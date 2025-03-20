سياسة|الكونغو ( زائير )

وول ستريت جورنال: رئيس الكونغو عرض على ترامب اتفاقية معادن مقابل الأمن

FILE PHOTO: A view of processing facilities at Tenke Fungurume, a copper and cobalt mine 110 km (68 miles) northwest of Lubumbashi in Congo's copper-producing south. Picture taken January 29, 2013. REUTERS/Jonny Hogg/File Photo
منجم النحاس والكوبالت في جنوب الكونغو الديمقراطية (رويترز)
20/3/2025

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مضمون الرسالة التي قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول "صفقة المعادن مقابل الأمن"، التي تم الحديث عنها مؤخرا.

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 22: M23 rebels guard a unit of surrendering Congolese military troops who will be recruited into the rebel group on February 22, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. The Rwandan-backed rebel group M23 swept into Bukavu over the weekend, taking control of the city with a population of approximately one million people in Democratic Republic of the Congo's (DRC) South Kivu Province. Hundreds of thousands of people in the eastern part of the DRC have been displaced as the rebel group has made swift advances against Congolese pro-government forces in recent weeks. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
قوات للمتمردين في مدينة بوكافو شرق الكونغو (غيتي)

وقالت الصحيفة إن تشيكسدي تقدم بطلب المساعدة على هزيمة المتمردين، مقابل الوصول إلى المعادن التي تحتاجها شركات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة، حيث أكد أن الشراكة مع بلاده ستعطي للأميركيين ميزة إستراتيجية من خلال تأمين معادن حيوية مهمة مثل: الكوبالت، والليثيوم، والتنتالوم، والنحاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة عرضت فرصا في مجال التعدين لصالح صندوق الثروة السيادي الأميركي الذي أطلقة ترامب قبل أيام.

وفي مقابل هذه المزايا، طلب تشيكسدي من ترامب الموافقة على "اتفاقية أمنية رسمية" لمساعدة الجيش الكونغولى في هزيمة حركة إم23 المدعومة من رواندا، والتي هزمت القوات الأممية والنظامية، والمليشيات الداعمة للحكومة، واستولت على مدن رئيسية في المناطق الشرقية مثل بيكافو وغوما.

ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن رسالة تشيكسدي المتعلقة بالصفقة وصلت إلى مكتب ترامب عبر وسيط غير رسمي، يقدم المشورة لشركات التعدين في أفريقيا.

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وبعد اطلاع ترامب على خطاب العرض، أحاله إلى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للدراسة.

Congolese soldiers patrol the town of Rutshuru in eastern Congo, January 28, 2009. Plans to integrate Tutsi rebels into Congo's army faltered before they could begin on Wednesday, underlining the challenges facing efforts to pacify the east despite renewed Congo-Rwanda cooperation. Separately,Ugandan Lord's Resistance Army rebels killed more than 100 people in a village in Congo in an apparent reprisal for army operations against them, the United Nations said on Tuesday.REUTERS/Alissa Everett (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO)
جنود كونغوليون خلال دوريات في بلدة روتشورو شرق الكونغو (رويترز)

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مجلس الأمن القومي طلب من الوسيط الحضور، وتقديم إحاطة عن الموضوع.

وفي يوم الاجتماع، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على وزير الدولة للتكامل الإقليمي في رواندا جيمس كاباريبي، والمتحدث باسم حركة إم23 لورانس كانيوكا.

وصرّحت المتحدثة باسم الرئاسة في الكونغو بأن الاتفاق مع الولايات المتحدة مهم، ومن شأنه أن يوقف نهب المعادن وتصديرها عن طريق رواندا.

مفاوضات مع شركة بلاك ووتر

وقالت الصحيفة إن العرض الذي قدمه تشيكسدي إلى ترامب يتزامن مع مفاوضات بين كينشاسا ورئيس شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة "إريك برنس" الحليف المقرب من ترامب.

Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, review troops during a welcoming ceremony at the Egmont Palace in Brussels, Belgium September 17, 2019. REUTERS/Francois Lenoir
حكومة الكونغو تسعى لاتفاق يضمن لها دعما عسكريا أميركيا (رويترز )

وحسب الصحيفة، فإن ممثلين عن برنس كانوا في كينشاسا طيلة الأسبوع الماضي، وأجروا محادثات مع الحكومة عن طريق لجنة خاصة تضم وزارة المالية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وشركة التعدين الحكومية "جيكامين"

وسيساعد برنس الحكومة في كينشاسا على مكافحة التهرب الضريبي من قِبل المنتجين والمصدرين للمعادن إذا نجحت معه المحادثات.

ومنذ أن اندلع التمرد في شرق الكونغو الديمقراطية تزايد التهرب الضريبي ونهب الثروات المعدنية، ووفقا لأرقام صادرة من الأمم المتحدة، فإن رواندا استولت على 150 طنا من معدن الكولتان من المناجم الكونغولية.

تصميم خاص - خريطة مدينة بوكافو - الكونغو الديمقراطية
خريطة الكونغو الديمقراطية (الجزيرة)

ولا يستبعد بعض المراقبين نجاح المفاوضات حول صفقة المعادن مقابل الأمن بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة، لأن ترامب جعل وصول الشركات الأميركية إلى الموارد الطبيعية حجر الزاوية في سياسته الخارجية الجديدة، إذ تركزت المحادثات الدبلوماسية مع العراق بعد مجيئه على تدفقات النفط لصالح الشركات الأميركية الذي توقفت منذ عامين.

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وكانت الموارد الطبيعية عاملا مهما في تعاملات ترامب مع فنزويلا وروسيا وأوكرانيا، كما أنها كانت وراء تركيزه على غرينلاند المليئة بالثروات المعدنية.

المصدر : وول ستريت جورنال

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