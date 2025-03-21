نشرت مجلة "+ 972" الإسرائيلية أحاديث لمن عايشوا مجرزة رمضان في قطاع غزة التي بدأت فجر الثلاثاء الماضي. مشاهد المجزرة، التي أخذت أرواح حوالي 400 شخص، معظمهم أطفال ونساء، كانت مروعة.

مساء يوم الاثنين الماضي، كان عدي الزايغ يلحق بصديقه وجاره معتصم زين الدين وسط مدينة غزة. تحدثا بفخر عن كيفية قيام سكان حيهم المُغربي بتنظيف الشوارع وإعادة بناء ما في وسعهم خلال الأسابيع الأخيرة، وبذل قصارى جهدهم لجعلها جميلة مرة أخرى بعد أن تضررت بشدة من الهجمات الإسرائيلية خلال 15 شهرا من الإبادة الجماعية.

بعد الفراق، ذهب الزايغ للنوم حتى استيقظ فجأة حوالي الساعة الثانية صباحا بسبب الاستئناف المفاجئ للهجمات الإسرائيلية التي توقفت فترة شهرين تقريبا.

وقال الزايغ للمجلة "فتحت عيني عندما سقطت على الأرض، وانهارت أجزاء من السقف والزجاج المحطم من النوافذ على جسدي. أضاءت ألسنة اللهب من الانفجار الشقة. ظننت أنني ميت".

حجر على صدر أمي

بعد أن أدرك الزايغ أنه لا يزال يتنفس، ويعتقد أن منزله كان هدفا للتفجير، خشي أن تكون غارة جوية ثانية وشيكة. التفت إلى مصباح هاتفه، سحب نفسه، وهرع لمساعدة إخوته التسعة ووالديه للخروج من تحت الأنقاض.

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وقال الزايغ "أزلت حجرا كبيرا سقط على صدر أمي، وأمسكت بيدها، وسحبتها إلى الطابق السفلي، بعد ذلك أُغمي عليها".

وبينما وعى الزايغ بحجم الدمار المحيط به، رأى المزيد من الجثث المقطعة مبعثرة في الشارع. وجنبا إلى جنب مع جيرانه، جمع أجزاء الأجساد المختلفة ووضعها في أكياس بلاستيكية على الرصيف.

وقال، وهو يبكي، إن "رائحة الدم واللحم المتحلل جذبت الكلاب الضالة إلى المنطقة. لمدة ساعتين، كنا نلقي الحجارة عليها لحراسة الجثث حتى وصلت سيارة إسعاف واحدة. لكن لم تكن هناك مساحة إلا لأخذ الجرحى فقط، ورفضوا أخذ الجثث".

جثة صديقي معتصم

عند انبلاج ضوء الصباح، أدرك الزايغ وجيرانه أنه لا يزال هناك المزيد من الجثث المتناثرة عبر الشارع، وصُدم عندما اكتشف أنه تعرف على إحداها. وأوضح "وجدنا النصف العلوي من جثة مشوهة ملقاة على بعد 100 متر من المنزل الذي تم استهدافه. لقد كانت جثة صديقي معتصم". وكانت هناك جثث متناثرة في جميع أنحاء الأرض.

في الساعة 1:40 من صباح اليوم نفسه، استيقظ فؤاد سقالة (46 عاما) في منزله بمدينة غزة القديمة لتحضير السحور، وكان على وشك إيقاظ بقية أفراد عائلته عندما ضربت سلسلة من الغارات الجوية التي تصم الآذان مبنى مجاورا.

وقال سقالة لـ"+ 972″: كانت هناك أنقاض تتساقط في كل مكان، سقط البعض على المرتبة التي كنت أنام فيها. اعتقدت أنني كنت أعاني من كابوس حتى تشبثت ابنتي هالة البالغة من العمر 7 سنوات بساقي وبدأت في البكاء بصوت عال.

لم أتعاف بعد

صعد سقالة أيضا إلى مسرح آخر للمذبحة. وقال "كانت هناك جثث متناثرة في جميع أنحاء الأرض. ذكرتني المشاهد المؤلمة بالأيام الأولى للحرب في عام 2023، والتي ما زلت أحاول التعافي منها".

عزة النشار (19 عاما) تعيش في منزل قريب من منزل سقالة، كانت تتلو القرآن عندما بدأ القصف. وروت "اهتزت الأرض، وكانت أصوات الانفجارات مرعبة. لعدة دقائق، لم أستطع تحريك جسدي بدافع الخوف".

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كان الشاغل الأول لعزة وعائلتها هو سلامة عمها محمد. وكان قد نصب خيمة على سطح المبنى للعيش مع زوجته صابرين وأطفالهما الأربعة بعد أن دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية منزله في الحي نفسه العام الماضي.

قالت للمجلة "هرع أعمامي وجيراني الآخرون إلى السطح للاطمئنان عليه. عندما وجدوه، كان قد أغمي عليه، وكان مغطى بقطع من جدار مدمر. الحمد لله، نجا مع إصابات طفيفة".

أفظع المجازر

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لـ"+972″ إن القوات الإسرائيلية شنت أكثر من 100 غارة متزامنة على المنازل السكنية والملاجئ والخيام التي تؤوي النازحين في جميع أنحاء قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وإصابة 600، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال "هذه واحدة من أفظع المجازر في الحرب. عملت فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية بأقصى طاقتها، لكنها واجهت صعوبات خطيرة بسبب نقص الآلات الثقيلة والمركبات، وبسبب القصف المتكرر في المناطق التي كانوا يعملون فيها".

استمرت الهجمات الإسرائيلية على غزة طوال الأسبوع، وقال محمود بصل إن النظام الطبي يكافح بسبب نقص حاد في الموارد، وإن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات عالمية فورية لحماية المدنيين الأبرياء من المزيد من المذابح.