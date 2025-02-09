لوباريزيان: طائرات ميراج الفرنسية تحلق في سماء أوكرانيا

تجاهل الأميركيون والأوروبيون فترة طويلة توسلَ كييف تزويدها بالطائرات المقاتلة للدفاع عن نفسها ضد القصف الروسي بالطائرات أو الصواريخ أو الطائرات المسيرة، ولكن طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000 تحلق منذ يوم الخميس في أجواء أوكرانيا بقيادة طيارين أوكرانيين، حسب صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم هنري فرني- أن وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو أعلن عن تسليم أول طائرات ميراج 2000 الفرنسية إلى أوكرانيا، بعد استبدال الألوان الفرنسية الثلاثة بألوان القوات الجوية الأوكرانية.

ومع أن الوزير لم يحدد -لأسباب أمنية- عدد طائرات "ميراج 5 إف-2000" التي ستسلم، فإن تسليم هذه النماذج سيكون من بين 6 طائرات مقاتلة وعد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء حضوره احتفالات الذكرى 80 للتحرير في نورماندي في يونيو/حزيران 2024.

"شكرا ماكرون"

وقد عبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه -كما تقول الصحيفة- وشكره ماكرون على "قيادته ودعمه"، بعد تجاهل الأميركيين والأوروبيين طلباته المتكررة بتزويد بلاده بالطائرات المقاتلة، محتجين بخطر التصعيد المرتبط بالمعدات القادرة على ضرب الأراضي الروسية.

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وعلى مدى الأشهر الماضية، سقطت المحرمات الغربية الواحدة تلو الأخرى، فزودوا أوكرانيا بالدبابات الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى، لكن الجزء الخاص بالطائرات صمد فترة أطول، قبل أن يسقط بإعطاء الضوء الأخضر لتسليم مقاتلات إف-16 الأميركية المملوكة لدول أوروبية عدة ثم طائرات ميراج الفرنسية.

وفي التغريدة التي أعلن فيها تسليم الطائرات، ذكّر ليكورنو بتدريب الطيارين "لعدة أشهر في فرنسا"، وقال إنهم كانوا معتادين على طائرات ميغ وسوخوي السوفياتية القديمة، ولكنهم اكتشفوا معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) لطائرة ميراج 2000 وطائرة إف-16.

وقد عُدلت الطائرة نفسها -حسب الصحيفة- لتلبية الاحتياجات التشغيلية الأوكرانية، لتصبح مجهزة لمهام الضربات الأرضية بعد أن كانت مخصصة للقتال الجوي، وركبت عليها أنظمة الحرب الإلكترونية المضادة لإحباط عمليات التشويش الروسية.

أما بالنسبة للأسلحة المحمولة، فإن الجيش لم يقدم أي تفاصيل ولا صور، ولكن الطائرات ستكون مزودة على الأقل بصواريخ جو جو من طراز ميكا والتوجيه بالأشعة تحت الحمراء، وقد تحمل بالنسبة للهجوم الأرضي صواريخ كروز من طراز سكالب أو قنابل موجهة.