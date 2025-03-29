سياسة|فلسطين

"ليتني لم أعد".. مأساة أبو العبد الذي فقد عائلته شمال غزة في لحظة

مدة الفيديو 02 دقيقة 34 ثانية 02:34
29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202501:38 م (توقيت مكة)

لم يكن أبو العبد يتخيل أن عودته إلى منزله المدمر في حي الزيتون شمال غزة، بعد رحلة نزوح شاقة، ستكون بداية لفصل جديد من المأساة التي يعيشها سكان القطاع في ظل الاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

أبو العبد انصيو العمل // عاطل عن العمل مريض // غسيل كلى شمال غزه / حي الزيتون
أبو العبد من شمال غزة، حي الزيتون (الجزيرة)

فقد كان يظن أن اتفاق وقف إطلاق النار سيمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه بين أحبته، لكن سرعان ما عاد القصف ليحطم كل ما تبقى من حياته، ويحول عائلته إلى مجرد ذكريات.

أبو العبد انصيو العمل // عاطل عن العمل مريض // غسيل كلى شمال غزه / حي الزيتون
أبو العبد عاد إلى حي الزيتون بعد اتفاق وقف إطلاق النار (الجزيرة)

يعيش أبو العبد اليوم في خيمة، تماما كما كان خلال النزوح، لكن الفرق كبير، ففي المرة الأولى كان يحمل أملا بالعودة إلى بيته، أما الآن فقد استشهدت ابنته وأحفاده في لحظة قاسية لم تمهله حتى لوداعهم.

أبو العبد انصيو العمل // عاطل عن العمل مريض // غسيل كلى شمال غزه / حي الزيتون
أبو العبد عاد بعد النزوح للعيش في خيمة بسبب تدمير الاحتلال منزله (الجزيرة)

أبو العبد، يعاني من مرض الكلى، ولم يكن بحاجة إلى مأساة جديدة فوق معاناته اليومية. كما يجد نفسه وحيدا، بعدما خسر كل من كان يشاركه الألم والحديث، قائلا إن "كان لي أخ أجلس معه وأفضفض عن همومي، لكنه استشهد أيضا.. الجميع رحلوا.. أصبحوا مجرد ذكرى".

أبو العبد انصيو العمل // عاطل عن العمل مريض // غسيل كلى شمال غزه / حي الزيتون
أبو العبد عاطل عن العمل ويعاني من مرض الكلى، قتل الاحتلال ابنته وأحفاده والكثير من عائلته (الجزيرة)

ويختم أبو العبد كلماته بحسرة: "ليتني لم أعد.. كنت في النزوح أعيش في خيمة، والآن أعيش في خيمة أخرى، لكنني فقدت كل شيء".

المصدر : الجزيرة

إعلان