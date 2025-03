شتم نتنياهو وأعاد ترامب نشر كلامه.. من هو الاقتصادي جيفري ساكس؟

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان المفكر الاقتصادي الأميركي الشهير جيفري ساكس ضيفا على "اتحاد كامبريدج"، وهي جمعية يديرها الطلاب في جامعة كامبريدج البريطانية، وفي هذا اللقاء تحدث ساكس عن العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية.

وقال في معرض حديثه إنه لا يمكن تعريف الولايات المتحدة الأميركية بأنها دولة ديمقراطية حقا، إذ إن عدد الأميركيين الذين يعرفون قضايا السياسة الخارجية للولايات المتحدة أو الذين يتفقون معها قليل للغاية، وضرب المثل بالغزو الأميركي للعراق باعتباره حلقة في سلسلة قادت فيها الدولة العميقة بالولايات المتحدة عملية تضليل الشعب، إذ إن تلك الدولة -حسب رأيه- كانت تريد الحروب طوال الوقت، وتبيعها للشعب الأميركي من خلال الدعاية الناجحة والمضللة.

On his Truth Social account, Trump just shared a clip of Jeffrey Sachs discussing how Obama and Netanyahu orchestrated wars by scaring the shit out of Americans, and where Sachs calls Netanyahu a "deep dark son of a bitch" because he has embroiled the US in so many wars.

Does… pic.twitter.com/HXavQdDFvd

— Joe Quinn (@SeosQuinn) January 8, 2025