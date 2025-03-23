سياسة|فلسطين

كيف عاشت الناجية الوحيدة أمينة لحظات إبادة الاحتلال لعائلتها؟

مدة الفيديو 01 دقيقة 37 ثانية 01:37
23/3/2025

الطفلة أمينة الخطيب، البالغة من العمر 10 سنوات، هي الناجية الوحيدة من مجزرتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في النصيرات.

فقدت في المجزرة الأولى والديها وأشقاءها، وبعد أشهر قليلة استهدفت قوات الاحتلال منزل جدتها لأبيها، ليُستشهد الجميع، وتبقى أمينة الوحيدة التي تحمل ذكرى تلك المجازر.

الناجية الوحيدة أمينة الخطيب
الناجية الوحيدة الطفلة أمينة الخطيب (الجزيرة)

تروي أمينة في الفيديو كلمات تبقى محفورة في الذاكرة، وتقول: "كنت بفكر إنه حلم وأخواتي بيحطوا فوقي مخدات. ولما انخنقت قلت إذا كان حلم، خلي أخواتي يطلعوني". وكانت تلك اللحظات، بداية الكابوس الذي قلب حياتها رأسا على عقب.

الناجية الوحيدة أمينة الخطيب
في المجزرة الأولى فقدت والديها وأشقاءها (الجزيرة)

قصة معاناة أمينة انطلقت في الخامس من شهر يوليو/تموز 2024، حين قررت عائلتها النزوح إلى النصيرات، بحثا عن الأمان بعد تصاعد القصف في مناطقهم.

الناجية الوحيدة أمينة الخطيب
الخامس من شهر يوليو/تموز 2024 نزحت عائلة أمينة إلى النصيرات وأبادها الاحتلال الإسرائيلي بأكملها (الجزيرة)

وفي تلك الليلة، كان أفراد العائلة يهمون بالتجمع بعد صلاة المغرب، كما تذكر أمينة: "أمي قالت لي، اجلسي مع أخواتك وحضري شيئا على الجوال، وكنا متسطحين على مخدة واحدة. لكن في تلك اللحظة، بدأ القصف المفاجئ".

الناجية الوحيدة أمينة الخطيب
بفارق أشهر عن مجزرة أهلها استهدف الاحتلال منزل جدتها لأبيها وارتقى الجميع شهداء (الجزيرة)

وبينما كانت أمينة وأخواتها ليان، بيداء، وسوار يقضين وقتهن في الداخل، كان والدها ووالدتها وأخوها عبد الرحمن في الخارج.

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ولم تكن الأمينة لتدرك أن تلك اللحظة كانت بداية النهاية لعائلتها في النصيرات، حيث أسفر القصف عن استشهاد جميع أفراد عائلتها بينما كانت هي وحيدة في هذا العالم، تحمل على عاتقها ذكرى فقدانهم.

الناجية الوحيدة أمينة الخطيب
الناجية أمينة الخطيب بقيت الشاهدة الوحيدة على مجازر الاحتلال لعائلتها (الجزيرة)

وتظل معاناة أمينة شهادة حية على مذبحة ينتظر ضحاياها العدالة، فقصتها تبرز حجم الألم الذي يعانيه الأطفال الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أمينة ليست فقط شاهدة على فظائع الحرب، بل أيضا رمز للقوة والصمود أمام أبشع الظروف.

المصدر : الجزيرة

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