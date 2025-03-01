تفكيك المشهد السياسي بألمانيا بعد الانتخابات

لم تكن الانتخابات الألمانية هذه المرة مجرد سباق سياسي عادي، بل وصفت بأنها انعكاس لتحولات كبرى في ألمانيا وأوروبا، حيث شهدت الساحة السياسية انهيار أحزاب تقليدية طالما كانت في قلب المشهد، وصعودا دراماتيكيا لليمين المتطرف، الذي تمكن لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية من اختراق الحواجز التي وضعها الألمان لحماية ديمقراطيتهم من تكرار مآسي الماضي.

وفي خلفية المشهد، كان الحضور الأميركي بارزا بقوة، سواء في محاولات التأثير على مسار الانتخابات، أو في رسم ملامح الأولويات السياسية لألمانيا في المستقبل.

يأخذنا هذا التقرير في رحلة لتحليل ما حدث في هذا المشهد الانتخابي المعقد، من سياقاته الدقيقة إلى نتائجه التي قد تعيد رسم الخريطة السياسية ليس في ألمانيا وحدها، بل في القارة الأوروبية بأكملها.

سياق معقد وأمة ساخطة

بحسب تقرير لمراسل أسوشيتد برس جير مولسون، فإن الانتخابات، التي أجريت قبل 7 أشهر من الموعد المخطط له بسبب انهيار ائتلاف المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، تأتي في سياق معقد اتسم بصراع داخلي متزايد ولد استياء واسع النطاق لدى الرأي العام الألماني.

فقد هيمنت على الحملة المخاوف بشأن الركود المستمر لأكبر اقتصاد في أوروبا والضغوط للحد من الهجرة. والأهم من كل ذلك، حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن مستقبل أوكرانيا وتحالف أوروبا مع الولايات المتحدة.

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فألمانيا الدولة الأكثر سكانا في الاتحاد الأوروبي كانت -بحسب مولسون- ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، ويعول عليها بشكل محوري في طبيعة وشكل استجابة القارة للتحديات الراهنة والمقبلة، بما في ذلك التعامل مع التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية تحت قيادة دونالد ترامب.

وبحسب افتتاحية لصحيفة لوموند، فقد جرت الانتخابات الألمانية في ظل تحول جذري في العلاقات بين أوروبا وأميركا، مع عودة ترامب إلى السلطة، مصمما على إدارة ظهره لأوروبا ونموذجها الديمقراطي والاقتراب من روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا.

ففي هذا السياق المعقد جرت الانتخابات الألمانية لتحمل معها ما وصفته صحيفة لوموند بالصدمة الثلاثية، فقد أسفرت عن تحول كبير يمكن قراءته من 3 عناوين رئيسية:

إضعاف الأحزاب التقليدية

إنها ظاهرة باتت شائعة في كل أنحاء أوروبا، وإن كانت ألمانيا قاومتها بشكل أفضل، فرغم تصدره وحصوله على 28.6% من الأصوات، لم يتمكن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس من الوصول إلى نسبة الثلث التي كان يأمل الحصول عليها، حسب الاستطلاعات.

وفي مقال مشترك لعدة صحفيين وباحثين في صحيفة الغارديان بعنوان "لقد تحولت ألمانيا إلى اليمين.. فماذا يعني هذا بالنسبة للبلاد وأوروبا؟" تعتبر الكاتبة مريم لاو أن انتصار الديمقراطيين المسيحيين كان باهتا بل مخيبا للآمال.

وبدوره انهار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، بنتيجة 16.4%، وهو انخفاض حاد مقارنة بنتيجته البالغة 25.7% في عام 2021، بل إن هذه هي أسوأ نتيجة يحققها الحزب منذ عام 1890.

وتكبد حزب الخضر -الذي كان أيضا في حكومة شولتس- خسائر فادحة فلم تتجاوز نسبته 11.6% من الأصوات بتراجع 3 نقاط عن 2021، بينما اختفى ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر من البوندستاغ (البرلمان الألماني)، بعد أن عجزوا عن الوصول لعتبة الـ5%.

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من ناحية أخرى، سجل حزب اليسار الراديكالي الصغير بفعل مواقفه القوية ضد اليمين المتطرف حضورا لم يكن متوقعا حيث حصد نسبة 8.8%.

صعود اليمين المتطرف والدور الأميركي

لقد تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من الحصول على نسبة هي الأعلى لليمين منذ الحرب العالمية الثانية وفاق كل الأحزاب المتطرفة في بقية أوروبا بتجاوزه عتبة 20% وحصوله على 20.8%، وهو ما يضاعف تقريبا نتيجته عام 2021، ويجعله اليوم ثاني أكبر حزب في ألمانيا.

وفي مقال الغارديان تعتبر الكاتبة فاطمة أيدمير أن المقاومة ضد اليمين المتطرف يجب أن تصبح الآن جادة، فالنجاح التاريخي الذي حققه اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية لا يشكل تهديدا لجميع الفئات المحرومة في هذا البلد فحسب بل إنه تهديد للديمقراطية يجب أن يثير قلق الجميع.

لكن دور الهجرة لم يكن العامل الوحيد في نجاح الحزب، إذ ألقى تقرير لمجلة "التايم" الضوء على دور التدخل الأميركي، الذي شكّل نقطة دعم مهمة لـ"البديل من أجل ألمانيا".

ففي تقرير لمجلة التايم الأميركية تضمن مقابلة خاصة مع زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايديل، تقول المراسلة سيمون شوستر إن فايديل كادت تسقط مغشيا عليها قبيل عيد الميلاد الماضي عندما قرأت تغريدة إيلون ماسك على "إكس" التي كتب فيها "حزب البديل من أجل ألمانيا وحده قادر على إنقاذ ألمانيا"، ووصفتها زعيمة الحزب بأنها "هدية من السماء".

فلم يسبق لحزب البديل من أجل ألمانيا أن حصل على مثل هذا التأييد القوي من قبل، بل كان دائما على الهامش ومحاصرا من قبل الساسة الألمان الذين يعتبرونه خطرا على ألمانيا بدلا من أن يكون منقذا لها.

فقد صنفت هيئة الاستخبارات الرئيسية في البلاد بعض فروع حزب البديل من أجل ألمانيا على أنها جماعات متطرفة، ووضعت العديد من قادتها تحت المراقبة. لكن كل ذلك، حسب مجلة التايم، لم يمنع إدارة ترامب من احتضان حزب البديل من أجل ألمانيا، فبعد إعلان إيلون ماسك دعمه الصريح لحزب البديل والحملة التي شنها على الأحزاب الألمانية الأخرى جاء الدور على جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي.

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ورغم تصنيف هيئة الاستخبارات الألمانية لبعض فروع الحزب كجماعات متطرفة ووضع عدد من قادته تحت المراقبة، لم يكن ذلك رادعا لدعم إدارة ترامب، حسب مجلة التايم، فقد التقى جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي بفايديل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وباعتباره منبوذا من المؤسسات الرسمية الألمانية، لم تتم دعوة حزب البديل للمؤتمر، ولم يُسمح لفايديل بالدخول إلى مقر انعقاده، فكان لقاؤها مع نائب الرئيس الأميركي في قبو الفندق الذي يقيم فيه، كما تنقل المجلة عن فايديل أن رسالة فانس كانت بمثابة "جرس إنذار" للمؤسسة الألمانية: "لن تسمح الولايات المتحدة لأوروبا بعد الآن بإبعاد اليمين المتطرف عن سياستها".

وبالفعل نقل فانس هذه الرسالة إلى المجتمعين في ميونخ في اليوم نفسه، وقال من على المنصة إن "إبعاد الناس عن العملية السياسية لا يحمي شيئا، بل إنه في الواقع الطريقة الأكثر أمانا لتدمير الديمقراطية".

وكان الخطاب صادما بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، ووصفه عدد منهم بأنه عمل صارخ للتدخل في الانتخابات الألمانية ودعم واضح من إدارة ترامب لحزب البديل من أجل ألمانيا.

وتنقل التايم عن فايديل فرحتها العارمة بدعم إدارة ترامب، حيث تقول "إنه أمر لا يصدق، إنها واحدة من أعظم اللحظات بالنسبة لنا"، وعندما سُئلت عن أسباب دعم ترامب لحزبها قالت فايديل: "قد يكون هناك شيء شخصي وراء ذلك، فإن جده فريدريك ترامب هاجر من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن الـ19، فربما دفعت روابط الدم هذه الرئيس الأميركي إلى النظر عبر المحيط والتساؤل: "ما الذي يحدث في قارة أجدادنا؟".

وحسب التايم يشترك ترامب مع اليمين المتطرف الألماني في ما وصفته بالشعور بالاستياء، فحزب البديل يرفع شعار "العودة إلى العظمة الألمانية" ويسخر من النخب الليبرالية ويسعى إلى تجريدها من السلطة، تماما كما فعلت حركة ماغا في الولايات المتحدة.

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وتتحدث التايم عن بعد شخصي آخر في العلاقة بين إيلون ماسك ورئيسة حزب البديل فايديل، فلعائلة الأخيرة ارتباطات بالنازيين، حيث "كان جدها لأبيها هانز فايديل عضوا في قوات الأمن الخاصة في عهد هتلر وعينه أيضا قاضيا عسكريا في بولندا المحتلة من قبل ألمانيا، وتطلبت الوظيفة منه إرسال أعداء النظام النازي إلى معسكرات الاعتقال".

أما إيلون ماسك، تضيف التايم، فقد "وُلد ونشأ في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، حيث وجدت سياسات ذلك النظام دعما بين عائلته، وأعلن جده لأمه، جوشوا هالديمان، تعاطفه مع هتلر وكان مدافعا بشدة عن نظام الفصل العنصري، الذي اعتبره طليعة الحضارة المسيحية البيضاء".

مسار جديد تسلكه ألمانيا

لعل أهم التحولات التي حملتها الانتخابات الألمانية هو ذلك الإعلان الصريح للمستشار المستقبلي ميرتس عن نيته انتهاج مسار جديد تسلكه ألمانيا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

ففي أولى تصريحاته بعيد ظهور النتائج مساء الأحد 23 فبراير/شباط 2025، قال ميرتس على شاشة التلفزيون الألماني "لم أكن أتصور يوما أن أتفوه بهذا: سأعمل على تحقيق استقلال بلادي عن الولايات المتحدة"، مما ولّد صدمة سياسية وإعلامية في داخل ألمانيا وخارجها، ومعلنا توجها غير مسبوق للسياسة الألمانية في العصر الحديث.

ووفقا لصحيفة لوموند، فمن الواضح أن ميرتس تعلم الدروس من الزلزال الجيوسياسي الراهن، مضيفة أنه بالنسبة لزعيم ألماني، فإن مثل هذه الخطوة ليست سهلة، وبالتالي فلا بد من الترحيب بهذا الوضوح: فحقيقة أن ألمانيا في هذه اللحظة التاريخية ملتزمة بوضوح وبحزم بالوحدة الأوروبية تشكل أهمية قصوى خصوصا بالنسبة لفرنسا، ولنأمل أن يتمكن المستشار ميرتس من تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، فالوقت ينفد، على حد قول الصحيفة.

ويعتبر بول تايلور من صحيفة الغارديان أن أوروبا تحتاج إلى الزعامة الألمانية لإنقاذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، ويبدو فريدريش ميرتس عازما على توفير هذه الزعامة، فهو أكثر جرأة وأقل حذرا من المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، على حد قوله.

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ويضيف تايلور "لقد قال ميرتس إن أولويته المطلقة ستكون "تعزيز أوروبا حتى نتمكن من تحقيق استقلال حقيقي خطوة بخطوة عن الولايات المتحدة"، مضيفا أنه "لم يكن من الواضح ما إذا كنا سنظل قادرين على التحدث عن الناتو في شكله الحالي، فبعد تقارب ترامب مع روسيا لم تعد أوروبا تستطيع الاعتماد على الحماية الأميركية، ودعا المستشار إلى مفاوضات مع المملكة المتحدة وفرنسا بشأن تقاسم رادعها النووي مع ألمانيا وأوروبا.

كيف يكون شكل الائتلاف المتوقع؟

حسب تحليل على موقع هيئة الإذاعة الألمانية، ترى الكاتبة ساندراين بلانشارد أن الائتلاف الأكثر احتمالا للحصول على الأغلبية في البوندستاغ سيكون تحالف الديمقراطيين المسيحيين مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي بقيادة المستشار المنتهية ولايته شولتس، رغم أنه يتوقع أن تكون المفاوضات معقدة، فهناك نقاط خلاف عديدة تتعلق بالديون والسياسة الضريبية وإصلاح نظام التقاعد، وليس محسوما ما إذا كان ميرتس سيحظى بالأغلبية بالتحالف مع الديمقراطيين الاجتماعيين فقط أم سيحتاج إلى شريك ثانٍ أيضا، والذي من الناحية الواقعية لن يكون سوى حزب الخضر.

وقد أكد ميرتس أنه يعلم أن المفاوضات لن تكون سهلة لكن "الأمر الأكثر أهمية هو إعادة تأسيس حكومة قابلة للحياة في ألمانيا في أسرع وقت ممكن فالعالم الخارجي لن ينتظر مفاوضات مطولة".

وفي حين استبعد ميرتس مرارا وتكرارا إشراك حزب البديل لألمانيا في الحكومة، قالت زعيمته فايديل إن الحزب "منفتح على مفاوضات الائتلاف مع حزب ميرتس، وأنه بخلاف حصول ذلك، فلن يكون ميرتس قادرا على فعل شيء ولن يتمكن من تنفيذ برنامجه مع الأحزاب اليسارية".

وفي السياق ذاته، ترى الكاتبة مريم لاو من الغارديان أن ميرتس نظرا للنتيجة الباهتة التي حصل عليها حزبه، أصبح في مأزق عالقا بين المحافظة والاستبداد، ففي حين يصوره الديمقراطيون الاجتماعيون -الذين سيتعين عليه الحكم في ائتلاف معهم- باعتباره شعبويا يمينيا يمهد الطريق أمام اليمين المتطرف، يصيح حزب البديل من أجل ألمانيا في وجهه: "نحن المستقبل، يا سيد ميرتس! اتبعنا إذا كان لديك أي قوة متبقية".

هل كسر اليمين جدار الحماية؟

ترى المؤرخة كاتيا هوير في مقالها في صحيفة الغارديان البريطانية أن إستراتيجية حزب البديل من أجل ألمانيا من الآن هي كسر ما يسمى جدار الحماية الذي يمنعه من الوصول إلى السلطة، ولذلك أعلنت فايديل للمستشار الجديد أن "بابها مفتوح للشراكة، حتى يمكن تنفيذ إرادة الشعب".

لكن فايديل أيضا تسخر من ميرتس وتقول: "إنه ينسخ برنامج حزبها فقط لكنه لا يستطيع تنفيذه، لأنه يحتاج للحكم إلى ائتلاف مع أحزاب يسارية لا تسمح له بفعل أي شيء".

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وتتلخص أولويات حزب البديل لألمانيا في ملف الهجرة، حيث يدعو إلى إغلاق حدود ألمانيا أمام طالبي اللجوء والطرد الجماعي للمهاجرين خصوصا أولئك القادمين من العالم الإسلامي.

وحسب صحيفة التايم، فإنه بالنسبة لفايديل، يبدو أن ما يسمى جدار الحماية منهار، فقد فازت بدعم ملايين الناخبين، والآن يبدو أن البيت الأبيض في صفها، وكرمز لامتنانها، تحتفظ بقبعة بيسبول حمراء معروضة في مكتبها، مكتوب عليها "لنجعل ألمانيا عظيمة مرة أخرى".