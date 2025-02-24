كييف- مع ختام الحرب الروسية عامها الثالث، تسمّر معظم الأوكرانيين أمام شاشات التلفزة لمتابعة فعاليات منتدى "أوكرانيا في 2025″، حيث استعرض المسؤولون أوراق بلادهم. وفي مواجهة مطولة مع أسئلة الصحافة، كشفوا على الملأ كثيرا من حقائق الأوضاع على جبهات القتال وفي أروقة السياسة التي لا تقل سخونة.

واكتظت قاعة المنتدى بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، الذين شغلتهم أسئلة المرحلة: كيف ستكون العلاقات مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، وهل ستجري مفاوضات ترسم وقفا للقتال، أو حتى نهاية للحرب هذا العام؟

وطغت هذه المواضيع على نقاشات المنتدى الذي، وعلى عكس نسخة العام الماضي، لم يتطرق كثيرا إلى الشأن الداخلي، ولا إلى ما حققته الصناعات العسكرية من قفزات للحد من الاعتماد على الدعم الخارجي حتى أن وزراء "التحول الرقمي" والصناعات الاستراتيجية، الاقتصاد، البنية التحتية، الصحة، وغيرهم، لم يشاركوا ولم يحضروا المنتدى.

الهاجس الأميركي

وهكذا، كان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، ووزير الدفاع رستم أوميروف، أبرز المتحدثين، وجاءت كلماتهم أشبه برسائل طمأنة للداخل، تشرح من جهة طبيعة الخلافات مع واشنطن، وتهوّن من حدة التوتر معها من جهة أخرى.

فبدوره، استنكر سيبيغا رفض إدارة الولايات المتحدة وصف حرب روسيا بـ"العدوان" معتبرا أن "ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا" كما استغرب التقارب الأميركي الروسي الذي حل بديلا عن ضغوط واشنطن على موسكو، ومساعيها لتعزيز موقف وقوة كييف على طاولة المفاوضات.

واعترف مدير مكتب الرئاسة بصعوبات كبيرة تشهدها مباحثات صفقة "المعادن النادرة" مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لم ترفضها، وأنها تمضي قدما وفق "مسار طبيعي".

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وفي موضوع آخر متصل بالحرب، كشف وزير الدفاع عن أزمة سلاح تلوح بالأفق، وإحجام أميركي عن مدّ بلاده بها، قائلا إن الوزارة اتجهت لشراء الدفاعات الجوية الأميركية، وعلى رأسها صواريخ نظم "باترويت" عبر "أطراف ثالثة".

شراكة صعبة

طغت قضية العلاقات مع الولايات المتحدة وشروط وسياسات الرئيس دونالد ترامب -تجاه كييف- على جلسات المنتدى أيضا وعلى معظم الوقت المخصص للرئيس فولوديمير زيلينسكي، إذ شغلت نحو ساعة و45 دقيقة من أصل ساعتين تقريبا، وعكس الفجوة العميقة بين الجانبين.

وفنّد زيلينسكي ادعاءات ترامب حول أن بلاده حصلت على 500 مليار دولار من أميركا مساعدات، مؤكدا أنها لم تتجاوز 100 مليار دولار، وأن الرئيس السابق جو بايدن قدمها "منحة لا دينا" وأنها تعادل ما قدمته دول الاتحاد الأوروبي مع اليابان.

وجدد الرئيس الأوكراني التأكيد على رفض "سلام يحاك بين الأميركيين والروس حصرا" وعلى حق بلاده برسم شكل المفاوضات، وأهمية دعوة الدول الداعمة والمعنية إليها كالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وحتى اليابان.

كما تطرق لصفقة المعادن التي يطرحها ترامب، معتبرا أنها غير عادلة بصيغتها الراهنة، لأنها "ستضع 10 أجيال أوكرانية أمام التزامات مالية للولايات المتحدة" كما أنها يجب أن ترتبط بضمانات أمنية حقيقية، تمنع تكرار الحرب الروسية. وقال في هذا الصدد "الولايات المتحدة تريد الحصول على نسبة 100% من الأرباح فوق المساعدات المقدمة لأوكرانيا".

وعلى هامش المنتدى، تحدثت الجزيرة نت إلى ميخايلو بودولاك مستشار زيلينسكي، والذي قال إن "الصفقة صعبة دون شك، لكن الإعلام يضخم كثيرا موضوعها، ويقدمه كمساومة مجحفة تعرضها واشنطن. بينما تفاصيل الصفقة لا تزال قيد البحث، وحتما سنصل إلى صيغة توافقية تعكس شراكة ومنفعة متبادلة".

الخطة "ب" والصين

وقد لمح زيلينسكي -الذي رفض الكشف عن الخطة "ب" لبلاده في حال امتنعت واشنطن عن دعم أوكرانيا- إلى إمكانية اللجوء للصين التي "كانت علاقاتها الاقتصادية مع أوكرانيا أكبر من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل الحرب".

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ورأى وزير الخارجية أن "الصين مهتمة فعلا بنهاية عادلة للحرب في أوكرانيا، لأن السوق الأوروبية مهمة جدا بالنسبة لبكين، التي تحتاج إلى استقرار المنطقة".

وعند حديثه عن الحاجة إلى 20 نظاما للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" أشار زيلينسكي إلى أن بلاده تعمل على تطوير بدائل محلية الصنع، كما تعمل على تطوير مسيّرات وصواريخ باليستية أيضا.

وقال المستشار بودولاك للجزيرة نت "نحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستستمر بلعب الدور الرئيس في دعم كييف. هذا يبقى أصلا في مصلحة المجمع الصناعي الأميركي الذي ينتج لنا وللشركاء ما نحتاجه للدفاع".

هل تتوقف الحرب؟

وفي إطار آخر، جهد الصحفيون للحصول على جواب شاف من المتحدثين لسؤال: هل ستنتهي الحرب عام 2025 فعلا؟ وهنا كانت الإجابات متناقضة تماما.

وتوقع سيبيغا ذلك فعلا، وأيّده لاحقا رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف الذي قال "روسيا تحتاج وقف النار لأنها تفتقر إلى القوة، ولأن تكلفة الحرب باتت باهظة جدا، وإلا فإنها ستخرج من إطار القوى العظمة في المنظور القريب".

ولكن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أوليغ إيفاشينكو حذر من إمكانية استمرار الحرب حتى العام 2030، قائلا إن جهازه على علم بخطط الروس، وإن "وقفا مؤقتا للحرب سيمنح فرصة التعافي لهم، ثم البدء من جديد، وهذا ما يحتاجونه".

ولفت بهذا الصدد إلى أن "الروس ينوون إنتاج 7 ملايين قذيفة مدفعية، و3 آلاف صاروخ بعيد المدى، مع نهاية العام الجاري".

وعلى هامش المنتدى، قال إيفاشينكو للجزيرة نت "لا يمكن الثقة بالروس. روسيا تبني سياساتها واقتصادها على أساس نواياها التي تقول إنهم لا يريدون السلام، وإن أي اتفاق معهم سيكون مؤقتا، حتى تمام الاستعداد لحرب جديدة".

وأضاف "المعلومات لدينا تشير إلى أن خططهم تشمل أوكرانيا ودولا أخرى في أوروبا، ونعلم أنها معدة حتى العام 2030 فعلا، وعلى هذا الأساس يجب أن نحدد شكل نهاية الحرب، ونستمر ببناء الجيش بعدها".

شرط الضمانات

وسواء انتهت أو توقفت الحرب في هذا العام أم لم يحدث ذلك، أكد المشاركون على أهمية وجود ضمانات حقيقية لبلادهم من مختلف الأطراف المعنية، قبل الخوض في أي مفاوضات للحل.

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وربطت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، هذه الضمانات بمستقبل البلاد، قائلة إنه "دون ضمانات أمنية، لن يعود الناس من الخارج، الذين يبلغ عددهم على الأقل 5 ملايين. إنها شرط أساسي للنمو الاقتصادي والتعافي، ولعودة الاستثمارات الأجنبية".

محاولات اغتيال

وفي شأن آخر متصل بالحرب، أثار رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك صدمة في قاعة المنتدى، عندما أكد "الكشف عن 102 شبكة تجسس وتخريب روسية منذ بداية الحرب" وعن عدة محاولات روسية لاغتياله واغتيال الرئيس زيلينسكي ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية بودانوف.

ولمح ماليوك إلى السبب، قائلا إن 85% من خسائر الأفراد والمعدات والآليات الروسية نتيجة عمل المسيّرات التي استخدمها جهازه وجهاز الاستخبارات.

ومع نهاية العام الثالث للحرب، نشرت هيئة الأركان الأوكرانية بيانا، قالت فيه إن الروس منذ 24 فبراير/شباط 2022 خسروا 867 ألفا و180جنديا بين قتيل وجريح، و10 آلاف و168 دبابة، و21 ألفا و151 عربة مدرعة، و370 طائرة مقاتلة، و331 مروحية، و23 ألفا و582 نظاما مدفعيا، و28 سفينة وقاربا.