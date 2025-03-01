إيكونوميست: ستيف ويتكوف صانع الصفقات الذكي لترامب

نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية تقريرا عن شخصية ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط وعلاقته بالرئيس، ووصفته بأنه يجسد نظرة ترامب العالمية للمعاملات.

وقد التقى ترامب ويتكوف لأول مرة عام 1986 في مطعم للمأكولات الجاهزة في مانهاتن الساعة الثالثة صباحا، بعد ساعات طويلة في عمل الصفقات الذي لا يتوقف. كانا جائعين لذلك توقفا عن العمل وأتيا لتناول شيء من الطعام.

وانعقدت صداقتهما على شطائر من لحم الخنزير والجبن، وألقت صداقتهما في دوامة الجغرافيا السياسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عينه ترامب مبعوثا إلى الشرق الأوسط. وعندما كان رد فعل أحد أعضاء مجلس الشيوخ مفاجئا قائلا إن ويتكوف ليس لديه أي خبرة دبلوماسية سابقة، رد ترامب "حسنا، لقد اُعطيت فرصة المحاولة لملايين الناس، دعونا نختار رجلا لطيفا وذكيا".

احتضن الوظيفة

واحتضن ويتكوف، الذي لا يزال مليئا بالحيوية، الوظيفة. وفي غضون أسابيع قليلة، أوصلته دبلوماسيته إلى الدوحة وغزة، والقدس وموسكو والرياض.

وكان أول عمل لويتكوف، قبل تنصيب رئيسه، هو التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. عندما أخبر مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيصل إلى إسرائيل السبت لإجراء محادثات، قالوا إن نتنياهو لا يكون متاحا أيام السبت إلا بعد غروب الشمس. وأجاب ويتكوف بأن ذلك ليس جيدا، وهو أيضا يهودي. واضطر نتنياهو، وتم الاتفاق على هدنة. وقال بريت ماكغورك، الذي عمل على الصفقة لإدارة بايدن المنتهية ولايته، إنه وويتكوف طورا "شراكة وثيقة، وحتى صداقة".

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وأصبح وقف إطلاق النار في متناول اليد. وبعد ذلك وسّع ويتكوف مجال مهامه. ففي فبراير/شباط المنصرم سافر للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأمين إطلاق مارك فوغل، وهو سجين أميركي محتجز هناك. والتقى الرئيس الروسي لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، ووصف ويتكوف ذلك اللقاء بأنه لـ"بناء للثقة". وكان من اللافت غياب كيث كيلوغ مبعوث ترامب إلى أوكرانيا. وبالعودة إلى البيت الأبيض، أشاد فوغل بما يتصف به ويتكوف من روح عملية.

لديه الدهاء لصناعة الصفقات

وتقول الصحيفة إن الدبلوماسيين الذين ليست لديهم المعرفة الواسعة والعميقة بقضية ما ولا الخبرة الطويلة الكافية للتعامل مع القادة الأجانب ومسائل الأمن القومي، يميلون إلى التدرب على ذلك. وويتكوف ليس لديه أي من ذلك. مثل رئيسه، هو مطور عقارات وملياردير يمارس مهنته في مدينة نيويورك وجنوب فلوريدا، لكن لديه ما يهم في البيت الأبيض: دهاء صانع الصفقات، والميل إلى الإطراء والثروة. وأنفق ويتكوف ما يقرب من مليوني دولار للمساعدة في انتخاب ترامب. وسمى حفيده على اسم الرئيس. وابنه زاك هو المؤسس المشارك لمنصة العملة المشفرة لترامب (وورلد ليبرتي فايننشال).

ولدى ويتكوف أيضا ثقة بترامب. وقد رأيا بعضهما البعض يخسران، وأحيانا كل شيء. وعندما توفي أحد أبناء ويتكوف بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية، حزن ترامب بجانبه. وكان ويتكوف إلى جانب ترامب عندما حاول رجل اغتياله في ملعب الغولف.

وتنبع علاقتهما من حقيقة أن كليهما من المنافسين من خارج دوائر السياسة والسلطة، الذين بدؤوا أعمالهم في عقارات السوق المنخفضة، ثم مشاريع مانهاتن الفاخرة.

ودود وثاقب الرؤية

ويعود نجاح ويتكوف لشخصيته الودودة ورؤيته الثاقبة. وكان يقول عندما يفقد الآخرون ثقتهم في سوق تطوير العقارات إن المطور الجيد حذر وحكيم، ولكنه مؤمن أيضا. وفي الآونة الأخيرة، تضمنت إمبراطوريته العقارية فندق بارك لين في سنترال بارك ساوث، المعروف باسم صف الملياردير. وفي عام 2023، باع تلك التحفة لصندوق سيادي لدولة أجنبية مقابل 623 مليون دولار.

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وعادة ما تعتبر مثل هذه المعاملات مع حكومات أجنبية تضاربا للمصالح لا يؤهل لأي وظيفة دبلوماسية. أما بالنسبة لترامب، فإن ويتكوف هو أحد الأصول. وما يعنيه هذا بالنسبة للغزيين والأوكرانيين لا يبدو جيدا. فقبل المشادة الحادة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض أمس، بدا أن أوكرانيا ستسلم أجزاء كبيرة من ثروتها المعدنية إلى واشنطن. وفي الوقت نفسه، يتطلع ترامب إلى غزة بعين المطور العقاري، ويبدو أن اقتراحه بنقل سكان غزة بالكامل كان مستوحى جزئيا من ويتكوف الذي أخبره أن المنطقة غير صالحة للسكن.

وختمت إيكونوميست تقريرها قائلة إن الوقت القصير الذي أمضاه ويتكوف في الإشراف على حقيبة إسرائيل غزة يجسد الإمكانات والمخاطر في تعيينه، مضيفة أن الطاقة والتفكير الجديد يجب أن تكون في متناول اليد للمشاكل التي تبدو مستعصية على الحل. لقد حقق بالفعل نجاحات. ولكن على المدى الطويل، من المرجح أن تُضعِف دبلوماسية المعاملات التي تتبعها إدارة ترامب المصالح الأميركية أكثر من تعزيزها.