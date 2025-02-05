صحيفة إسرائيلية: ممثل يهودي يشبه أفعال إسرائيل بجرائم النازية

وجّه ممثل يهودي أميركي شهير نقدا لاذعا لإسرائيل، وشبّه تصرفاتها تجاه الفلسطينيين بمعاملة ألمانيا النازية لليهود، متهما حكومة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالجنون المؤقت.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه ليس غريبا على الممثل المخضرم والاس شون (81 عاما) -المعروف بأدواره في أفلام "الأميرة العروس"، و"كلوليس"، و"حكاية لعبة" و"شيلدون الصغير"- انتقاد إسرائيل ودعم النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

رفع سقف انتقاداته

وأفادت، في تقرير لمراسلها في نيويورك دانيال إديلسون، بأن الإسرائيلي الأميركي والاس شون ظل منذ بداية الحرب على قطاع غزة يشارك بانتظام في المظاهرات والفعاليات التي تنظمها الجماعات والهيئات المناهضة للصهيونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكنه الآن يرفع من سقف تصريحاته، حيث يشبه إسرائيل بألمانيا النازية ويتهم الإسرائيليين الذين يدعمون حكومة نتنياهو بـ"الجنون المؤقت".

وفي مقابلة على البودكاست أجرتها معه المؤلفة والكوميدية اليهودية كاتي هالبر، شبّه شون إسرائيل بالنازية واتهمها بـ"الشر الشيطاني".

وقال شون إن الإسرائيليين "غزوا أراضي الغير، واستولوا على منازل الناس، وفعلوا أشياء كثيرة شبيهة بما فعله النازيون باليهود".

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أسوأ من النازيين

وأضاف -بحسب يديعوت أحرونوت- أنه "لا يمكنك أن تكون أكثر شرا منهم. إنهم يرتكبون شرورا تضاهي في فداحتها ما فعله النازيون بالضبط، بل أسوأ من ذلك في بعض النواحي لأنهم يتباهون بما يفعلونه".

وتابع أن الزعيم النازي أدولف هتلر أحسن التصرف عندما أبقى أفعاله طي الكتمان، لكن "الإسرائيليين يكادون يفتخرون بما فعلوه، وهو شر شيطاني".

وقال شون أيضا إن العالم كله يعرف أن الفلسطينيين يتضورون جوعا، وإن الإسرائيليين يمنعون الدواء عن الأطفال عن قصد، ويقصفون المستشفيات، "فإذا كنت لا ترى أن من الشر فعل هذه الأشياء بأناس آخرين، فأنت عندي في عالم مختلف".

مذبحة الأبرياء

ومضى الممثل الأميركي في انتقاداته واصفا تلك الأفعال بأنها قد "تكون جنونا مؤقتا"، معربا عن اعتقاده بأن بعض الإسرائيليين "الذين يؤيدون اليوم ما تقوم به دولتهم في غزة أو الضفة الغربية سيقفون بعد 10 سنوات ليسألوا أنفسهم: كيف تسنى لنا تبرير ذلك؟".

ووفقا للصحيفة، فقد كان شون لما يزيد على عقد من الزمن عضوا في المجلس الاستشاري لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" المناوئة للصهيونية. وفي مقابلة أجريت معه في عام 2009، قال "كان من الأفضل من الناحية الأخلاقية لو كنا نحن الضحايا".

وكان الممثل الأميركي اليهودي قد شارك العام الماضي في العديد من الاحتجاجات ضد إسرائيل، بما في ذلك مظاهرة خارج البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار، حيث اعتبر أن الهجوم على غزة كان متعمدا.

كما اتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بدعم ما أكد أنها "مذبحة الأبرياء"، في إشارة إلى سكان غزة وليس الأسرى والضحايا الإسرائيليين الذين سقطوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب يديعوت أحرونوت.