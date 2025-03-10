صحف عالمية: غزة بالمنطقة الرمادية وملف الأسرى يؤرق إسرائيل

اهتمت صحف عالمية بآخر تطورات المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وتلويح تل أبيب بإمكانية استئناف الحرب على قطاع غزة، إلى جانب النقاش داخل إسرائيل بشأن المحتجزين.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الذعر والغموض يستبدان بقطاع غزة بسبب تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واحتمال أن تستأنف الأولى حربها على القطاع.

ونقلت الصحيفة عن السكان فرحتهم بالأسابيع الأخيرة التي عاشوها بدون حرب، وخوفهم من أي تطورات سلبية، في حين قال خبراء دوليون إن غزة حاليا في المنطقة الرمادية.

ولفت تحقيق في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن النقاش بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة يؤرق الرأي العام بإسرائيل.

واستنتجت الصحيفة مرارة كبرى في الأوساط المعنية بموضوع الأسرى بسبب العجز عن استعادتهم ومماطلة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

ويحمّل خصوم الحكومة رئيسها بنيامين نتنياهو مسؤولية وفاة الأسرى ومصير المتبقين منهم، ويشير بعضهم إلى أن تفويت صفقة الصيف الماضي أدى إلى وفاة المزيد من الأسرى كان في المتناول إنقاذهم، وفق الصحيفة.

بدورها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قطر نفذت مناورة دبلوماسية بارعة وأجبرت نتنياهو على التفاوض بجدية، مضيفة أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس وضعت نتنياهو في موقف حرج، إذ أدرك أن كل الطرق تؤدي إلى الدوحة.

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ورأت الصحيفة أن التقدم نحو المرحلة الثانية بات مسألة وقت، لافتة إلى أن "القطريين سئموا من إسرائيل، وعرضوا على مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بولر صفقة تتضمن استعادة الأسرى الخمسة الحاملين للجنسية الأميركية مباشرة من حماس من دون إشراك إسرائيل".

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مجموعة مؤيدة للفلسطينيين كتبت بالطلاء شعارات داعمة لغزة على أسوار نادي الغولف الذي يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسكتلندا.

ووفق الصحيفة، فإن "غزة ليست للبيع" من العبارات التي كتبها الناشطون ردا على حديث ترامب عن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن وبسط السيطرة الأميركية عليها.

وتناولت تصريحات نسبت إلى ناشطين قولهم إنهم يعترضون على تعامل ترامب مع غزة وكأنها ملكية خاصة، مضيفين "لقد أظهرنا له أن ممتلكاته ليست في مأمن من المقاومة".

وفي ملف آخر، رأت صحيفة لوموند الفرنسية أن موجة العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري وضعت السلطات الجديدة أمام مشهد قابل للانفجار في أي لحظة.

وقالت الصحيفة إن سوريا تحبس أنفاسها، مشيرة إلى القلق الذي استبد بالسوريين جراء هذا العنف.

بدوره، قال موقع بريتبارت الأميركي إن بولندا تعتزم زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% ورفع عدد جيشها إلى نصف مليون جندي.

وأعاد الموقع هذه القرارات وإجراءات أخرى مشابهة اتخذتها بولندا إلى ترامب وضغطه على أوروبا كي تتولى الإنفاق على أمنها، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية "بدأت تستجيب كما يبدو".