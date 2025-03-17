صحف عالمية: قرارات ترامب العسكرية تثير مخاوف من تصعيد إقليمي والحوثيون يتحدونه

تناولت صحف عالمية تداعيات الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن، واستعدادات إسرائيل لرد محتمل، بالإضافة إلى أزمة إقالة رئيس الشاباك، وجهود المجتمع الدولي لدعم سوريا بمساعدات مالية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصداره أمرا بشن هجوم استباقي على جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن يخوض معركة ضد عدو صمد لسنوات وتفوق على أعدائه الأقوياء.

ونقلت الصحيفة عن محللين أن استهداف القادة الحوثيين -وهو ما امتنعت عنه إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في الأغلب خوفا من التصعيد- قد يضعف قدرة الحوثيين على الرد، لكنه يخاطر أيضا بجعلهم عصيين على التنبؤ بتصرفاتهم وأكثر ميلا للمناورة.

وأوضحت صحيفة "واشنطن تايمز" أن العمليات العسكرية ضد الحوثيين تأتي بالنسبة إلى ترامب في لحظة محورية، إذ أبدت إدارته انفتاحا على اتفاق دبلوماسي للحد من البرنامج النووي الإيراني، لكنها لم تستبعد أيضا العمل العسكري المباشر ضد طهران.

ويمكن اعتبار الضربات الكبرى على الحوثيين في المنطقة دليلا على جدية ترامب في التعامل مع هذا التهديد.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية استعداد إسرائيل لاحتمال استئناف الحوثيين هجماتهم عليها في القريب العاجل على ضوء الهجمات الأميركية على اليمن.

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وقالت إن إسرائيل رغم أنها ليست شريكة في الهجوم الأميركي فإنها أُبلغت مسبقا بهذه الخطوة على افتراض أن الحوثيين قد يحاولون الرد عليها.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الجزم بما إذا كان الصاروخ الذي سقط بعد مئات الكيلومترات من إسرائيل كان موجها نحوها، مما يشير إلى الغموض الذي يكتنف العمليات العسكرية في المنطقة.

وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، علقت صحيفة "معاريف" على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، قائلة إنه على عكس الاستجابة السريعة والعفوية للاحتجاجات عقب نية إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت في "ليلة غالانت الأولى والثانية"، ويبدو هذه المرة أن رد الفعل على عزم رئيس الوزراء إقالة رئيس جهاز الأمن العام كان أقل حدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمات الاحتجاج لم تتمكن من حشد عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع مساء أمس الأحد، بل اكتفت بالإعلان عن تجمّع منظم في القدس بعد غد الأربعاء، مما يعكس تراجعا نسبيا في الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على سعي المجتمع الدولي إلى حشد ما يقارب 6 مليارات يورو من المساعدات لسوريا، مع اجتماع المانحين الرئيسيين في بروكسل اليوم الاثنين لعقد مؤتمرهم السنوي.

وعلقت الصحيفة بأن المبلغ المنشود قد يبدو كبيرا، لكنه فعليا في تدنٍ بسبب تراجع اهتمام الولايات المتحدة والتحول السياسي في ألمانيا.

ولفتت إلى أن تخفيف بعض العقوبات الأوروبية على سوريا ليس كافيا بعد لتحسين الوضع الإنساني المتردي على الأرض، مما يضع تحديات كبيرة أمام جهود الإغاثة الدولية.