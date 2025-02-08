صحف عالمية: تصريحات ترامب بشأن غزة خيالية لكنها خطيرة

تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إذ حذر كتاب ومحللون من خطورة المقترح الأميركي.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان أسفه لأن واشنطن عندما اقترحت السيطرة على الأراضي الفلسطينية لم تأخذ في الاعتبار دروس الماضي، مشيرا بالخصوص إلى أفغانستان والعراق.

ورأى دو فيلبان أن "تصريحات ترامب بشأن غزة خيالية وغير واقعية لكنها خطيرة أيضا"، مستنكرا ما سماها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيت الأبيض، وتهدف إلى إثارة المشاكل وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار للخطر.

ومن جهتها، كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي قدروا محدودية نجاح خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة.

ونقلت عن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بايندر، تحذيره المستوى السياسي في إسرائيل بضرورة الاستعداد لشهر رمضان "خشية أن تؤدي خطة ترامب إلى إشعال المنطقة".

وفي صحيفة فايننشال تايمز، كتب جيمس شوتر أن خطة الرئيس الأميركي بطرد سكان غزة قد تشجع الإسرائيليين المتطرفين العازمين على ضم الضفة الغربية.

وأشار الكاتب إلى أن إدارة ترامب، في فترة ولايته الأولى، تعاملت بقسوة مع الفلسطينيين ونقضت اتجاه عقود من السياسة الأميركية من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والقول إن الولايات المتحدة لن تعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي.

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وفي صحيفة "هآرتس"، رأى المحلل عاموس هارئيل أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعود إلى إسرائيل كشخص مختلف على أجنحة كلام ترامب، ولكن يجب على الإسرائيليين أن يتذكروا أنهم مجرد حلقة واحدة من مشهد ترامب، وليس العرض بكامله".

وأضاف الكاتب أنه "عندما يستقر الغبار النجمي، سيواجه نتنياهو تحدي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "التهديد لحماس هو أيضا تهديد للرهائن الأحياء لديها".

وفي موضوع آخر، اعتبرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن المواجهة قد بدأت بين طهران وواشنطن، تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة على شبكة دولية متهمة بنقل النفط الخام الإيراني إلى الصين مقابل مئات الملايين من الدولارات، وإدانة إيران للقرار الأميركي.

وذكّر المقال بأن واشنطن انسحبت خلال ولاية ترامب الأولى من الاتفاق النووي الإيراني كجزء من سياسة العقوبات الصارمة التي انتهجها ترامب آنذاك، ومنذ ذلك الحين فشلت الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.