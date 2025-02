هل تمنح مواقف ترامب موسكو انتصارا سهلا بأوكرانيا؟

مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سارعت واشنطن إلى تقديم حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إلى كييف، في مسعى لتمكينها من الصمود أمام آلة الحرب الروسية.

غير أن المشهد السياسي الأميركي شهد منعطفا حادا مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، إذ أصدر في 20 يناير/كانون الثاني قرارا بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تلك التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في أوكرانيا لمدة 90 يوما، مبررا أن القرار جاء لتقييم مدى توافق الوكالة مع المصالح الوطنية الأميركية وأهداف السياسة الخارجية.

ولم تمضِ سوى أسابيع قليلة حتى بدأ التوتر بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزداد حدة عقب المحادثات الرفيعة المستوى التي جرت بين مسؤولين أميركيين وروس في العاصمة السعودية الرياض، والتي استُبعد منها ممثلون أوكرانيون، مما فاقم الشكوك حول توجهات الإدارة الأميركية الجديدة إزاء الصراع.

ووسط هذا التوتر، برز ملف الثروات المعدنية النادرة، إذ انتقد ترامب ما وصفه بـ "احتكار أوكرانيا غير المبرر" لاحتياطات ضخمة من هذه المعادن الحيوية، التي تُعد أساسية للصناعات التكنولوجية والدفاعية.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يضعف موقف كييف، ويمنح موسكو هامشا أوسع للمناورة، وسط مخاوف متزايدة من استمرار ترامب في تقديم تنازلات إستراتيجية تصب في مصلحة الكرملين، مما يضفي بُعدا جديدا على معادلة الحرب الدائرة.

كان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا فور توليه الرئاسة، لكن بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، وضع نفسه في صدام محتدم مع زيلينسكي، في وقت تزعم فيه إدارته سعيها إلى دفع محادثات السلام.

وفي أحدث هجوم، قال ترامب، خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ -أمس السبت- إن "الولايات المتحدة قدمت 350 مليار دولار، لأنه كان لدينا رئيس وإدارة غبية وغير كفؤة"، في إشارة إلى المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

ورغم تراجعه لاحقا عن اتهاماته السابقة لأوكرانيا بالمسؤولية عن اندلاع الحرب، واعترافه بأن روسيا هي التي أقدمت عليها، فإنه لم يتوانَ عن إلقاء اللوم على زيلينسكي والرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قائلا: "كان ينبغي لهما ألا يسمحا لبوتين بالهجوم".

لكن الهجوم لم يتوقف عند هذا الحد، إذ وصف ترامب زيلينسكي في وقت سابق بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، منتقدا تأجيل أوكرانيا للانتخابات، رغم أن القرار جاء في إطار الأحكام العرفية التي يجيزها الدستور الأوكراني أوقات الحروب.

وفي المقابل، لم يتأخر رد زيلينسكي، الذي اتهم ترامب بأنه يعيش في "فقاعة المعلومات المضللة الروسية"، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي تعكس ثقة الأوكرانيين بقيادته.

ويرى مراقبون أن ترامب يسعى جاهدا لاستعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو، ويدفع باتجاه إنهاء الحرب بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يعني تقديم تنازلات تمس سيادة أوكرانيا. وفي نظر هؤلاء، يبدو أن الرئيس الأميركي لا يثق فقط في بوتين، بل يروج بشكل غير مباشر للرواية الروسية حول الحرب.

وأثار استبعاد أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين من المحادثات التي استضافتها السعودية حول مستقبل الصراع استياء واسعا، وهو ما برره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن الاجتماع كان مخصصا لإعادة ترتيب العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض أي تسوية قسرية على أوكرانيا، وأنها لن ترفع العقوبات عن روسيا بسهولة ما لم يتحقق تقدم ملموس في ملف السلام.

تعد المعادن الأوكرانية واحدة من أوراق الضغط التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد كييف، وكشفت وكالة رويترز عن أن واشنطن لمّحت إلى إمكانية تقييد وصول أوكرانيا إلى خدمة "ستارلينك" المملوكة لشركة "سبيس إكس"، إذا لم توافق على صفقة المعادن الأساسية، وهو الاحتمال الذي أشار إليه المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ، خلال اجتماعه مع زيلينسكي، الخميس الماضي.

وقد أثار هذا التهديد ردود فعل غاضبة من المسؤولين الأوكرانيين، الذين وصفوه بـ"الابتزاز" الذي قد تكون له عواقب كارثية على قدراتهم القتالية، خاصة أن خدمة "ستارلينك" تشكل جزءا محوريا في الإستراتيجية الدفاعية الجيش الأوكراني، وتُعد ذات أهمية بالغة في تشغيل الطائرات المسيّرة.

وعلى الفور، ردّ إيلون ماسك عبر منصة إكس، نافيا صحة التقرير ومتهما رويترز بالكذب.

This is false.

Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025