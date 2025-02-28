موقع إيطالي: الضفة الغربية سجن بلا جدران وقمع بلا حدود

أكد تقرير نشره موقع "ليفت" الإيطالي أن الضفة الغربية تشهد تصعيدا خطيرا من طرف الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحولت إلى سجن مفتوح مع انتشار مئات الحواجز العسكرية، وشنّ عمليات واسعة النطاق في جنين والخليل وطولكرم، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الكاتب فيديريكا ستاني، في تقريره، إن الجميع تساءل عن سبب قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتصف يناير/كانون الثاني 2025، لاتفاق لا يختلف جوهريا عن ذلك الذي اقترحه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مايو/أيار 2024.

وأضاف الكاتب أنه من المحتمل أن يكون ترامب قد عرض على نتنياهو وقتها خطة تتضمن الضم التدريجي للضفة الغربية، إلى جانب وعد بتنفيذ تطهير عرقي في قطاع غزة، لتوقيع الاتفاق.

حواجز

وتابع أنه ابتداء من اليوم الموالي، بدأت التقارير تتوالى عن حملات اعتقال جماعية في بيت لحم والخليل، إضافة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق في جنين، الواقعة ضمن المنطقة (أ)، حيث لا يُفترض، وفقا لاتفاق أوسلو، أن يكون للجيش الإسرائيلي أي نفوذ أو سلطة فيها.

وأشار الكاتب فيديريكا ستاني إلى أنه حتى اليوم، توجد مئات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، مما يحرم الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق من حرية التنقل للعمل أو تلقي العلاج الطبي أو الذهاب إلى المدارس.

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وخلال الساعات الـ72 الأولى من اتفاق غزة، قُتل ما لا يقل عن 15 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم 13 في جنين، وكان من بين الضحايا فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وطفلة لم تتجاوز الثانية، أصابها قناص برصاصة في رأسها بينما كانت بين ذراعي والدتها الحامل بطفلها الثاني.

كما شوركت مقاطع فيديو تُظهر عمليات هدم وعمليات إعدام ميدانية في الشوارع. وتُظهر الصور الواردة أن مخيم جنين للاجئين لم يعد له وجود يُذكر. والمشهد ذاته يتكرر في طولكرم ومحيط الخليل.

تهجير واعتقالات

في غضون ذلك، أُجبر مئات الفلسطينيين على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح من قبل الجنود الإسرائيليين، في حين اعتقل العشرات، لا سيما من الشباب، بشكل تعسفي خلال الليل. وتمتلئ الزنازين -التي تُفرغ عبر تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار– فورا بمعتقلين جدد.

وقال فيديريكا ستاني إن الضفة الغربية تحولت بالفعل إلى سجن مفتوح، حيث ينتشر المستوطنون الإسرائيليون المسلحون وقوات الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات، التي تنفذ عمليات قمعية مميتة على نطاق واسع.

وتحدث عن محاولة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تنفيذ أولى محاولات إضعاف بؤر المقاومة داخل مخيم جنين منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول. آنذاك، عبّرت الصحف الإسرائيلية عن ارتياحها الكبير، مشيدة بالسلطة الفلسطينية.

وذكر الكاتب أن علي عوض، الناشط في منظمة شباب الصمود التي تعنى بتعزيز المقاومة السلمية ضد عمليات الهدم والإخلاء في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل، تعرّض لهجوم من قبل المستوطنين في قرية التوبة يوم الأحد 26 يناير/كانون الثاني.

بعدها بنحو 4 أيام اعتقلت لويزا مورغنتيني، النائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي، والبرلمانية الأوروبية المستقلة، والتي تتولى حاليا قيادة منظمة رابطة السلام مع فلسطين، وذلك إلى جانب صحفي كان يرافقها لإعداد تقارير عن المستوطنات، ودليل سياحي فلسطيني من القدس المحتلة يدعى سامي حرييني.

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وشدد الكاتب على أن كل تلك الحوادث تؤكد أن إسرائيل تهاجم وتجرّم أي شكل من أشكال المقاومة، سواء كانت مسلحة أو سلمية، محلية أو دولية.