صحف عالمية: خطة ترامب بشأن غزة تواجه عقبات لوجستية وقانونية كبرى

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على العراقيل التي تعترض المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وعلى موضوع تطورات الملف الأوكراني.

ودعت افتتاحية صحيفة "غارديان" إلى وجوب الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإتمام بقية مراحله، مشيرة إلى أن المآسي التي سببتها الحرب سيتردد صداها في المنطقة لعقود.

وتحدثت الافتتاحية عن "بصيص أمل يستمد من إصرار المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف على بدء المرحلة الثانية، وإبداء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لتسليم كل المحتجزين لديها في المرحلة ذاتها".

من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ويتكوف كشف أنه "يناقش مع جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب جمع الخبراء في المجال العقاري لبحث إعادة إعمار غزة".

وقال ويتكوف خلال ندوة في ميامي إن المقصود هم المختصون من مخططين ومطورين عقاريين ومهندسين معماريين من جميع أنحاء العالم لبحث إعادة إعمار القطاع.

وقالت الصحيفة إن "ويتكوف كرر القول في الندوة إن غزة لم تعد مكانا صالحا للحياة".

واستبعد تحليل في موقع "ستراتفور" أن تنجح خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، ورجح أن "تؤدي إلى تآكل القيود العالمية المفروضة على ترحيل السكان".

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ورأى أن هذه الخطة تواجه عقبات لوجستية وقانونية كبرى، منها "أين سيذهب الناس حتى لو أرادوا مغادرة غزة؟ ناهيك عما قد تفعله حماس لمنع تشريدهم، إضافة إلى أن العالم العربي لا يريد استقبال مزيد من الفلسطينيين، وأوروبا ضاقت ذرعا بالمهاجرين".

يذكر أنه في 4 فبراير/شباط الجاري كشف ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه.

ونشرت "إيكونوميست" تحليلا قاتما لمستقبل أوكرانيا يرى أنه حتى لو نجت من الحرب فسيكون عليها خوض حرب استمرارها في الوجود.

ورأت المجلة أن هناك أسبابا عدة للتشاؤم ملخصها "مقاربة الرئيس ترامب للصراع مع روسيا وتناغمها مع خطاب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى تداعيات قاتلة خلّفتها الحرب على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وغياب الضمانات الأمنية".

وتقول المجلة إن موقف أوكرانيا في الحرب يتجه نحو الأسوأ.