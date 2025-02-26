إعلام إسرائيلي: حتى الصفقات مع الشيطان لها شروط ونتنياهو ينتهك الاتفاق

ركز الإعلام الإسرائيلي في نقاشاته على تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استغلال قضية الأسرى لأسباب سياسية.

وقال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء احتياط غيورا آيلاند إن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي المنتصرة في الحرب حتى الآن"، مشيرا إلى أن حماس فرضت إرادتها على إسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هآرتس: خلافا لأكاذيبهم المحكمة العليا بإسرائيل منحازة لليمين ونتنياهو list 2 of 2 ليبراسيون تحقق في بقايا بيروقراطية الموت بسوريا end of list

ومن جهته، أوضح رفيف دروكر، وهو محلل سياسي في القناة 13 أنه لا توجد سابقة في التاريخ لما تفعله إسرائيل في موضوع الأسرى، وقال: "نحن مثل الأمير النيجيري الذي اختفى عندما حصل على المال".

وتابع أن "إسرائيل انتظرت عودة آخر مخطوف كي تعيد الأسرى الأمنيين (الفلسطينيين) إلى السجون"، وقال دروكر أيضا: "حتى الصفقات مع الشيطان لها قواعد، وقد انتهكها نتنياهو للمرة الأولى عندما أعاد اعتقال محرري صفقة شاليط".

واعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي أن نتنياهو يفعل ذلك مرة أخرى، مشيرا إلى أن عائلات الأسرى فهمته منذ مدة.

ويتعرض نتنياهو لهجوم كبير بسبب موقفه من موضوع الأسرى، وقد عرضت قنوات إسرائيلية تصريح داني الفرات، وهو شقيق أسير قتل في غزة، قال فيه إنه كانت هناك صفقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وكان يمكن أن يطلق سراح شقيقه، لكنهم تخلوا عن الأسرى من كبار السن وعادوا إلى الحرب، مشيرا إلى أن شقيقه مات جوعا.. "فمن سيحاسب على موتهم؟".

إعلان

كما عرضت القناة 13 مقتطفات من خطاب نتنياهو في حفل تخرج للضباط الإسرائيليين، حيث رفع صورة عائلة أبناء بيباس، مما أثار عاصفة لدى الحضور، حيث صاحوا بصوت مرتفع: "عار عليك واخجل من نفسك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن عائلة بيباس طالبت بعدم حضور أي ممثل لحكومة نتنياهو في جنازة أبنائها الثلاثة الذين استعيدت جثثهم مؤخرا من قطاع غزة.

وقال نتنياهو في الخطاب: " نحن متمسكون بأهداف الحرب.. إعادة كل المخطوفين إلى بيوتهم الأحياء والقتلى على حد سواء".

ومن جهته، صرح رئيس الأركان هرتسي هاليفي -في خطاب نقلت القناة 13 مقتطفات منه- بأن "السبيل لتحقيق الأهداف خاصة في الحرب، ليس بالاندفاع كخيول جامحة ودون هدف محدد".