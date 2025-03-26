الخرطوم- بدأت قوات الدعم السريع تفقد تواجدها في عدة ولايات، من بينها سنار والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وأخيرا الخرطوم، بعد تعرضها لهزائم متتالية من الجيش السوداني، الذي أجبرها على الهروب مؤخرا من الخرطوم بعد قتل عدد من عناصرها وسط العاصمة.

وبدا الانهيار واضحا بعد سيطرة الجيش على مقر القصر الرئاسي بالخرطوم، وما أعقبه من السيطرة على منطقة وسط الخرطوم الإستراتيجية، التي تُعَد مركزا للحكم والسياسة والمجتمع، مما جعل قيادة الجيش تقول اليوم، في تصريح صحفي، إن "الخرطوم ستعلن منطقة خالية من الدعم السريع في غضون وقت وجيز".

هجوم مباغت

على نحو مباغت، شن الجيش السوداني هجمات على مواقع الدعم السريع التي بقيت في العاصمة الخرطوم، وتمكّن من استعادة عدة مواقع عسكرية وأخرى حيوية، أبرزها مطار الخرطوم الدولي، ومقر قيادة قوات الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم، ومعسكر اليرموك للتصنيع الحربي.

فضلا عن السيطرة على مقر رئاسة الدعم السريع بضاحية الرياض، ومعسكر طيبة أكبر معاقل الدعم السريع في الخرطوم، مع تمشيط واستعادة أحياء بري والمنشية والرياض والجريف غرب والعشرة والصحافة وجبرة جنوب وشرق الخرطوم، وإغلاق منافذ مدينة جبل أولياء من ناحية الجنوب.

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كما تمكّن الجيش السوداني من اختراق مواقع حصينة لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، كانت تتخذها قواعد حربية ومعتقلات وزنازين، وبها أسلحتها الثقيلة والخفيفة.

ومن أبرز تلك الحصون معسكر طيبة، الواقع بمدينة طيبة الحسناب جنوب الخرطوم بمحلية جبل أولياء، وهو معسكر يتكون من مبانٍ محصنة معظمها تحت الأرض، وكانت تنطلق منه قوات الدعم السريع نحو المدرعات والاحتياطي المركزي.

ومن قواعدها في هذا المعسكر، تمكنت القوات في يونيو/حزيران 2023 من السيطرة على قيادة شرطة الاحتياطي المركزي ومصنع اليرموك الحربي، ومحاصرة سلاح المدرعات، فضلا عن السيطرة على قاعدتي النجومي، وقاعدة جبل أولياء الجوية.

ويقول الضابط بهيئة مكافحة الارهاب بجهاز المخابرات العامة الخاتم نور الله، للجزيرة نت، "ألحقنا ضربات قاسية بالمليشيا في محلية جبل أولياء وكبدناهم خسائر في الأرواح والمعدات، رغم أن بعضهم لاذ بالفرار مبكرا"، وأضاف أن بعض عناصر الدعم السريع كانت في حالة يرثى لها بعد الضربات المؤلمة التي طالتهم من الجيش عبر أسلحته المختلفة.

مكاسب إستراتيجية

كانت قوات الدعم السريع قد اتخذت من ضاحية الرياض شرق الخرطوم مقرا لها، حيث كانت رئاستها سابقا في مقر كان مملوكا لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وتميّز موقعها بالرياض بتحصينات ومبانٍ قوية ومساحات شاسعة.

يقول مصدر أمني، للجزيرة نت، إن رئاسة الدعم السريع بالرياض كان بها أحدث أنواع التشويش ومضادات الطيران والدروع، فضلا عن وجود مبانٍ تحت الأرض حولتها قوات الدعم السريع لسجن للأسرى.

ويضيف أن رئاسة الدعم السريع بالرياض كان يتواجد بها أبرز قادتها أثناء الحرب، مثل مدير العمليات العميد عثمان حامد، ومدير الاستخبارات العميد عيسى بشارة، وأكد المصدر الأمني أن قواتهم تمكنت اليوم من استعادة مقر رئاسة الدعم السريع الأبرز في الخرطوم.

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ويُذكر أن شرارة الحرب الأولى في السودان قد انطلقت من جنوب الخرطوم، جهة المدينة الرياضية ومعسكر اللواء الأول مشاة مدرعات بضاحية الباقير، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على المعسكر، وقامت بتدمير عدد من المدرعات التابعة للجيش، فضلا عن أسر عدد من الضباط، بينهم قائد المعسكر اللواء مأمون محمد، وظلت قوات الدعم السريع تحتفظ برئاسة اللواء الأول مدرعات منذ بداية الحرب.

ويقول قائد رتل سنار العميد قذافي محمد، للجزيرة نت، إنهم تمكنوا صباح اليوم من السيطرة على اللواء الأول مدرعات، فضلا عن سيطرتهم على أحياء الجديد عمران والجديد الثورة ومدينة الباقير نفسها، مشيرا إلى أن "الدعم السريع كتبت نهايتها في كل السودان، وأن الجيش عازم على مطاردتها".

أما مطار الخرطوم الدولي، فيُعَد من أكبر مطارات العاصمة السودانية، حيث يحتوي على قاعدة جوية، ويجاور قيادة الجيش العامة، ويطل على أكبر شوارع الخرطوم.

وفجر اليوم باغت الجيش قوات الدعم السريع المتحصنة بالمطار بعمليات خاطفة وتمكّن من استعادته، وقال العميد محمد عبد الرحمن البيلاوي، للجزيرة، إن الجيش استعاد مطار الخرطوم الذي كانت تتحصن به قوات الدعم السريع، ودمرت معظم الطائرات المدنية به.

تمشيط واسع

وواصل الجيش تقدمه صباح اليوم في الخرطوم، ولم يكتفِ باستعادة المواقع العسكرية، حيث تمكّن من استعادة مواقع مدنية مثل الميناء البري ومطار الخرطوم الدولي وعدد من الأحياء السكنية، من بينها الرياض والطائف والمنشية وبري والحريف غرف والمعمورة والصحافة وجبرة.

وقالت مصادر ميدانية، للجزيرة نت، إن الجيش عثر على أسلحة ومعدات عسكرية خلفتها "الدعم السريع" في الأحياء بعد فرارها من الخرطوم، وأشارت المصادر الميدانية إلى اعتقال عدد من عناصر الدعم السريع في أحياء شرق الخرطوم بعد محاصرتهم داخلها، وقالت إن قوات الدعم السريع خربت محطات المياه والكهرباء بالأحياء التي كان عناصرها يتحصنون بها.

ويبدو لافتا أن قوات الدعم السريع باتت تعاني من الانهيار، وخسرت تواجدها بالكامل في ولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من النيل الأبيض وولاية الخرطوم وأجزاء من شمال كردفان، حيث تمكن الجيش من طردها وملاحقتها وهزيمتها في عدة معارك.

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يقول اللواء عبد المنعم عبد الباسط أبرز قادة العمليات العسكرية بالجيش السوداني إن "مليشيا الدعم السريع هُزمت في كل وسط السودان، بما فيها الخرطوم، ولم تنسحب"، وأشار إلى أن معركتهم مستمرة إلى حين تنظيف ولايات كردفان ودارفور من وجود قوات الدعم السريع.

في السياق، يقول الضابط بالجيش السوداني محمد دوشان، للجزيرة نت، إن "انهيار قوات الدعم السريع يرجع لعدة أسباب، منها التخطيط الجيد لإدارة المعركة، وحنكة قيادة الجيش، وصلابة الجندي السوداني، والقوات المساندة للجيش".

وحول انهيار الدعم السريع في الخرطوم يقول دوشان إن "فك الحصار عن وحدات الجيش وألويته بالخرطوم ساهم في تدفق الإمداد القتالي، سيما بعد فك حصار المدرعات والقيادة العامة"، وأضاف أن "مليشيا الدعم السريع تعرضت لضربة موجعة في القصر الرئاسي، مما ساهم في حدوث انهيار بصفوفها".