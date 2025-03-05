أكسيوس: أميركا تجري محادثات سرية مع حماس بشأن المحتجزين بغزة

أورد موقع "أكسيوس" الأميركي خبرا حصريا قال فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية حركة حماس" حول إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين المحتجزين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

ونقلت عن مصدرين، على دراية مباشرة بالمناقشات، بشرط عدم الكشف عن هويتها لأنهم غير مخولين بمناقشة الاجتماعات الحساسة، قولهما إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بوهلر، لم يسبق لها مثيل.

وأضاف أن الاجتماعات عُقدت بين بوهلر ومسؤولي حماس في الدوحة في الأسابيع الأخيرة.

لا علم مباشر لإسرائيل

وبينما تشاورت إدارة ترامب مع إسرائيل حول إمكانية التعامل مع حماس، علمت إسرائيل بجوانب المحادثات من خلال قنوات أخرى، حسبما قال أحد المصادر.

زركزت المحادثات جزئيا على إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين، وهو أمر يقع ضمن اختصاص بوهلر كمبعوث للرهائن.

لكنها تضمنت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وقال مسؤول أميركي إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خطط أيضا للسفر إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار لكنه ألغى الرحلة مساء الثلاثاء بعد أن رأى أنه لا يوجد تقدم من جانب حماس.

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نهج مختلف

وعلق الموقع بأن نهج ترامب في الصراع اختلف بشكل حاد عن نهج الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بما في ذلك تهديد حماس مرارا وتكرارا بـ "الجحيم" واقتراح "استيلاء" الولايات المتحدة على غزة.

وأضاف أن التفاوض المباشر مع حماس، خاصة بدون موافقة إسرائيل، يُعتبر خطوة أخرى لم تتخذها الإدارات السابقة.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك من قبل في محادثات مباشرة مع حماس، التي صنفتها "منظمة إرهابية" في عام 1997.

خمسة رهائن أميركيين

وذكر أكسيوس أن حماس لا تزال تحتجز 59 محتجزا في غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد أن 35 منهم لقوا حتفهم. وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن 22 محتجزا ما زالوا على قيد الحياة، وأن وضع اثنين آخرين غير معروف.

ومن بين الرمحتجزين المتبقين خمسة أميركيين بينهم واحد هو إيدان ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما والذي يعتقد أنه على قيد الحياة.

وانتهى وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوما والذي كان جزءا من المرحلة الأولى من اتفاق غزة يوم السبت بعد أن لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديده.