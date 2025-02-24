إعلام إسرائيلي: الائتلاف الحكومي يعرقل استكمال صفقة تبادل الأسرى

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية الجدل الدائر حول صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، والانقسام بين الأجهزة الأمنية التي تدعو لمواصلة المفاوضات، والمستوى السياسي الذي يضع عراقيل أمام المرحلة الثانية.

ونقل المحلل العسكري في القناة 13 ألون بن دافيد موقف الأجهزة الأمنية الرافض لتعطيل المرحلة الحالية من الصفقة، معتبراً أن تأخر تسليم جثة شيري بيباس كان "خطأ غير مقصود" ولا يبرر وقف المفاوضات.

ولفتت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان 11" غيلي كوهين إلى أن السؤال الرئيسي يتعلق بمصير الأسبوع الأخير من الصفقة، بما يشمل استلام جثث 4 قتلى إسرائيليين والبدء بالانسحاب من محور فيلادلفيا.

وفي المقابل، أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش رفضه القاطع للانسحاب من محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة، مهدداً بالاستقالة إذا بقيت حركة حماس تحكم غزة.

مناشدة ترامب

وأوضح المحلل السياسي في القناة 13 رفيف دروكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكنه إقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب، مما يجبره على تأجيل هذه الخطوة للحفاظ على ائتلافه الحكومي.

ومن جهة أخرى، نقل مراسل القناة 13 روني ستينسكي عن عائلات الأسرى مخاوفهم من عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية لأسباب حزبية، موضحاً أن العائلات تناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط بهذا الاتجاه.

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وأشارت مراسلة القناة 13 موريا أسرف وولبيرغ إلى أن إسرائيل تريد تمديد المرحلة الحالية وليس الانتقال إلى المرحلة الثانية، متذرعة بتأخر تسليم جثة بيباس من قبل حماس.

وقد أثارت تغريدة أوري ميسغاف الصحفي لدى "هآرتس" جدلاً واسعاً بعد اتهامه الجيش بقتل عائلة بيباس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما وصفته مقدمة البرامج السياسية بقناة "كان 11″ إيلا حسون بـ"الكذب الشاذ والصادم".