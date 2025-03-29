وول ستريت جورنال: ما سر كراهية تيار ماغا لأوروبا؟

أظهرت محادثة سيغنال، التي كشفها جيفري غولدبرغ رئيس تحرير مجلة أتلانتيك الذي انضم إليها خطأ، أن كراهية غريزية لأوروبا تبدو واحدة من السمات المميزة لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا).

من هذه الملاحظة، انطلقت صحيفة وول ستريت جورنال -في مقال بقلم ديفيد لوهنو وماركوس ووكر- بقول جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في دردشة سيغنال، التي كان من المفروض أنها سرية تماما، "أكره إنقاذ أوروبا مرة أخرى"، ليوافقه وزير الدفاع بيت هيغسيث سريعا قائلا "أشارككم تماما كراهيتكم للاستغلال الأوروبي. إنه أمر مثير للشفقة".

وأوضح المقال أن كراهية أوروبا أو معاداة أوروبا المتجذرة في اليمين الأميركي هي الصورة المرآتية لمعاداة أميركا المتركزة في اليسار الأوروبي، وكلتاهما تعتمد على الصور النمطية والرسوم الكاريكاتيرية التي غالبا ما تحتوي على جزء من الحقيقة.

وبالفعل صدم الأوروبيون من سرعة الأحداث، كما تقول الصحيفة، ففي أول شهرين استهدفت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية كجزء من حرب تجارية عالمية، وتبنت وجهة النظر الروسية بشأن غزو أوكرانيا، وتجاهلت الأوروبيين أثناء التفاوض مع موسكو حول كيفية إنهاء الحرب، وخففت من التزاماتها بالدفاع عن الحلفاء الأوروبيين، وقال ترامب "إذا لم يدفعوا، فلن أدافع عنهم. نحن ندفع 100% من تكاليفهم العسكرية، وهم يستغلوننا تجاريا".

إعلان

ازدراء علني

وربما تكون نبرة الازدراء العلنية هي التي صدمت الأوروبيين والعديد من الأميركيين المؤيدين للتحالف العريق عبر الأطلسي أكثر من التحولات الجذرية في السياسة، إذ بدأ الهجوم اللفظي عندما شن دي فانس هجوما لاذعا على الحكومات الأوروبية في مؤتمر ميونخ للأمن الذي كان من المفترض أن يركز على خطر التوسع الروسي.

واستعرضت الصحيفة جملة من المواقف الأميركية المناهضة للأوروبيين مثل رفض دي فانس فكرة بريطانيا وفرنسا إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، ومثل توبيخ ترامب ودي فانس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، والذي اعتبرته الإذلال الأكثر شهرة لزعيم أوروبي زائر، وإن لم يكن الوحيد، حيث لم يحصل الرئيس البولندي أندريه دودا إلا على 10 دقائق مع ترامب بعد عبور المحيط الأطلسي للقائه.

ومع أن الاتحاد الأوروبي كان نتاج عملية طويلة من التكامل الأوروبي شجعتها الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، كما تقول الصحيفة، فإن ترامب قال إن الاتحاد "تأسس بهدف خداع الولايات المتحدة"، وبالتالي فلا عجب ألا تتمكن رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين من مقابلة كبار المسؤولين المقربين من ترامب.

وذكر مقال وول ستريت جورنال أن شخصيات أخرى مقربة من ترامب، مثل الملياردير إيلون ماسك ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، تهاجم أوروبا لأسباب اجتماعية وثقافية، إذ يعتقد قادة حركة "ماغا" أن القارة غير ذات أهمية جيوسياسية، وأنها في حالة احتضار اقتصادي ومنحطة أخلاقيا ومحكوم عليها بالزوال ديمغرافيا بسبب انخفاض معدلات المواليد، كما يتهمونها بالتخلي عن تراثها المسيحي والسماح لنفسها بالتعرض لغزو المهاجرين المسلمين.

ومع أن الخلاف الثقافي بين أوروبا وأميركا يعود إلى القرن الثامن عشر، فقد توطدت العلاقات عبر الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تشجيع الولايات المتحدة إعادة الإعمار والديمقراطية في أوروبا الغربية، وتهديد الشيوعية السوفياتية الذي جمع الحكومات الأميركية والأوروبية معا لتشكيل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أحد أنجح التحالفات في التاريخ.

إعلان

المريخ والزهرة

وبالفعل أسهم زوال العدو المشترك في نهاية الحرب الباردة في ظهور التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة، حسب الصحيفة، كما ساهمت معارضة فرنسا وألمانيا ودول أخرى لغزو العراق عام 2003، والسياسة العدوانية والتلعثمات اللفظية للرئيس جورج بوش الابن، في تعزيز الصورة النمطية الأوروبية عن رعاة البقر الأميركيين السذج.

ولخص المؤرخ روبرت كاغان هذا التباين في عبارة قوية وهي "الأميركيون من المريخ والأوروبيون من الزهرة"، مما يعني أن أوروبا تؤمن بعالم تحكمه قواعد ومؤسسات متعددة الأطراف، في حين تُدرك الولايات المتحدة الطبيعة الفوضوية للشؤون الدولية، وبالتالي تعد القوة الغاشمة عاملا حاسما.

في ذلك الوقت، لم يكن معظم الأميركيين يكرهون أوروبا، كما يقول كاغان، بل "كان العداء ينبع في الغالب من أوروبا"، أما الآن فيرى الجمهوريون من حركة "ماغا" أوروبا امتدادا لأميركا ذات الولايات الزرقاء، مليئة بالتقدميين الذين يحبون الضرائب المرتفعة والحدود المفتوحة.

يقول كاغان إن الجمهوريين يقصدون أوروبا الليبرالية، وهم لا يجدون مشكلة مع القوميين الأوروبيين مثل الزعيم المجري فيكتور أوربان وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، كما أن توجه ترامب نحو روسيا -حسب كاغان- "يعود جزئيا إلى كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيما عالميا مناهضا لليبرالية. لقد قرر ترامب وشركاؤه أن هذا هو الحل. وسيتبعه مؤيدوه".

فقبل ترشح ترامب للرئاسة بوقت طويل، كان يعتقد أن دور الولايات المتحدة كحارس للتجارة والأمن العالميين يضر بها، وصرح عام 1990 بأن الولايات المتحدة تتعرض للخداع من قِبل "حلفائنا المزعومين"، مُخصصا ألمانيا واليابان لبيعهما كميات كبيرة من السيارات في الولايات المتحدة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، استمر ترامب في التعبير عن إعجابه بالحكام المستبدين الذين اعتاد الجمهوريون على اعتبارهم أعداءً لأميركا، مثل الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة لترامب ودائرته الداخلية القلب النابض للنخبة العالمية التي يحمّلونها مسؤولية التلاعب بقواعد التجارة العالمية لإيذاء العمال الأميركيين وتبني التعددية الثقافية والوعي.

إعلان

غير أن ما يخيف حلفاء أميركا الأوروبيين أكثر هو تراجع ترامب عن موقفه بشأن أوكرانيا، وسعيه النشط للتقارب مع موسكو، إذ تخشى أوروبا أن يؤدي ذلك إلى تعزيز طموحات بوتين الإمبريالية على حساب سيادة أوكرانيا والأمن الأوروبي.