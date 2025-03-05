نيوزويك: الحوثيون يعتبرون وصم أميركا لهم بالإرهاب وسام شرف

أوردت مجلة نيوزويك الأميركية أن مصدرا داخل جماعة الحوثي اليمنية قال لها إنهم يعتبرون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف جماعتهم بأنها "منظمة إرهابية" تكريما لهم ولا يهينهم.

ونقلت المجلة عن المصدر نفسه، الذي لم تسمه، قوله إن الإدارة الأميركية الحالية، تعمل لصالح إسرائيل، كالإدارات السابقة، وتخاطر بمصالح الشعب الأميركي ودافعي الضرائب الأميركيين لصالح الصهاينة، وأن "كل ما يفعله ترامب لا يخدم الشعب الأميركي، بل يضر به في المستقبل القريب والبعيد ويزيد من حالة الكراهية والاستياء ضد أميركا".

وأضاف أن "أي خطوة أميركية عدوانية ضدنا ستجعلنا أكثر التزاما وصرامة في مواقفنا، ويجعل الشعب اليمني يلتف حولنا لأنه يعتبر هذا التصنيف عقابا لليمن وعقابا لدعمنا لغزة".

بايدن ألغى التصنيف الأول

وكانت الولايات المتحدة صنفت الحوثيين لأول مرة كمنظمة "إرهابية" قبل أيام من نهاية ولاية ترامب الأولى في يناير/كانون الثاني 2021، لكن خليفته آنذاك، جو بايدن، عكس هذه الخطوة بعد شهر واحد فقط، مشيرا إلى الصعوبات في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، الذي يعاني في الوقت نفسه من الفقر المتفشي والمجاعة والمرض جراء الحرب الأهلية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية يظهر التزام إدارة ترامب "بحماية مصالح أمننا القومي وسلامة الشعب الأميركي وأمن الولايات المتحدة" وتؤدي تسميات الإرهابيين دورا حاسما "في مكافحتنا للإرهاب، وهي وسيلة فعالة للحد من الدعم المقدم للأنشطة الإرهابية".

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أسئلة في الأفق

وذكرت المجلة أن إدارة جو بايدن كانت قد فوّضت بالفعل القيادة المركزية الأميركية بمتابعة الضربات ضد الحوثيين في محاولة لحماية التجارة الدولية.

ولكن مع وجود أسئلة تلوح في الأفق حول مستقبل وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس في غزة، لا يزال اليمن على الخطوط الأمامية للصراع الإقليمي.

وعلى المدى القصير، من المرجح أن تشعر المنظمات الإنسانية بالتأثير الأول لعودة وصم الحوثيين بالإرهاب، والتي نددت بهذا القرار منذ الكشف عنه لأول مرة الشهر الماضي.