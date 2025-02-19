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بالصور.. تدمير واسع للمؤسسات الطبية بولاية الخرطوم

_مستشفى البراحة الخرطوم بحري
مستشفى البراحة بالخرطوم بحري أحرق بالكامل (الجزيرة)
19/2/2025

تعرضت المنشآت الصحية بولاية الخرطوم لأضرار كبيرة مما أدى لخروج معظمها عن الخدمة جزئيا أو كليا، وبحسب تصريحات وزير الصحة المكلف بولاية الخرطوم فتح الرحمن محمد الأمين للجزيرة نت، فإن المتسبب بهذه الأضرار هي قوات الدعم السريع التي اتهمها بتعمد الإضرار بالشعب السوداني عبر تدمير ممتلكاته الخدمية، غير أن مدير الطب العلاجي بالولاية أحمد البشير أكد أن الوزارة مدعومة من مجلس السيادة السوداني بدأت في حصر الخسائر في هذه المنشآت وأعدت الخطط اللازمة لإعادتها إلى العمل قريبا.

ويعتبر مستشفى أحمد قاسم، الواقع بوسط مدينة الخرطوم بحري، الذي تم افتتاحه في ديسمبر/كانون الأول 2014، أكبر مجمع لجراحة القلب وزراعة الكلى وعمليات القسطرة في السودان. وقد تعرض المستشفى لتخريب واسع خلال الفترة الأخيرة على يد قوات الدعم السريع، ونهبت أو حرقت جميع محتوياته من أجهزة طبية وغرف عمليات مما أدى إلى خروجه عن الخدمة تماما.

هذه الصور تعكس جانبا مما تعرضت له المنشآت الطبية بمدينة الخرطوم بحري:

الغرفة المخصصة للعناية القلبية بمستشفى أحمد قاسم كغيرها تعرضت للنهب، وتم تدمير جميع أجهزة القلب بها.

مستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري_غرفة عمليات القسطرة
غرفة عمليات القسطرة القلبية بمستشفى أحمد قاسم تعرضت للتدمير والتخريب والنهب (الجزيرة)

غرفة طوارئ الأطفال بالمستشفى لم تسلم من النهب والتخريب ودمرت أجهزتها الطبية الخاصة بالقلب تماما.

مستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري_غرفة طوارئ الأطفال مرضى القلب
غرفة طوارئ الأطفال مرضى القلب لم يتبق منها سوى بعض الأسرّة المدمرة (الجزيرة)

تعرضت كابلات مستشفى أحمد قاسم الكهربائية والطبية للنهب والحرق ولم يتبق منها ما يعمل، مما يحتم استبدالها بالكامل.

مستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري_كابلات المستشفى جميعها أخرجت من الأرض
جانب من مبنى المستشفى ويظهر على الأرض ما تبقى من كابلات الكهرباء والأجهزة الطبية (الجزيرة)

آثار التخريب والحريق بادية في كل ممرات مستشفى أحمد قاسم التخصصي لأمراض القلب وزراعة الكلى.

صور: مستشفى أحمد قاسم التخصصي_جميع الكابلات تم حرقها ونهب بعضها
جميع الكابلات تم حرقها ونهب بعضها (الجزيرة)

أجهزة مراقبة القلب بغرفة عمليات القسطرة القلبية نهبت أو دمرت في مكانها، وأحرقت الأجهزة التابعة لها.

مستشفى أحمد قاسم التخصصي_أجهزة المراقبة الطبية لمرضى القلب دمرت بالكامل
أجهزة المراقبة الطبية لمرضى القلب دمرت بالكامل (الجزيرة)

مدينة البراحة الطبية بالخرطوم بحري تم حرقها بالكامل وخرجت عن الخدمة تماما.

_مستشفى البراحة الخرطوم بحري
مستشفى البراحة الخرطوم بحري (الجزيرة)

لا يمكن الوصول إلى داخل مستشفى البراحة بسبب الدمار الكامل الذي لحق به جراء الحريق.

_جانب من مستشفى البراحة
جانب من مستشفى البراحة (الجزيرة)

المستشفى الدولي بالخرطوم بحري أيضا تعرض للدمار وتوقف عن الخدمة.

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مدخل المستشفى الدولي محطم بالكامل وتم نهب الكثير من محتويات المستشفى من أثاث وأجهزة.

_المستشفى الدولي بالخرطوم بحري
المستشفى الدولي بالخرطوم بحري (الجزيرة)

حتى سيارة الإسعاف لم تسلم من النهب.

_سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الدولي بالخرطوم بحري
سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الدولي بالخرطوم بحري (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة

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