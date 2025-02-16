الاستقبال الحاشد للشرع في المدن السورية يلفت انتباه المغردين

يقف على عتبة السيارة ملوحا بيديه للجموع المحتشدة لاستقباله، وسط رفرفة الأعلام السورية وغياب التشديدات الأمنية في شوارع كلٍّ من إدلب وحلب واللاذقية وطرطوس، هذا ما أظهرته أكثر الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بعض مدن البلاد.

في أحد مقاطع الفيديو، يظهر الشرع وهو يحيي المواطنين واقفا على باب السيارة وحوله بعض عناصر الأمن المسلحة، ويلوّح بالعلم السوري متفاعلا مع أبناء المدينة المحتفلين حوله، وهو المشهد الذي ركز عليه كثير من تعليقات المغردين.

فنرى الناشط في الثورة السورية زياد الصوفي يكتب أن احتفال مدينة اللاذقية بزيارة الشرع هو "احتفال كبير بحجم الألم"، بينما يعبّر آخرون عن دهشتهم من حجم الاستقبال وحفاوته، ويناقشون دلالات اختيار الشرع مدينة اللاذقية ضمن المدن الأولى التي يزورها.

احتفال مدينتي اللاذقية بزيارة القائد الشرع ، احتفال كبير بحجم الألم ..

نورت اللاذقية ..#سوريا #احمد_الشرع #اللاذقية pic.twitter.com/8scoaXvU4k — Ziad Alsoufi زياد الصوفي (@ziadalsoufi) February 16, 2025

وقد علق أحد المغردين بالقول "جنون جماهيري شعبي غير مسبوق في اللاذقية لحظة رؤية الرئيس أحمد الشرع لأول مرة بينهم"، بينما قال آخر "لو أخبرنا أحد عن هذه الزيارة قبل شهرين ونصف، لقلنا له أنت تحلم!".

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واستذكر آخرون ما عانته المدينة أيام حكم نظام الأسد، الأب والابن، فهي "أكثر مدينة عانت من طغيان عائلة الأسد وفسادها، ودفعت الثمن الأكبر من القهر والأسر والتنمّر والتشبيح"، على حد قول أحدهم.

هذه الفرحة الكبيرة لأهالي اللاذقية في استقبال الرئيس أحمد الشرع تعكس حجم الألم والخوف الذي عاشوه لسنوات طويلة. كما تعكس الظلم الذي تعرضوا له بسبب الطائفية، حتى ظنوا أنفسهم أقلية. ولكن اللاذقية ستبقى عصية على مخططات التغيير الديمغرافي فيها، وستبقى منا ونحن منها. pic.twitter.com/T06UrT1roT — مُضَر | Modar (@ivarmm) February 16, 2025

وتداول المغردون مقطع فيديو ظهر فيه الشرع مع أحد المواطنين من كبار السن في مدينة إدلب، وسط جمع غفير وهو يشتكي حال اللاجئين في مخيمات المدينة، ليرد عليه الشرع بالقول إنه قد قطع وعدا لأحد المواطنين قبل عملية ردع العدوان بالانتصار في المعركة وإعادة المدن لأصحابها وتدمير المخيمات.

وأردف أحد المغردين تعليقا على المقطع، قائلا إن "السوريين التقوا اليوم برئيسهم وحدثوه وحدثهم، ولم يجبرهم على أن يهتفوا له"، في حين قال آخرون إن القصر الجمهوري في دمشق لم يُنسِ الشرع مخيمات إدلب.

السوريين ألتقوا اليوم برأيسهم (احمد الشرع) وحدثوه وحدثهم

ولم يجبرهم على ان يهتفوا له

أنتهى زمن الهتافات : بالروح بالدم نفديك…" pic.twitter.com/w58nXsIRCE — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 15, 2025

وكان الشرع قد أجرى أول جولة ميدانية له بعد توليه الرئاسة، وبدأها بإدلب ثم حلب اللتين أدار في أجزاء منهما حكومة الإنقاذ بعد اتفاق وقف لإطلاق النار عام 2020، ثم توجّه لأول مرة إلى مدينة اللاذقية تلتها مدينة طرطوس، كما زار عفرين والتقى رئيس مجلس محلية عفرين، في حين يتوقع أن تشمل الجولة مدنا ومحافظات سورية أخرى.