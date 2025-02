50 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوض

نظم متظاهرون مؤيدون لفلسطين -أمس الأربعاء- اعتصاما في إحدى قاعات كلية "برنارد" التابعة لجامعة كولومبيا في نيويورك بأميركا، احتجاجا على طرد طالبين كانا قد عرقلا صفا دراسيا حول إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتجاوز المحتجون حواجز الأمن وسيطروا سلميا على المبنى في مشهد أعاد للأذهان سيطرة الطلاب على مبنى هاميلتون في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تفض شرطة نيويورك الاعتصام بالقوة وتعتقل العشرات.

وحسب ما نقلته صفحة "طلاب جامعة كولومبيا لأجل العدالة في فلسطين"، فإن المطالب تركزت على ما يلي:

1. الإلغاء الفوري لقرار طرد الطالبين من كلية برنارد.

2. العفو عن جميع الطلاب الذين تعرضوا لعقوبات بسبب دعمهم لفلسطين أو تبنيهم أفكارا مؤيدة لفلسطين.

3. عقد اجتماع عام مع إدارة كلية برنارد.

4. إلغاء عملية "التأديب الفاسدة" في كلية برنارد والمطالبة بالشفافية التامة للإجراءات التأديبية الحالية والماضية والمستقبلية.

BREAKING: 50+ COLUMBIA STUDENTS FLOOD ADMIN OFFICE OF BARNARD COLLEGE DEMANDING

1. Immediate reversal of the two Barnard students’ expulsions.

2. Amnesty for all students disciplined for pro-Palestine action or thought. Drop all the charges now!

3. A public meeting with Dean… pic.twitter.com/QKSBQ6jIUg

— Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) February 26, 2025