بلومبيرغ: أُسر إسرائيلية تخشى سفر أبنائها الجنود للخارج بسبب غزة

خدمة جديدة بدأت تقدمها بعض المؤسسات داخل إسرائيل وتتمثل في تقديم الاستشارات للجنود عند رغبتهم في السفر إلى خارج إسرائيل، وذلك لتفادي القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر تقرير نشره موقع وكالة بلومبيرغ أن مؤسسة "شورات هادين" القانونية غير الربحية، بدأت تقدم نصائح للجنود ولجنود الاحتياط أيضا، تخبرهم فيها بضرورة حذف أي صور لهم وهم يرتدون الزي العسكري سواء في غزة أو في غيرها، وذلك من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما تنصحهم بالاحتفاظ بالأرقام الهاتفية للقنصليات الإسرائيلية في الدول التي يعتزمون زيارتها، ونقلت بلومبيرغ عن رئيسة "شورات هادين" نيتسانا دارشان لايتنر قولها إنه في حالة اعتقل أي جندي فلا ينبغي له تقديم أي معلومات للمحققين.

تأمين جديد

وتابعت نيتسانا أن كل هذه النصائح ستنشر على موقع إلكتروني وفي منشورات وإعلانات في أماكن عامة يتجمع فيها عادة شباب إسرائيل.

وقالت بلومبيرغ إن القلق الذي يشعر به الجنود الإسرائيليون دفع شركة هاريل للتأمين إلى تقديم خدمة إضافة لتأمين السفر العادي في حدود 2000 دولار للاستشارة الأولية في حال اتخاذ إجراء قانوني ضد جندي بسبب خدمته في الحرب.

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وذكر جندي يدعى آشير (34 عاما) لبلومبيرغ أنه صار من المخيف أن يقوم الأصدقاء بنشر صورهم معه وفجأة يلقى عليه القبض بأحد البلدان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما كشفت المحامية شلوميت ميتز بولات أنها لا تريد لابنتها -جندية الاحتياط- أن تسافر إلى أي مكان غير الولايات المتحدة الأميركية حتى لا يلقى عليها القبض.

لوائح عسكرية

وبحسب بلومبيرغ، فقد أدت هذه التهديدات إلى ظهور لوائح عسكرية جديدة تحظر على الجنود نشر صورهم في وسائل الإعلام المختلفة، ودعوة جنود الاحتياط لمحو كل صورهم من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات القضائية في البرازيل قد أصدرت بداية الشهر الماضي أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في قطاع غزة، وذلك بناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها مؤسسة "هند رجب" ضد الجندي الإسرائيلي، الذي كان وقتها بالبرازيل في إجازة من أجل السياحة.

واعتبر هذا التحرك البرازيلي تطورا قانونيا كبيرا على طريق ملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هند رجب

وقد أنشأت مؤسسة "هند رجب" تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات) التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى (جنوب غربي قطاع غزة) في يناير/كانون الثاني 2024، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف إعلام إسرائيلي النقاب عن تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتها أن الجندي تلقى مكالمة من السلطات الإسرائيلية لحثه على مغادرة سريلانكا فورا خشية القبض عليه.

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ووقفت منظمة هند رجب خلف تلك القضية، حيث رصدت صوره ونشرتها وأخبرت السلطات السريلانكية بأن يد الجندي ملطخة بالدماء.

كما تشهد دول مختلفة تقديم شكاوى ضد جنود إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب، واعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلي في 20 من الشهر الماضي أن أكثر من 30 شكوى قدمت ضد جنود إسرائيليين في ما لا يقل عن 8 دول.