صحف عالمية: الوضع بغزة ينزلق نحو حرب شاملة بعد تضاؤل تمديد الهدنة

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على تبعات تنصل إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمخاوف من اتساع رقعة الصراع.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن "القتال في غزة ينزلق نحو حرب شاملة"، مشيرة إلى أن الغموض يكتنف النهاية المحتملة لهذه الجولة من القتال.

ووفق الصحيفة، فإن الصراع المتصاعد أثار الذعر والخوف بين الفلسطينيين، الذين كانوا يأملون في فترة راحة أطول من الحرب، إذ يقول كثيرون إنهم يرون أملا ضئيلا في حل الأزمة قريبا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة فاقم معاناة السكان المصدومين والمرهقين، وأدى إلى نزوح 70 ألف فلسطيني بعد منع إسرائيل دخول جميع المواد الغذائية والوقود إلى غزة منذ أكثر من أسبوعين.

ويرى محللون أن احتمال تمديد وقف إطلاق النار أصبح ضئيلا جدا، في حين يتزايد بشدة احتمال استئناف إسرائيل هجومها الشامل على القطاع.

بدوره، قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرمي إلى تحقيق أهداف شخصية عبر قراره المغامر استئناف الحرب في غزة من دون أن تكون لذلك أيّ مبررات عسكرية.

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ويرى بينكاس في مقاله بصحيفة إندبندنت البريطانية أن عودة الحرب تهدف إلى صرف الانتباه عن قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وخلص تحليل في صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن إقالة رئيس الشاباك تعدّ مناورة من نتنياهو لتجنب التحقيق في مسؤوليته عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق هذا التحليل، فإنه سيكون من الصعب تجنب وقوع كارثة مشابهة في المستقبل إذا لم يتم التحقيق مع نتنياهو.

وكذلك، قد تلحق إقالة بار وتعيين شخص موالٍ لنتنياهو -حسب التحليل- ضررا كبيرا بالجهاز، ويعرضان الأمن القومي الإسرائيلي للخطر على المدى الطويل.

وفي الإطار ذاته، قال الخبير القانوني في معهد الديمقراطية الإسرائيلي أمير فوكس إن لدى نتنياهو مشكلة يريد حلها من خلال تركيز أكبر قدر من السلطة في قبضته، والتخلص من جميع المسؤولين المهنيين.

ووفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الخبير القانوني، فإن ذلك "لا يخدم مصالح دولة إسرائيل، بل فقط مصالح نتنياهو وحكومته".

ورأى مقال للكاتب ألكسندر لونغاروف في موقع ذا هيل الأميركي أن على إسرائيل حل القضية الفلسطينية لإنقاذ نفسها.

وقال لونغاروف إن عجز إسرائيل عن ضمان أمن سكانها بدأ يخلّف تداعيات وخيمة على تماسكها الداخلي وعمل مؤسساتها مثلما يتضح من الاضطرابات التي شهدتها خلال الحرب على غزة والانقلاب الأخير بإقالة رئيس الشاباك.