق نتائج مختلفة، فالجيش هو نفسه حتى لو اختلفت التصريحات".

وتحدث زيف للقناة الـ12 عن "ضعف سياسي وحزبي فظيع في إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الأميركيين يتجاوزوننا ويذهبون للتفاوض مباشرة مع حركة حماس.. لقد فقدنا سيطرتنا على الأمر".