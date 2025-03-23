نوك- بعيدا عن صخب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم غرينلاند والانتخابات البرلمانية الأخيرة في هذه الجزيرة القطبية الشمالية، اختار العازف الدانماركي كارستن ويسترمان التوجه إلى ساحل العاصمة نوك لعزف مقاطع من موسيقى القربة الأسكتلندية.

ويتميز هذا النوع من الموسيقى التقليدية بسحر خاص يثير مشاعر عميقة في النفوس، وظهر ذلك في الحشود التي تجمعت بسرعة للاستمتاع بألحان ويسترمان.

دعم بالموسيقى

ويعيش ويسترمان رفقة زوجته في غرينلاند منذ سنوات، وهو متقاعد ومن أصول دانماركية، وبين الفينة والأخرى، يأخذ آلة مزمار القربة الأسكتلندي للعزف بأرجاء نوك، حيث يحظى بشهرة واستحسان كبيرين من أهالي المنطقة.

ويقول ويسترمان للجزيرة نت "الغرينلانديون مستقلون بالفعل لحد كبير، لكنهم يريدون التحرر تماما من أي ارتباط أو علاقة بالدانمارك".

وأضاف "يريدون أن يكونوا على سجيتهم، وأنا أفهم ذلك وأحترمه بالطبع. لذا، عليهم أن يتحرروا في أقرب وقت ممكن وينشئوا مشروعا تجاريا لتغطية نفقاتهم الخاصة".

وتابع "أنا من أصل دانماركي، لكنني مع حق هذا الشعب بالتمتع باستقلال كامل عن مستعمره السابق، كما هو حق كل الشعوب التي لا تزال تعاني بشكل أو بآخر من القيود السياسية والاجتماعية وغيرها".

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وقد راقت موسيقى ويسترمان للصغار والكبار الذين أتت بهم ألحانه إلى ساحل العاصمة نوك. وقال أندريان، وهو من أصول غرينلاندية للجزيرة نت "بكل مرة أشاهده وهو يعزف لاستقلالنا، أشعر بأن معركتنا ورغبتنا في التحرر مشروعة، ولا أتردد في أخذ بعض الصور معه لأنها ستبقى دائما ذكرى جميلة بالنسبة لي".

عراقة وجمال

وخلافا للاعتقاد السائد، لا تعود أصول آلة مزمار القربة أو "بيوب ـ مور.. الأنبوب الكبير" إلى أسكتلندا، وإنما إلى الشرق الأوسط، وتحديدا إلى مصر القديمة، قبل أن تجلبها الفيالق الرومانية الغازية إلى أسكتلندا، ثم تنتقل عبر أوروبا. بينما يرى آخرون أن القبائل الأسكتلندية المستعمرة جلبته عبر البحار من أيرلندا.

ويُقال إن عازفي مزمار طيبة في مصر كانوا ينفخون في مزامير مصنوعة من جلد الكلاب، ومزودة بآلات موسيقية من العظام منذ عام 400 قبل الميلاد. ويقال أيضا إن أحد أشهر رواد المزامير كان الإمبراطور الروماني العظيم نيرون، الذي يُحتمل أنه كان يعزف على المزمار بدلا من الكمان أثناء احتراق روما.

وهو ما أكده كارستن ويسترمان بالقول إن "هذه الآلة تُستخدم في جميع أنحاء العالم. واليوم ينتسب إلى فرقة موسيقية في الدانمارك، وهي واحدة من 7 أو 8 فرق في البلاد".

وعن خصوصية الملابس التي يرتديها العازفون، أوضح ويسترمان أنها تسمى "رويال ستيوارت"، وهي مصنوعة من قماش التارتان المصنوع من الصوف المنسوج والمميز بألوان أشرطته الأفقية والرأسية المتقاطعة، مشكلة أنماطا متكررة تُعرف باسم "الرتوش".