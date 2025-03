الزحف من غزة إلى لبنان وسوريا.. هل تحقق إسرائيل حلمها الإمبراطوري؟

بعد "طوفان الأقصى" والفشل الذريع الذي مني به جيش الاحتلال الإسرائيلي على يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جاء الانتقام في شكلِ حرب إبادة شنتها إسرائيل على قطاع غزة بغية تحويله إلى حطام وسعيا لتدفيع كل من يقطن في القطاع المحاصر كُلفة تتجاوز حدود التوقع.

وقتها، أطلق حزب الله اللبناني موجات قصف متواصلة من جنوب لبنان على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، وعرّف الحزب تحرّكه ذاك بكونه جهد إسنادي للمقاومة في غزة.

في تلك الأثناء، ساد توجه عام داخل أوساط مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، وتعالت أصوات بعض السياسيين ورؤساء البلديات المحلية في مستوطنات الشمال، مُطالبين بغزو الجنوب اللبناني واحتلاله، انتقاما مفاده خسارة الأرض ثمنا للمقاومة.

وتزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء حملته البرية على الجنوب اللبناني في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت جماعة "استيقظ أيها الشمال" الاستيطانية المتطرفة حملة إعلانية تروج لبيع عقارات جديدة في جنوب لبنان، فيها منازل بحمامات سباحة و"إطلالات رائعة" مقابل مبلغ زهيد يُعادل 80 ألف دولار. وفوق الصور المُتخيَّلة للعقارات التي لم تبنَ بَعْد، كُتب الآتي: "ألا تحلمون بامتلاك منزل واسع يطل على جبال لبنان الثلجية في أرض أجدادنا؟"

وفقا للدكتور جيمس دورسي، الزميل بكلية راجاراتنام للدراسات الدولية بسنغافورة، فإن هذا المنطق الانتقامي أصبح أكثر شيوعا في المجتمع الإسرائيلي، ويحمل في طياته دلالات خطِرة، لا سيما في ظل الدعوات المتصاعدة لاستيطان غزة والاستيلاء على مزيد من الأراضي السورية المحاذية للجولان المحتل، وتسريع عملية الاستيطان التي تجري على قدم وساق في الضفة الغربية تمهيدا لضمها كاملا.

قد تظن أن هذه المزاعم الرامية إلى توسيع حدود الدولة الصهيونية على حساب الأراضي العربية المجاورة وليدة الأحداث الجارية، لكنها في الحقيقة قديمة قِدَم المشروع الصهيوني ذاته، وقد أقرتها وثائق هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال منذ فترة مبكرة من عمر الدولة الصهيونية، مشيرة إلى أن "حرب 1948 لم تنتهِ، وأنَّها لم تكن سوى جولة واحدة من سلسلة جولاتٍ من الحروب التي على إسرائيل الاستعداد لها بغية استكمال تحرير البلاد وتوسيع حدودها في جميع الاتجاهات".

ولتحقيق هذا الهدف وضعت إسرائيل العديد من المخططات، لعل واحدا من أبرزها هو ما يعرف بـ"مخطط نفو"، هو بحث شامل أجراه جيش الاحتلال عام 1953 بغية "التأسيس لفكر عسكري إسرائيلي تجري وفقه إعادة تشكيل حدود إسرائيل في جميع الاتجاهات".

في الجنوب مثلا، دعا المخطط احتلال شبه جزيرة سيناء، كما دعا للسيطرة على الضفة الغربية وشرق الأردن وجعل حدود إسرائيل الشرقية تصل إلى الصحراء السورية، وكذلك احتلال جانبَي خليج العقبة. وفي الشمال، نص المخطط على الاحتلال إسرائيل لمناطق حوران والجولان وقمة جبل الشيخ وجنوب لبنان حتى مصبّ نهر الليطاني. وبالنظر إلى أن المناطق التي طالب مخطط "نفو" إسرائيل باحتلالها مأهولة بالعرب، فقد أشارت الخطة إلى ضرورة طرد أغلبية السكان من هذه المناطق للحفاظ على "الطابع اليهودي لإسرائيل".

وفي هذا السياق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو/حزيران الماضي مقطعا مُصوَّرا أثار جدلا واسعا، يحوي مستوطنا إسرائيليا يقرأ مع ابنه كتابا للأطفال بعنوان "ألون ولبنان". ويحكي الكتاب قصة صبي يدعى ألون يعيش في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، لكن الصبي الصغير لا يعشق المناظر الطبيعية الخلابة للجنوب اللبناني فحسب، بل يعتقد أن لبنان جزءٌ من أرض إسرائيل الموعودة.

واللافت بخصوص هذا الكتاب ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن مؤلفه، المُحاضِر في جامعة آرييل الإسرائيلية، هو عاموس عزاريا مؤسس حركة "أوري تسافون"، الداعية لاستيطان الجنوب اللبناني، والتي مولت تكاليف نشر وإصدار الكتاب بالكامل بدعوى غرس بذور الشوق إلى لبنان في نفوس الأطفال الصغار.

جاءت هذه الأخبار توازيا مع حملة "رسائل تهديدية" وصلت في الشهور الماضية إلى سكان الجنوب اللبناني، تأمرهم بالنزوح وإخلاء أراضيهم ومنازلهم كي يستوطنها اليهود، إذ هبطت من السماء عشرات البالونات والمُسيّرات تحمل رسائل باللغتين العربية والعبرية، جاء فيها: "احذروا! هذه أرض إسرائيلية ملك لليهود، وعليكم إخلاؤها فورا"، وهي واحدة من حيل حركة "أوري تسافون"، ويعني اسمها باللغة العربية "استيقظ أيها الشمال"، وهي حركة استيطانية إسرائيلية متطرفة تأسست في مارس/آذار 2024.

بدأت الحركة بأعضاء لا يتجاوزون العشرات، إلا أنها تمكنت في غضون أشهر من بناء مجتمع رقمي كامل عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والواتساب، مما ساهم في استقطاب أعضاء جدد في وقتٍ قياسي، حتى بلغ عددهم أخيرا داخل المجتمع الإسرائيلي نحو 3000 عضو.

وانطلاقا من هذا المجتمع الافتراضي، سعت الحركة نحو تعزيز وجودها على الأرض بنشاطات كثيرة، منها المظاهرات والخروج في مسيرات نحو الجنوب اللبناني، وتمويل حملة إعلانية لنشر الملصقات الداعية لاستيطان جنوب لبنان في الأماكن العامة بكل أنحاء إسرائيل، بما فيها ملاجئ الحرب التي احتمى بها النازحون من مستوطنات الشمال.

لم تتوقف حيل "أوري تسافون" أو "استيقظ أيها الشمال" عند هذا الحد، بل نشرت الحركة على موقعها الرسمي خريطة تضم مواقع 300 مستوطنة وهمية، استبدلوا فيها الأسماء العربية للقرى والبلدات اللبنانية بأسماء عبرية ذات دلالة توراتية، وهو أسلوب قديم تناوله الباحث الفلسطيني أحمد الدبش في دراسته التي نشرت في العدد 83 من مجلة "قضايا إسرائيلية" الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويشير الدبش إلى أن هذا الأسلوب اتبعته الدولة الصهيونية لطمس التاريخ وتهويد القرى والأحياء الفلسطينية بعد نكبة عام 1948، ويهدف إلى استئصال الذاكرة العربية من المواقع الجغرافية واستبدالها بهوية مزيفة لصبغ المكان بطابع قومي يهودي مرتبط بالسرديات التوراتية والتاريخ العبري المُتخيل للأراضي المحتلة.

The Movement for Settlement in Southern Lebanon published this map, featuring "The new Hebrew names for the settlements of Southern Lebanon" based on the current names of the Lebanese towns and villages. https://t.co/QmyW5XEbxZ pic.twitter.com/359Yoynex1

رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم تتعرقل طموحات هذه الحركة المتطرفة، فبعد شهر واحد من توقف الاعتداء، أقامت الحركة مظاهرة في غابة حانيتا الواقعة في الجليل تحت شعار "تمرير الشعلة لمستوطني لبنان الجديد" بحسب ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.

وفي الشهر ذاته ادعى أعضاء "استيقظ أيها الشمال" أنهم عبروا الحدود ونصبوا الخيام وزرعوا الأشجار وكوَّنوا ما يشبه البؤرة الاستيطانية داخل الأراضي اللبنانية وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وقد نفى جيش الاحتلال هذه المزاعم، وأكَّد أن الحركة لم تغادر أرض فلسطين المحتلة قط، وأنها أقامت المخيم قرب مستوطنة حدودية إسرائيلية، لكن أعضاء الحركة أكَّدوا عبورهم الحدود اللبنانية ودخولهم البلدات الحدودية التي لا يزال يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد روَّجت حركة "أوري تسافون" لأهدافها عبر مجموعة بيانات نشرتها على صفحاتها الإلكترونية، وجاء فيها الخطاب الدعائي الذي يخفي الرغبات التوسعية والاستعمارية الشرهة وراء قناع مراوغ يدعي حماية الأمن القومي الإسرائيلي وضمان أمن وسلامة مستوطنات الشمال من صواريخ حزب الله، معتبرين الغزو والاحتلال وبناء المستوطنات على أنقاض القرى والبلدات اللبنانية ضرورة أمنية لإسرائيل، وهي حجج تلقى رواجا كبيرا داخل المجتمع الإسرائيلي وفقا للكاتب الإسرائيلي عكيفا إلدار، الذي صرَّح لمجلة "جُوويش كارَنْتس" بأن الأمن هو الذريعة التي تستخدمها الحركات الاستيطانية سلاحا للتأثير في الجماهير وإقناعهم بأن ما يفعلونه يصب في النهاية لأجل هدف أسمى هو "حماية إسرائيل".

أما الهدف الثاني فهو الثأر من حركات المقاومة، فقد صرح أعضاء "أوري تسافون" أكثر من مرة بأن الفلسطينيين والعرب عليهم أن يدفعوا ثمن المقاومة غاليا، ومثلما خسرت كثير من الدول العربية أراضيها لصالح إسرائيل عقب حرب 1967، التي توسعت فيها حدود الدولة الصهيونية أربعة أضعاف بعد الاستيلاء على غزة والضفة الغربية والجولان وسيناء؛ على لبنان أن يخسر هو الآخر أراضيه لصالح الاستيطان اليهودي، إذ أن الاستيلاء على الأراضي هو الشكل الوحيد المقبول للنصر المطلق الذي يرغبون في تحقيقه، وهي تصريحات وصفها موقع "ذا كرادل" بأنها دعوة صريحة للتطهير العرقي في لبنان على غرار ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

وتستند الحركة في مبرراتها إلى مجموعة من الروايات والسرديات التوراتية، منها اسمها الذي اقتبسته من سطر شعري جاء ضمن سفر "نشيد الأناشيد" أو "أناشيد سليمان"، ويقول "استيقظي يا ريح الشمال"، إلا أن هذا النص الديني -وفقا لتعليقات رواد التواصل الاجتماعي- قد اقتطع من سياقه وتحوَّل إلى شعارٍ دعائي لحرب إبادة جماعية ثانية في الجنوب اللبناني.

وهناك أيضا الرؤى المسيحانية اليهودية، وهي أفكار دينية يهودية تؤمن بضرورة السيطرة على الأراضي التي تقع في نطاق الحدود التوراتية لأرض إسرائيل أو إسرائيل الكبرى كما يسمونها، من أجل التعجيل بمجيء بيشوع (الاسم العبري ليسوع) باعتباره المسيح (المسيا) الموعود والمنقذ والمخلص في الكتب العبرية المقدسة، والذي سوف يأتي في آخر العالم ليخلص شعبه إسرائيل.

ولهذا السبب تدعي هذه الحركة أحقيتها في قطاع غزة والجنوب اللبناني وكامل هضبة الجولان، باعتبارها جزءا من الأرض التي منحهم الله إياها في الكتب المقدسة اليهودية، ومن ثمَّ لا يجوز تركها للأجانب وهم أصحاب الأرض.

The name of the movement is biblical: Awake, O North Wind! (עורי צפון) taken from an ancient, beautiful piece of love poetry (Solomon's Song 4:16) turned into another despicable genocidal war propaganda slogan.

Will someone stop these maniacs, pls? They're killing us all! >>

— Ophira Gamliel 🍉🖤💚♥️ (@OphiraGamliel) June 13, 2024