صحافة عالمية: مشاهد من غزة تذكّر بهيروشيما وحياة المدنيين مهددة بالانهيار

تناولت صحف عالمية الوضع المأساوي في قطاع غزة، مسلطة الضوء على حجم الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية، وسط تساؤلات بشأن مستقبل المفاوضات وإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي مفارقة توضح حجم الدمار الذي حل بقطاع غزة كشف الطبيب البريطاني نظام محمود -الذي تطوع للعمل في غزة- عبر صحيفة "غارديان" عن صدمته من حجم الدمار في جنوب القطاع، واصفا المشهد بأنه يشبه هيروشيما حيث "سويت جميع المباني بالأرض".

وأضاف محمود أن الوضع في مستشفى ناصر بخان يونس "فوضى لا يمكن تصورها وأقرب إلى العصور الوسطى"، مشيرا إلى أن معظم الحالات التي عالجها كانت لنساء وأطفال، مع وجود إصابات في الرأس ناجمة عن "نيران قناصة متعمدة".

وفي السياق، أكد تحليل نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية للأكاديمي جون كير فيلير أن العالم تخلى منذ زمن طويل عن أكثر من مليوني شخص في غزة، إذ شهد القطاع على مدار 15 شهرا حربا مروعة أودت بحياة ما معدله 100 شخص يوميا.

وحذر الكاتب -الذي قضى شهرا في المناطق الإنسانية بغزة- من خطر انهيار حياة المدنيين في حال فشل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وعلى الصعيد الميداني في القطاع، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تقييما مهما عن ضابط الاستخبارات الإسرائيلية السابق مايكل ميلشتاين أقر فيه بأن الحرب "لم تؤد إلى انهيار حماس"، مؤكدا أن الحركة لا تزال هي "الطرف المهيمن" في غزة.

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ورأى ميلشتاين أن العمليات العسكرية حققت "إنجازات تكتيكية" فقط دون تحقيق أهداف إستراتيجية.

وفيما يتعلق بالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترحيل سكان غزة، كشفت "فايننشال تايمز" عن تفاصيل مثيرة حول تصريحات ترامب بشأن ترحيل فلسطينيي غزة، مؤكدة أنها لم تكن مفاجئة، وأن إسرائيل كانت على علم مسبق بها.

وفي السياق نفسه، نقلت "جيروزاليم بوست" عن مصادر مقربة من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن ترامب يريد المضي قدما في الصفقة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحاول إقناعه بـ"فتح بوابة الجحيم في المنطقة" التي تحدّث عنها سابقا، ليحصل نتنياهو على شروط أفضل في المرحلة الثانية.

من جهة أخرى، حذر تسفي برئيل المحلل في صحيفة "هآرتس" من أن خطة ترامب لترحيل الفلسطينيين قد تعرقل إطلاق سراح بقية الأسرى.

وأشار برئيل إلى أن نجاح الصفقة لا يتطلب فقط إنهاء الحرب، بل أيضا الامتناع عن استئنافها، والبدء في إعادة تأهيل غزة.

وحذر أيضا من أن المطالبة بإلغاء فكرة الترحيل قد تصبح شرطا رئيسيا لدى حماس، مما قد يعرض استمرار المفاوضات للخطر.