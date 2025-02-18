المكسيك تهدد بمقاضاة غوغل بسبب خليج المكسيك

أورد موقع أكسيوس الأميركي أن المكسيك هددت بمقاضاة شركة غوغل بسبب استخدام عملاق التكنولوجيا على خرائطها اسم "خليج أميركا"، الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خليج المكسيك.

وعلق الموقع بأن هذا التهديد هو أحدث تداعيات الأمر التنفيذي لترامب بإعادة تسمية الجسم المائي.

وكانت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم قالت -في مؤتمر صحفي الاثنين- إن قرار غوغل تغيير الأسماء على خرائطها "غير صحيح"، لأن أمر ترامب ينطبق فقط على الجرف القاري للولايات المتحدة في الخليج.

وأضافت أن ما تفعله غوغل هنا هو تغيير اسم الجرف القاري للمكسيك وكوبا، والذي لا علاقة له بمرسوم ترامب، "نحن لا نتفق مع هذا".

بانتظار رد غوغل

وكان وزير خارجية المكسيك قد أرسل رسالة جديدة إلى غوغل بشأن هذه المسألة. وقالت شينباوم: "سننتظر رد غوغل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسننتقل إلى المحكمة".

ولم ترد غوغل على الفور على طلب أكسيوس للتعليق اليوم.

وكانت شركة غوغل قد بدأت طرح تسميات خريطة محدثة الأسبوع الماضي لتعكس تغيير الاسم في المصادر الحكومية الرسمية.

وسيرى مستخدمو خرائط غوغل في الولايات المتحدة عبارة "خليج أميركا" فوق الجسم المائي، لكن الناس في المكسيك سيستمرون في رؤية "خليج المكسيك" على خرائطهم.

إعلان

وفي كل مكان آخر حول العالم، سيرى المستخدمون كلا الاسمين، يشار إليهما باسم "خليج المكسيك (خليج أميركا)."

سلطة قضائية أكبر للمكسيك

وأوضح أكسيوس أن الولايات المتحدة تتمتع بسلطة قضائية على ما يقرب من 46% من الخليج، بينما تتمتع المكسيك بـ 49% وكوبا 5%.

وكانت رئيسة المكسيك قد ردت في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي على تغيير ترامب اسم "خليج المكسيك"، قائلة إنه كان يجب أن تُسمى بعض أجزاء الولايات المتحدة بـ "أميركا مكسيكانا".

وعلق الموقع بأن استدعاء رئيسة المكسيك لأسماء من التاريخ المضطرب للحرب الأميركية-المكسيكية في 1846-1848، يشير إلى أن إدارتها لا تخيفها تصرفات ترامب الغريبة وتهديداته.