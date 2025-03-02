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أقصر حرب في التاريخ.. 38 دقيقة 500 قتيل وجريح

Vintage picture of Fleet of British Royal Navy warships, altering formation, Military History, 1890s, 19th Century.
صورة لأسطول السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية في تسعينيات القرن الـ19 (غيتي)
2/3/2025-|آخر تحديث: 2/3/202510:53 ص (توقيت مكة)

في 25 أغسطس/آب 1896، توفي حمد بن ثويني، سلطان زنجبار الموالي لبريطانيا فاستولى ابن عمه خالد بن برغش على القصر الملكي وأعلن نفسه سلطانا، لكن ذلك لم يرق للبريطانيين الذين كانوا يرغبون في تولي ابن السلطان المتوفى خلافته.

ولأن لندن كانت قد وقعت مع زنجبار معاهدة عام 1886 تنص على أن أي سلطان جديد يجب أن يحصل على موافقة لندن، فإنها رأت في مخالفة خالد لذلك تجاهلا لتلك الاتفاقية واعتبرت أن ذلك مبرر كاف لشن الحرب، فحشدت البحرية الملكية قواتها في ميناء زنجبار، ث3 طرادات وزورقين حربيين ونحو ألف رجل.

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أصدرت بريطانيا إنذارا نهائيا ينتهي عند الساعة 9 صباحًا يوم 27 أغسطس/آب، وبعد دقيقتين من نهاية الإنذار وفي ظل عدم رد من السلطان، فتحت السفن البريطانية النار، فأصابت قذائفها القصر مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى خلال دقائق، وقد حاولت المدفعية الزنجبارية الرد، إلا أنها فشلت في التصدي لقوة نيران العدو.

نشبت معركة بحرية، قصيرة وغير متوازنة، بين السفن الزنجبارية والبحرية الملكية، وفي الساعة 9:40 انتهى كل شيء، حيث تمزقت راية القصر بقذيفة، إيذانا باستسلام السلطان، وبسط لندن هيمنتها على المنطقة.

Sayyid Khalid bin Barghash Al-Busaid (1874 Ð 1927) (Arabic: ____ __ ____ _________) was the sixth Sultan of Zanzibar and the eldest son of the second Sultan of Zanzibar, Sayyid Barghash bin Said Al-Busaid. Khalid briefly ruled Zanzibar (from August 25 to August 27, 1896), seizing power after the sudden death of his cousin Hamad bin Thuwaini of Zanzibar who many suspect was poisoned by Khalid. Britain refused to recognize his claim to the throne, citing a treaty from 1866 which stated that a new Sultan could only accede to the throne with British permission, resulting in the Anglo-Zanzibar War in which Khalid's palace and harem were shelled by British vessels for 38 minutes, killing 500 defenders, before a surrender was received. Khalid fled his palace to take refuge in the German consulate from which he was smuggled to German East Africa where he received political asylum. He was captured by British forces at Dar es Salaam in 1916 and was exiled to the Seychelles and Saint Helena before being allowed to return to East Africa where he died in Mombasa in 1927. (Photo by: Henry Guttmann/Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images)
خالد بن برغش استولى على السلطة في زنجبار لكن البريطانيين أسقطوه في حرب خاطفة (غيتي)

يشار إلى أن زنجبار ظلت على مدى قرون جزيرة مزدهر ومركزًا تجاريًا حيويًا بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وآسيا، فكان ميناؤها مهما في تجارة التوابل والعاج وبالذات العبيد، وقد وضعت الإمبراطورية البريطانية لتجارة الرقيق.

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وقد حصلت زنجبار في عام 1856 على استقلالها عن عمان بمساعدة لندن، وفي عام 1890، أدت معاهدة بين ألمانيا وإنجلترا إلى إضفاء الطابع الرسمي للسيطرة البريطانية على الجزيرة، التي أصبحت محمية.

كانت حرب 1896 قصيرة، لكن الخسائر التي نجمت عنها كانت كبيرة: 500 قتيل أو جريح على الجانب الزنجباري، ومن الجانب البريطاني أصيب بحار واحد فقط، وهو ما صفه المؤرخ الفرنسي برونو فوليني في كاتبه: "الحروب الغبية في التاريخ) قائلا: "12 ونصف حالة وفاة في الدقيقة طوال مدة الأعمال العدائية، وهي النتيجة التي جعلت الحرب الإنجليزية الزنجبارية واحدة من أكثر الصراعات دموية في التاريخ".

أما خالد بن برغش فلما أحس بالهزيمة هرب ولجأ إلى القنصلية الألمانية التي رفضت تسليمه إلى البريطانيين، ليتم تهريبه لاحقا إلى تنزانيا قبل أن يعتقله البريطانيون هناك عام 1916، ليتم نفيه أثناء الحرب العالمية الأولى، إلى جزر سيشل، ومن ثم إلى جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي والتي تعتبر إحدى أكثر الأماكن عزلة في العالم.

وفي سياق متصل، تساءلت مجلة لوبوان الفرنسية التي أوردت هذا التقرير، عن أطول حرب شهدها التاريخ فقالت إن حرب 100 عام بين بريطانيا وفرنسا ربما تخطر على البال إذ استمرت 116عامًا (1337-1453)، لكن الواقع، وفقا للمجلة، أن ثمة صراعات أخرى كانت أطول بكثير، إذ يعتقد بعض المؤرخين أن أطول هذه الحروب كانت حرب 335 عاما، التي دارت بين الهولنديين وجزر سيلي، جنوب غرب كورنوال، من عام 1651 إلى عام 1986، دون أن تطلق فيها رصاصة واحدة، وفقا للمجلة.

المصدر : لوبوان

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