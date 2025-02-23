نيويورك تايمز: من سيقف في وجه ترامب بشأن أوكرانيا؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز، في افتتاحيتها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق في سعيه لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن نهجه "غير فعّال وظالم لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن ترامب بدأ التفاوض مع روسيا دون إشراك أوكرانيا أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضافت الافتتاحية أن ترامب لام أوكرانيا على الحرب، وطالب بالحصول على مواردها مقابل المساعدات العسكرية، وعدت الصحيفة تصرفاته هذه تحولا حادا في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وتحولا عن النهج الأميركي السابق الداعم لسيادة أوكرانيا.

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وتعجّبت نيويورك تايمز من موقف ترامب تجاه أوكرانيا، وشددت على أن "إعجاب ترامب الصريح بمتنمري العالم" قاده إلى الانحياز إلى فلاديمير بوتين ومهاجمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكدت الصحيفة أن وصف ترامب زيلينسكي بالدكتاتور يتعارض مع مُثُل أميركا ومصالحها وأمنها، ويقوض قيم الحزب الجمهوري، حزب ترامب نفسه.

هجوم مدروس

ولفتت الافتتاحية إلى أن هجوم ترامب المدروس على مؤسسات أميركية وعلى سياسة البلاد الخارجية دفع المشرعين الجمهوريين إما للصمت أو للتراجع عن دعمهم لأوكرانيا، وعلّقت بأن "الجمهوريين على علم بأن الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا".

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وذكّرت نيويورك تايمز قرّاءها بأن الجمهوريين سبق وأن دعموا أوكرانيا، لكنهم باتوا يترددون الآن في تحدي ترامب، وكان وزير الخارجية ماركو روبيو -الذي يقود المفاوضات مع روسيا الآن- ناقدا عنيفا لبوتين أثناء عمله في مجلس الشيوخ، ووصف الرئيس الروسي بالقاتل، كما كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون من بين 22 جمهوريا صوتوا قبل عام لإرسال 60 مليار دولار من المساعدات إلى أوكرانيا.

وأشارت الافتتاحية إلى أن ثون لم يعارض تعليقات ترامب على زيلينسكي، واكتفى بقول إن "الرئيس بحاجة لبعض الوقت".

وانتقدت الصحيفة هذا الرد، وأكدت أن أقوال ترامب لا تنعكس عليه فقط، فالرئيس "يتحدث باسم أميركا والحزب الجمهوري الذي يقوده، وعلى مساعديه تصويبه إذا أخطأ".

وأوضحت الافتتاحية أن التسامح مع تجاهل ترامب لمعاناة أوكرانيا وهجومه على زيلينسكي ومهادنته لبوتين غير مقبول البتة، مبرزة أن سلوكيات الرئيس أمر "يجب ألا يتجاهله أي أميركي".