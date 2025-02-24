نيويورك تايمز: ترامب يفضل الولاء الشخصي على الكفاءة

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتفضيله الولاء الشخصي على الخبرة والكفاءة عند تعيينه حلفاءه في مناصب عليا وحساسة بالبلاد.

وسلطت الافتتاحية الضوء بالتحديد على قرار ترامب إقالة الجنرال تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة وتعيين الفريق المتقاعد دان كاين محله، في إطار ما وصفتها الصحيفة بـ"حملة تطهير" في البنتاغون.

وقالت الافتتاحية إن تعيين كاين مثير للقلق بشكل خاص نظرا لقلة خبرته مقارنة ببراون، وقد أشاد ترامب علنا بولاء كاين، ونقل عنه قوله "إنني أحبك يا سيدي ترامب، وأعتقد أنك عظيم يا سيدي، وأنا مستعد للتضحية من أجلك يا سيدي".

نقص الخبرات

كما أدانت "نيويورك تايمز" اختيارات ترامب الوزارية باعتبارها تقدم "الولاء" على المؤهلات، وابتدأت الصحيفة تقييمها بوزير الدفاع بيت هيغسيث، منتقدة إياه لافتقاره إلى الخبرة الإستراتيجية العسكرية التي يتطلبها منصبه، خاصة أن أهم وظيفة عمل فيها خلال مسيرته المهنية كانت معلق أخبار في قناة فوكس نيوز.

ومضت الصحيفة إلى وصف تعيين روبرت إف كينيدي جونيور وزيرا للصحة بأنه "إهانة" لمتطلبات الصحة العامة نظرا لترويجه لمعلومات مضللة عن اللقاحات.

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ولفتت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تعليق حملات التطعيم، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على التعامل مع أزمات الصحة العامة في المستقبل.

وأعربت افتتاحية الصحيفة عن شكوكها بشأن تعيين تولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية، متسائلة عن مؤهلاتها التي تخول لها الإشراف على اجتماعات الرئيس الاستخباراتية وتنسيق عمل مختلف وكالات الاستخبارات، وطرحت الصحيفة تساؤلا مباشرا "بعيدا عن خلفية غابارد العسكرية ودعمها أجندة ترامب، ما الذي يؤهلها فعليا لهذا الدور؟".

وأكدت الصحيفة أن توجهات غابارد في السياسة الخارجية تتعارض في كثير من الأحيان مع القيم الأميركية الأصيلة، إذ أظهرت مديرة الاستخبارات تعاطفها مع شخصيات استبدادية مثل "الدكتاتور" المخلوع بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولعل أكثر ما يثير القلق -بحسب الافتتاحية- هو تعيين كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي، خاصة أنه متهم بتقويض التحقيقات النزيهة والترويج لنظريات المؤامرة، وقد عارضت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي الجمهورية ليزا موركوفسكي ترشيحه، مؤكدة أن مكتب التحقيقات الفدرالي "يجب أن يكون موثوقا به لاستئصال الجريمة والفساد، وليس لتصفية الحسابات السياسية".

تقويض القضاء

وعبرت الافتتاحية عن قلقها إزاء تقويض ترامب الرقابة القضائية في المؤسسات الأميركية، مشيرة إلى أن قرار إقالة براون صاحبته عملية استبدال شاملة للمدعين العامين العسكريين، وهم كبار المحامين في القوات الجوية والبحرية والجيش.

ووصفت روزا بروكس أستاذة القانون في جامعة جورج تاون هذه الإجراءات بأنها "الخطوات التي يمكن أن تتبعها إذا ما كنت تخطط لخرق القانون"، وفق الافتتاحية.

وحذرت الافتتاحية من أن ترامب تعلم من العوائق القضائية التي واجهها في ولايته الأولى، وهو الآن يسارع إلى إسكات أي محامين أو مسؤولين قد يعترضون على خططه التي كثيرا ما تتجاوز حدود القانون والدستور.

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وختاما، حثت "نيويورك تايمز" الكونغرس الأميركي وعامة الأميركيين على مقاومة محاولات الرئيس تقويض الديمقراطية، مؤكدة أنه "لا يستطيع إسكات المسؤولين المنتخبين".