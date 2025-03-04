سؤال وجواب
سياسة|عربي

إعلان دستوري في سوريا.. لماذا وكيف؟

من ورشات الحوار الوطني بسوريا
من ورشات الحوار الوطني بسوريا التي كانت من ضمنها  ورشة للتشاور حول الإعلان الدستوري (الجزيرة)
معاذ العباس
4/3/2025

 

سوريا- تعيش سوريا فراغا دستوريا عقب الإعلان عن حل الدستور، الذي كان يسير البلاد قبل سقوط نظام بشار الأسد، في مؤتمر النصر الذي عقد بدمشق في 29 يناير/كانون الثاني 2025.

وكان الدستور السابق قد صدر بتاريخ 27 فبراير/شباط 2012 بعد اندلاع الثورة السورية والمطالبة بالإصلاحات، بتكليف لجنة من قبل بشار الأسد وإجراء استفتاء شعبي، ولكن المعارضة السورية دعت إلى مقاطعته.

هل يصلح دستور 1950 لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا - المصدر: الجزيرة - ميدجورني
دستور 1950 أول دستور مدني بسوريا (الجزيرة)

  • ما الفرق بين الدستور والإعلان الدستوري؟

يعد الدستور الناظم لعمل الدولة وتحديد الصلاحيات للسلطات، في حين أن الإعلان الدستوري يكون خلال مرحلة الانتقال السياسي للسلطة.

ووضح المحامي والخبير القانوني عبد الناصر حوشان للجزيرة نت الفرق بينهما كما يلي:

  • الدستور يكون دائما، و ينظم الحياة الدستورية في حالة الدولة المستقرة، بينما الإعلان الدستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية للوصول إلى الحالة الدستورية الدائمة.
  • الدستور تكتبه لجنة منتخبة متعددة الاختصاصات واسعة الطيف المجتمعي، بينما الإعلان الدستوري تكتبه لجنة خبراء متخصصة.
  • المضامين الدستورية في الدستور الدائم كثيرة وتفصيلية، بينما مضامين الإعلان الدستوري مقتضبة تنظم المرحلة الانتقالية.
  • الدستور يخضع لاستفتاء الشعب، والإعلان الدستوري لا يحتاج ذلك.
  • الإعلان الدستوري يمهد الأرضية الدستورية والقانونية وشرعنة الانتقال من المرحلة الانتقالية الى الحالة الدائمة.
  • الإعلان الدستوري عبارة عن مجموعة من المواد القانونية لتنظيم الدولة في حالة سقوط الدستور، وهو عبارة عن دستور مختصر، مكون من عدد قليل من المواد، يسمح للسلطة الحاكمة بحكم البلاد بصورة قانونية، وإصدار قوانين تسهل أوجه الحياة في البلد حتى يتم صياغة دستور جديد يخضع لاستفتاء شعبي.
إعلان

 

 

  • ما عمل لجنة الإعلان الدستوري؟

بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف بناء الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة إعلان دستوري، مؤلفة من خبراء ودكاترة بالقانون الدولي، تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية. 

وبدأت اللجنة عملها في مرحلة تبادل الرؤى بين أعضاء اللجنة والرئاسة السورية، للوصول إلى مسودة الإعلان من أجل رفعها إلى رئاسة الجمهورية.

وقال إسماعيل الخلفان أحد أعضاء اللجنة الدستورية إن "الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير أكثر، سنبدأ به فورا، ونأمل في صياغة إعلان دستوري يلبي طموحات السوريين في هذه المرحلة التاريخية".

People gather with independence-era Syrian flags and pictures of 23 locals who died in Saydnaya and other Assad-regime prisons during a memorial vigil for them by the monument to the Great Syrian Revolt at al-Seyouf Square in Jaramana in the Damascus countryside on the city's outskirts on December 21, 2024. Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Shadi AL-DUBAISI / AFP)
يترقب السوريون مخرجات لجنة الإعلان الدستوري ويتوقون للعدالة وضمان الحقوق والحريات (الفرنسية)

  • ما أسس عمل اللجنة؟

يترقب السوريون الإعلان الدستوري، والأسس الدستورية التي ستعتمد عليها اللجنة للوصول إلى مسودة الإعلان، التي ستكون الناظمة لعمل الدولة والسلطات في المرحلة الانتقالية.

الخلفان قال إنه سيكون هناك اطّلاع على الدساتير السابقة، لا سيما دستور 1950، الذي يُوصف بأنه أفضل الدساتير التي مرت على سوريا، كما ستطلع اللجنة على بعض التجارب في دول واجهت ظروفا مشابهة، مثل التجربتين التونسية والعراقية.

وأشار عضو اللجنة المختصة إلى أن الإعلان الدستوري لن يكون مفصّلا، لأنه يخص المرحلة الانتقالية، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مختصرا بشكل مُخلّ، مشيرا إلى وجود نقاط خلافية، مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية.

إعلان

 

  • ما المدة المتوقعة لإصدار الإعلان الدستوري؟

في ظل تسارع الأحداث الذي عاشته سوريا عقب سقوط النظام السابق عمدت إدارة العمليات العسكرية لإعطاء الصلاحيات لحكومة الإنقاذ السورية التي كانت متمركزة في الشمال السوري لتولي المرحلة الانتقالية، وتبع ذلك مؤتمر النصر وتعيين رئيس للجمهورية ومن ثم مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي نص بمخرجاته على ضرورة إصدار إعلان دستوري ينظم فترة الحكم الانتقالية ريثما تتم صياغة دستور للبلاد.

الخلفان أوضح أنه لا توجد مدة محددة للجدول الزمني لصياغة المسودة، لكن الأمر مستعجل، مشيرا إلى وجود لقاءات وتواصل مستمر بين أعضاء اللجنة، الذين لا يعملون بمعزل عن آراء السوريين، لا سيما الحقوقيين.

وأضاف "لا ينبغي أن يطول الأمر، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، ليتم بعدها رفعها إلى رئيس الجمهورية".

  • متى سيتم العمل بالإعلان الدستوري؟

تعد الفترة المحصورة بين الإعلان عن حل الدستور وصياغة دستور جديد للبلاد في سوريا وإقراره باستفتاء شعبي، هي المرحلة التي يُعمل فيها بالإعلان الدستوري، لسد الفراغ الدستوري بأنظمة ومواد دستورية، ومن المتوقع أن يضم الإعلان الدستوري 48 مادة.

وبسبب ما مرت به سوريا من ظروف خلال فترة الحرب من تهجير وضياع في الثبوتيات للكثير من العوائل السورية على مدى 14 عاما، يعد القيام بعمليات انتخابية واستفتاءات شعبية غير سهل. بالإضافة إلى توزع السوريين في دول المهجر.

إعلان

ولفت المتخصص القانوني عبد الناصر حوشان، خلال حديثه للجزيرة نت، أن صلاحية مواد الإعلان الدستوري تبقى قائمة حتى الانتقال إلى الدولة المستقرة التي تقتضي كتابة وصياغة دستور دائم.

وأضاف أن الإعلان الدستوري مؤقت حيث ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي تطول وتقصر حسب أوضاع البلاد واستقرارها.

بدوره، أوضح الخلفان أن الإعلان الدستوري سيكون مؤقتا، وسيُعمل به خلال المرحلة الانتقالية، التي يُتوقع أن تستمر لعدة سنوات.

 

This handout picture released by the Syrian Presidency shows Syria's interim leader Ahmed al-Sharaa (C) meeting with members of the committee to draft a constitutional declaration for the country's transition after the overthrow of longtime ruler Bashar al-Assad, in Damascus on March 2, 2025. The new authorities are focused on rebuilding Syria and its institutions after Assad's removal on December 8, ending more than half a century of his family's iron-fisted rule and 13 years of devastating war. The seven-member committee would "submit its proposals to the president", the presidency said in a statement, without specifying a timeframe. (Photo by Syrian Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SYRIAN PRESIDENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (وسط الصورة) وهو يجتمع مع أعضاء اللجنة لصياغة إعلان دستوري للانتقال في البلاد (الفرنسية)

  • ما أهمية إحداث لجنة صياغة الإعلان الدستوري بهذا الوقت؟

على مدى 14 عاما من الثورة السورية، وما عرفته من تضحيات الشعب السوري، وما أعقبها من حل للدستور والحزب الحاكم وأجهزة الجيش والأمن، انطلق البدء بإعادة بناء مؤسسات الدولة، والسعي لوجود أنظمة ضابطة وحاكمة لها بما يحقق الحقوق والحريات، ويضمن العدالة الانتقالية.

ولأجل صياغة دستور جديد للبلاد ينهي سلطة الحاكم والحزب الواحد، لا بد من وجود أسس ناظمة خلال المرحلة الانتقالية  تقوم مقام الدستور تتمثل في إعلان دستوري مؤقت.

الخلفان أكد أن الإعلان الدستوري سيركّز على المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الجمهورية، وحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضاف أن اللجنة ستكشف عن المسودة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الإعلان الدستوري المرتقب سيكون على مستوى طموحات السوريين.

  • ما الدساتير التي أقرتها سوريا؟

عرفت الدولة السورية، منذ أن أنشئت بمفهومها الحديث، 5 نسخ من الدستور:

إعلان
  • دستور المملكة السورية العربية عام 1920 والذي جاء عقب الثورة العربية الكبرى، حين حكمها الملك فيصل بن الشريف حسين وكتب أول دساتيرها.
  • دستور دولة سوريا عام 1928 في ظل الاحتلال الفرنسي، و تعديله عام 1930.
  • دستور الاستقلال عام 1950 والذي يعد أول دستور مدني.
  • دستور الحزب القائد في 1973 بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة.
  • دستور عام 2012 والذي جاء بعد اندلاع الثورة السورية وتغير الدستور بعد المطالبة بالإصلاحات.

 

 

المصدر : الجزيرة

إعلان