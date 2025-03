أبعاد زيارة خبراء صواريخ روس لمواقع عسكرية إيرانية

طهران- أثار الكشف عن قيام 7 من كبار خبراء الصواريخ الروس بزيارة إلى إيران العام الماضي في أعقاب المواجهات العسكرية مع إسرائيل ردود فعل متباينة في طهران بين من يراها تقارير كاذبة تهدف إلى شيطنة إيران، ومن يعتبرها تستهدف الشراكة الإستراتيجية بين طهران وموسكو.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت -عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية دون تسميته- أن خبراء صواريخ روسا قاموا بزيارات متعددة لمواقع إنتاج الصواريخ الإيرانية خلال العام الماضي، ومنها منشأتان تحت الأرض.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول دفاعي غربي -قالت إنه يراقب التعاون الدفاعي الإيراني مع روسيا وطلب عدم الكشف عن هويته- أن عددا غير محدد من خبراء الصواريخ الروس زار قاعدة صواريخ إيرانية، على بعد 15 كيلومترا تقريبا غرب ميناء أمير آباد على الساحل الإيراني لبحر قزوين شمالي البلاد.

ورسميا، لم تعلق إيران على هذا التقرير، لكن اللافت في تعاطي إعلامها الناطق بالفارسية أنه ركز على ما وراء الخبر وتوقيت نشره أكثر من فحواه، ناهيك أنه وصف البيانات الواردة فيه على أنها "مزاعم" تأتي استمرارا للتقارير التي مهدت لزيادة الضغوط الغربية على طهران خلال السنوات الماضية.

من جانبه، يقرأ موقع "ألف" التحليلي" هذا التقرير في سياق التوتر المتصاعد بين إيران والإدارة الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أنه يأتي تزامنا مع تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول ارتفاع المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من 182 كيلوغراما في الفصل السابق إلى 275 كيلوغراما.

وفي مقاله، تحت عنوان "ما وراء كواليس الحرب النفسية الجديدة على إيران" يلمس الباحث "بيجن إيراني" تنسيقا بين مواقف الإدارة الأميركية والوكالة الذرية وكذلك تقرير وكالة رويترز بهدف إطلاق عمليات هجينة ضد إيران.

وأضاف الكاتب أن التقسيم الهادف للأدوار بين عناصر القوة الخشنة والقوة الناعمة يرمي إلى تشديد الضغوط على طهران والتمهيد لشرعنة السياسات غير المشروعة والمغامرات التي قد تستهدف إيران مستقبلا من بوابة تفعيل آلية الزناد، معتبرا التوصل إلى إجماع دولي ضد طهران "هدفا أساسيا وراء هذا السيناريو المكرر".

في السياق، يستذكر الباحث السياسي سعيد شاوردي الملفات السياسية التي دفعت بلاده ثمنها غاليا حيث جاءت بعد تمهيدات إعلامية روّجت لها وكالات أنباء غربية نقلا عن تسريبات أو تقارير أمنية وكذلك مصادر مطلعة لم تكشف عنها بعد، مضيفا أن التسريبات الإعلامية عن نقل مسيرات شاهد الإيرانية إلى روسيا عرقلت بالفعل مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي.

وفي حديث للجزيرة نت، يعتقد الباحث الإيراني أن إثارة الحديث عن تعاون عسكري بين طهران وموسكو -بعد مرور أقل من شهرين على توقيع الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة- يأتي لشيطنة العلاقات الرسمية بين البلدين من جهة، وتوتير العلاقات بين واشنطن مع كل من طهران وموسكو من جهة أخرى، نظرا إلى توجه الرئيس دونالد ترامب لتطبيع العلاقات مع الأخيرة على حساب الجانب الأوروبي.

ويستدل شاوردي بتغريدة لرئيس مكتب كفاءة الحكومة الأميركية إيلون ماسك نشرها الشهر الماضي على منصة "إكس" حيث هاجم فيها إدارة الرئيس السابق جو بايدن متهما إياها بإنفاق ملايين الدولارات على تمويل وكالة "رويترز" مقابل خداعها الرأي العام وتضليله.

Reuters was paid millions of dollars by the US government for “large scale social deception”.

That is literally what it says on the purchase order! They’re a total scam.

Just wow. https://t.co/GGxoVQSwN8

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025