وزير الصحة السوداني يكشف عدد المصابين والوفيات بالكوليرا

الخرطوم- كشف وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم للجزيرة نت، عن تفعيل قانون الصحة العامة للطوارئ بإغلاق الأسواق والمدارس والمحلات التجارية، وتنفيذ حملات الإصحاح البيئي وتطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية العامة بمدينة كوستي، لمحاصرة الانتشار السريع لوباء الكوليرا.

وأوضح أن إجمالي عدد الحالات بلغ 1351، منها 58 وفاة في 3 أيام في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 فبراير/شباط الجاري.

وقال إن السبب الرئيسي هو مياه الشرب الملوثة بسبب توقف المحطة الرئيسية للمياه بمدينة كوستي بفعل "استهداف مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة محطة كهرباء أم دباكر، مما دفع كثيرين إلى الشرب من مياه الترع والقنوات الزراعية".

سرعة استجابة

وأكد وزير الصحة السوداني سرعة استجابة حكومة ولاية النيل الأبيض ووزارة الصحة الاتحادية والشركاء في عدة محاور، والتي أسهمت بصورة فاعلة في نقصان معدل تزايد الحالات بعد اجتماعات تنسيقية على مستوى الولاية والغرفة الاتحادية بوزارة الصحة.

وأشار إلى جهود الاستجابة الصحية والتدخلات العاجلة مثل إعادة تشغيل المحطة الرئيسية للمياه بكوستي، وتنفيذ حملة تطعيم للاستجابة لوباء الكوليرا، وتأمين الإمداد بـ 40 ألف وحدة من المحاليل الوريدية.

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ونوه لزيادة السعة السريرية لمركز العزل بالشراكة والعمل مع المنظمات الدولية العاملة بمجال الصحة على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، ومنظمة "بلان سودان"، إلى جانب المنظمات الوطنية.

وشدد وزير الصحة على استمرارية التدخلات الصحية والتواصل المستمر مع كل الشركاء لاحتواء الوباء خلال الأيام القادمة.