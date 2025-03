كيف أصبحت كينيا نقطة إستراتيجية لتهريب المخدرات المكسيكية؟

كشفت الحكومة الأميركية في تقرير حديث عن تفاصيل مذهلة حول نشاط عصابات المخدرات المكسيكية في كينيا.

أبرز ما ورد في هذا التقرير هو الكشف عن وجود مختبر ضخم لإنتاج مخدر "الميثامفيتامين" يديره الكارتل المكسيكي الشهير (خاليسكو الجديد) "CJNG".

وقد سلطت هذه الاكتشافات الضوء على دور كينيا كحلقة وصل إستراتيجية في شبكة تهريب المخدرات العالمية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الحكومة الأميركية، فقد بدأ كارتل خاليسكو في استخدام كينيا كمركز لتصنيع الميثامفيتامين في وقت سابق من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن العصابة المكسيكية كانت معروفة عالميا بارتباطها بالأنشطة الإجرامية في أميركا الشمالية، فإن التحليل الأخير يوضح مدى توغل هذه العصابات في المناطق الأفريقية.

فقد نُفذت حملات دهم للمختبرات في شمال كينيا حيث عثر على مئات الكيلوغرامات من المخدرات المصنعة، مما أثار صدمة في المجتمع الأمني المحلي والدولي.

وتكشف التقارير أن المختبرات التي كانت تديرها العصابة المكسيكية مجهزة بأحدث المعدات لتصنيع الميثامفيتامين، وأن الكارتل كان ينقل المخدرات عبر شبكات إجرامية إلى أسواق أخرى، منها الولايات المتحدة الأميركية.

كما تم تحديد أن هذه الأنشطة لم تقتصر على كينيا فحسب، بل كانت جزءًا من خطة إستراتيجية لتوسيع نطاق الإنتاج في قارة أفريقيا التي تعد سوقًا واعدة في تجارة المخدرات الدولية.

وفي ضوء هذه المعلومات المدهشة، أصدرت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا بيانًا أكدت فيه أنها بدأت تحقيقات شاملة لملاحقة أفراد العصابة المكسيكية الذين كانوا يقفون وراء هذه الأنشطة الإجرامية، كما أشارت إلى أنها تتعاون بشكل وثيق مع الوكالات الأمنية الدولية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.

وأضافت المديرية أنها قامت بدهم مواقع متعددة في شمال كينيا حيث عثر على مختبرات تستخدم لتصنيع الميثامفيتامين، بالإضافة إلى كمية ضخمة من المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج المخدرات.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن عمليات ضبط هذه المواد والمعدات ستكون خطوة كبيرة في حرب كينيا على المخدرات.

Inside The Mexican Drug Cartel Lab:

NTV team visits the dangerous Mexican cartel lab, establishes that it had strategically been set up next to a water source, was surrounded by three fences, making it entirely invisible to locals.#NTVTonight @david_muthoka7 pic.twitter.com/su5hZCGTGV

— NTV Kenya (@ntvkenya) March 20, 2025