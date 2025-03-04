أكسيوس: خطوات ترامب المذهلة لصالح بوتين

نشر موقع أكسيوس عرضا للخطوات التي نفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوعين الماضيين، قائلا إن ترامب قدم حتى الآن الجزر لا العصي لبوتين، في تناقض حاد لتعامله مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الكاتب ديف لولر، في تقرير أكسيوس، إن قرار ترامب بتعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي كان من الممكن العثور عليها في قائمة الرغبات الشخصية لبوتين.

وأضاف أن ترامب يدرس حاليا أيضا تخفيف العقوبات عن موسكو ويلمح إلى تغيير النظام في كييف. وتأتي سلسلة العلاقات الودية مع موسكو في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز السلام في أوكرانيا وتحسين العلاقات بين القوى العظمى المسلحة نوويا.

أجراس الإنذار

وأشار إلى أن معاملة ترامب لبوتين كشريك وزيلينسكي كخصم دقت أجراس الإنذار لحلفاء الناتو وحتى لبعض زملائه الجمهوريين.

وقال ترامب للصحفيين، في وقت سابق يوم الاثنين، إنه يعتقد أن روسيا تريد السلام، لكن "ربما لا يريد شخص ما عقد صفقة"، في إشارة واضحة إلى زيلينسكي.

وأضاف ترامب: "إذا كان شخص ما لا يريد عقد صفقة، أعتقد أن هذا الشخص لن يكون في منصبه طويلا"، في إشارة على الأرجح إلى الدعوات المتزايدة لاستقالة زيلينسكي أو إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا.

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من جانبه، قال الكرملين يوم الأحد إن نهج السياسة الخارجية الأميركية سريع التغير و"يتوافق إلى حد كبير مع رؤيتنا".

وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"الحس السليم" لترامب، في حين احتفل مسؤولون آخرون في الكرملين بتوبيخ ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي.

5 خطوات

وفيما يلي 5 خطوات صديقة لموسكو، نفذها ترامب في الأسبوعين الماضيين فقط، أضعفت موقف زيلينسكي.

1. طلب البيت الأبيض من وزارة الخزانة تحديد العقوبات على روسيا التي يمكن تخفيفها كجزء من عملية تحسين العلاقات.

2. أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث القيادة السيبرانية الأميركية بتعليق العمليات السيبرانية الهجومية ضد روسيا.

3. دعا ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، واقترح هو وحلفاؤه بعد المشادة بالمكتب البيضاوي وجوب رحيل زيلينسكي.

وأوضح أكسيوس أن تغيير النظام في كييف كان أحد أهداف بوتين الأصلية للغزو. ولا يزال من غير المحتمل أن يكون بوتين قادرا على تثبيت موالين له في مركز صناعة القرار بأوكرانيا في أي وقت قريب.

ومع ذلك، فإن تصريحات ترامب التي تدين زيلينسكي وتحركاته بعد الاجتماع أضعفت موقف زعيم يسعى الكرملين منذ فترة طويلة إلى تشويه سمعته دوليا.

4. صوّتت الولايات المتحدة مع روسيا و16 دولة أخرى معظمها ذات أنظمة استبدادية لمعارضة قرار للأمم المتحدة الأسبوع الماضي يدين "عدوان" روسيا في أوكرانيا.

وكانت إدارة بايدن قد استخدمت مرارا وتكرارا مثل هذه الأصوات لتصوير روسيا كدولة منبوذة، لكن هذه المرة، صوتت الولايات المتحدة مع موسكو وضد جميع حلفائها الغربيين تقريبا.

5. تعليق شحنات الأسلحة التي كانت إدارة ترامب قد أبطأتها بالفعل بشكل كبير، وهي أحدث خطوة دراماتيكية.

التعاون الاستخباراتي

وناقش ترامب وفريقه أيضا ما إذا كان سيتم تقييد التعاون الاستخباراتي الأميركي مع أوكرانيا.

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وأشار الموقع إلى أن صداقة ترامب مع بوتين ليست جديدة، إذ استمرت التحقيقات في علاقات ترامب مع روسيا معظم فترة ولايته الأولى، وأصبح السعي للانتقام من "تدخل روسيا في الشؤون الأميركية" سمة جوهرية لسياسة "ماغا".

ورفض ترامب يوم الاثنين فكرة أن سياسته الخارجية تتطابق مع سياسة الكرملين، مشيرا إلى حقيقة أن الغزوات الروسية السابقة، جورجيا في عام 2008، وشبه جزيرة القرم في عام 2014، وأوكرانيا كلها في عام 2022 حدثت أثناء خروجه من مكتبه.

وقال الموقع إن شهر العسل بين الجانبين قد لا يدوم، خاصة أن ترامب نفسه اعترف بأنه قد يكون مخطئا في الاعتقاد بأن بوتين يريد حقا اتفاق سلام.

وختم بأن ذلك يعكس جزئيا تفضيل ترامب للتعامل بين قوة عظمى وقوة عظمى أخرى، في عالم تفرضه القوة الصلبة.