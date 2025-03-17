إسرائيل هيوم: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الشاباك خلفا لرونين بار

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن مسؤولا يرمز إليه بحرف "إم" هو المرشح الأبرز لرئاسة جهاز الأمن العام (الشاباك) خلفا لرونين بار الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن هذا المسؤول معروف فقط باسم "إم"، وقد شارك في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى خلال المدة السابقة.

وتابعت أن: الأنظار اتجهت إلى "إم" مع انطلاق مسار إقالة رونين بار، حيث عينه نتنياهو في فريق مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك يعني أنه حصل على ثقة رئيس الوزراء عكس بار.

تدرج في المناصب

وقالت إسرائيل هيوم إن "إم" ولد لعائلة متدينة في أحد الكيبوتسات، وبدأ حياته المهنية داخل الشاباك عام 1994، وترقى في المناصب، فعمل منسقا ميدانيا في منطقة الخليل خلال المرحلة الأولى من الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ثم ما لبث أن تدرج في الوظائف في الضفة الغربية والقدس، حتى وصل إلى منصب مدير إقليمي، وهي رتبة تعادل رتبة لواء في الجيش، وفقما توضح إسرائيل هيوم.

وأكدت الصحيفة أن "إم" كان قد بدأ إجراءات تقاعده بعد سنوات خدمته في الشاباك، لكن كلا من نتنياهو ورونين بار طلبا منه تمديد خدمته حتى بداية العام الجاري، حيث طلب منه الانضمام إلى فريق التفاوض بشأن الأسرى.

وقد أثار قرار نتنياهو إقالة رونين بار تصدعا سياسيا كبيرا، إذ اعتبر كثيرون أن نتنياهو يريد أن يستفرد بصناعة القرار وإزاحة كل من يعارض سياساته.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهات وقطاعات عدة تخطط للتظاهر قرب مقر الحكومة بالقدس الأربعاء المقبل رفضا لإقالة رئيس الشاباك.

وأضاف المصدر ذاته أن المظاهرات ستتزامن مع جلسة الحكومة التي سيعقدها نتنياهو للتصديق على قرار إقالة بار.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن دولة إسرائيل فقدت ثقتها برئيس الوزراء نتنياهو، وأن عليه الاستقالة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو، مؤكدا أن قادة الجيش والمخابرات والشاباك ووزير الدفاع فشلوا وتحملوا المسؤولية، ونتنياهو يتهرب من مسؤولياته.