جهود مجتمعية في قطر لحماية البيئة وتنوعها

الدوحة – على أحد شواطئ محمية الذخيرة شمالي قطر، ارتدى متطوعون ومسؤولون من وزارة البيئة القطرية قفازاتهم وحملوا أكياسهم، وبدؤوا يسيرون ويلتقطون ما تركته الأيام من مخلفات وكأنهم يعيدون للمحمية روحها النقية.

لم يكن الأمر مجرد تنظيف، بل كانت رسالة صامتة تنطق بها الأفعال قبل الكلمات بأن هذه الأرض أمانة، وأن البحر إرث يجب الحفاظ عليه، ومع كل قطعة تُرفع من الرمال كانت المحمية تستعيد رونقها شيئا فشيئا وتنبض الطبيعة بامتنان خفي.

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وتأتي فعالية تنظيف محمية الذخيرة في إطار إحياء وزارة البيئة والتغيّر المناخي القطرية يوم البيئة القطري، والحرص على تعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات بشأن أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، والمساهمة في الحد من التلوث من خلال تنظيف الشواطئ وجمع النفايات البلاستيكية والمخلفات الضارة.

ضمان الاستدامة

وتحتفل دولة قطر بيوم البيئة القطري الذي يصادف 26 فبراير/شباط من كل عام، ويحتفى به هذا العام تحت شعار "بيئتنا.. عطاء مستدام"، ويحمل الشعار دلالة على أهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها مصدرا دائما للحياة والتنمية، وبما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان وحماية الموارد البيئية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة، تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية عددا من الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، تتويجًا لجهودها في هذا المجال، ومن بينها حملة تنظيف محمية الذخيرة.

وتعد محمية الذخيرة من المناطق البيئية المهمة في قطر، حيث تتميز بأشجار القرم الدائمة الخضرة على مدى العام، والتي تُسهم في تحقيق التوازن البيئي، وتقع المحمية في الشمال الشرقي للبلاد على بُعد نحو 64 كيلومترًا من العاصمة الدوحة.

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وتركز وزارة البيئة القطرية من خلال مثل هذه الفعاليات على تشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية من خلال إشراك المتطوعين والطلاب والجهات الحكومية والخاصة، ودعم الاستدامة البيئية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

التزام قطر بحماية البيئة

وقال محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب وزير البيئة القطري إن قطر تحرص على حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وخدمة الأجيال المتعاقبة.

وأوضح الكواري، في حديث للجزيرة نت، أن فعاليات يوم البيئة القطري تسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، مشيرا إلى أنه من خلال مثل هذه المبادرات يتم العمل على تعزيز الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، مؤمنة بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع.

وأكد أن وزارة البيئة القطرية تحرص على إشراك المجتمع بكافة فئاته في مبادراتها إدراكًا منها بأن الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع ضرورية لضمان بيئة صحية ونظيفة، وأن التوعية، إلى جانب المبادرات العملية مثل تنظيف الشواطئ وجمع النفايات، تعد من الأعمال الرئيسية للحفاظ على التنوع البيئي وتعزيز جودة الحياة في قطر.

وتابع أن المساعي البيئية التي تبذلها دولة قطر تعكس رؤيتها الواضحة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية، ومن خلال هذه الفعاليات والمبادرات الخضراء تستمر قطر في رسم مسار بيئي مسؤول يهدف إلى ترك إرث بيئي نظيف ومستدام للأجيال القادمة.

المسؤولية البيئية

وأكد مدير إدارة المحميات الطبيعية في وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية صالح حسن الكواري أن حملة تنظيف محمية الذخيرة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

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وأشار إلى أن محمية الذخيرة من أهم المحميات الطبيعية في الدولة نظرًا لما تتمتع به من تنوّع بيئي فريد، حيث تضم غابات القرم التي تُسهم في تحقيق التوازن البيئي، فضلا عن دورها الحيوي في حماية السواحل ودعم التنوع البحري.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن الوزارة تحرص على تنظيم حملات تنظيف دورية بالشراكة مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الجهات التطوعية، من أجل تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية لدى الأفراد وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

في إطار مسؤوليتها المجتمعية، نظّمت #أشغال زيارة ميدانية لعدد من طلاب المدارس إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وذلك بالتزامن مع اليوم البيئة القطري.#بيئتنا_عطاءٌ_مستدام#يوم_البيئة_القطري pic.twitter.com/mTBEHc8atq — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) February 26, 2025

نشر الوعي

وقال رئيس مجلس حماة الطبيعة في قطر سيف الحجري، في تصريح للجزيرة نت، إن تخصيص يوم للبيئة يساعد في زيادة الوعي بالقضايا البيئية، مما يشجع المجتمع أفرادًا وجماعات على اتخاذ إجراءات لحماية وطنهم ومن ثم كوكب الأرض.

ولفت الحجري إلى أن مثل هذا الاحتفاء يركز على نشر الوعي وعلى المشكلات البيئية، وتعزيز المسؤولية نحو تبني ممارسات مستدامة وتشجيع العمل الجماعي من أجل حلول بيئية مشتركة، وتسليط الضوء على المبادرات، بما يتيح فرصة لإبراز الجهود البيئية وتبني الابتكارات الناجحة.

وأضاف أن دولة قطر تحرص على حماية البيئة من خلال العديد من المبادرات مثل التشجير وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجي وتقليل النفايات والتلوث، ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية.

وحول فعالية تنظيف الشواطئ، كما حدث في محمية الذخيرة، أوضح الحجري أن الشواطئ تعد بيئة حيوية تعيش فيها العديد من الكائنات البحرية، وبالتالي فإن تراكم النفايات، خاصة البلاستيكية، يهدد هذا التنوع البيولوجي، ومن هذه الخلفية تأتي أهمية المبادرات التي تركز على تنظيف الشواطئ، إذ تسهم في حماية الكائنات البحرية مثل السلاحف والأسماك من التلوث، وتحافظ على التوازن البيئي في المنطقة.