حماس: لن نعيّن بديلا لرئيس العمل الحكومي بعد استشهاده

غزة- علمت الجزيرة نت من مصادر خاصة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قررت عدم تعيين بديل لرئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعاليس الذي اغتالته إسرائيل بغارة جوية فجر 18 مارس/آذار الجاري.

وقالت مصادر في حماس إن القرار الذي اتخذته قيادة الحركة الأسبوع الماضي بعد استشهاد الدعاليس مباشرة يأتي تمهيدا لتولي لجنة الإسناد المجتمعي مهامها، وذلك بناء على المقترح الذي قدمته مصر في وقت سابق وأقرته القمة العربية الطارئة مؤخرا.

وكانت رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس كلفت الدعاليس في يونيو/حزيران 2021 بإدارة العمل الحكومي في غزة بعدما فشلت جميع محاولات التوافق الوطني على تولي الحكومة الفلسطينية في رام الله إدارة القطاع.

وبحسب مصادر حماس، فإن الشأن الحكومي في غزة سيدار حاليا لمتابعة الخدمات الأساسية فقط، مثل الصحة والتعليم، وذلك منعا لحدوث فراغ في ظل الحرب.

وأكدت المصادر أن الحركة أرسلت تأكيدها إلى كافة الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تسلم لجنة الإسناد عملها وفق ما توافقت عليه فصائل العمل الوطني مع القاهرة.

يذكر أن المقترح المصري يقضي بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي تضم شخصيات تكنوقراطية ومتخصصة لإدارة الملفات الخدماتية في قطاع غزة ومتابعة الآثار التي خلفتها الحرب وملف إعادة الإعمار.

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وكان من المفترض أن يتخذ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس قرارا بتشكيلها، وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة.