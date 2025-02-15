يناقش التحولات بالمنطقة.. افتتاح أعمال منتدى الجزيرة في نسخته الـ 16

الدوحة- انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات منتدى الجزيرة الـ 16 تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة".

ويتضمن المنتدى الذي تجري جلساته على مدار يومين نقاشات معمقة عبر مجموعة من الجلسات والفعاليات، بمشاركة خبراء ومسؤولين من جميع أنحاء العالم.

كما يبحث المنتدى التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، انطلاقا من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، مرورا بإعادة تشكل المشهد السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما يتناول تداعيات هذه التطورات على موازين القوى الإقليمية وانعكاساتها على الوضع العربي وعلى التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني أن المنتدى يهدف إلى خلق مساحة حوار معمّقة بين الباحثين وصناع القرار والإعلاميين، لمناقشة التحولات الكبرى التي تعيد تشكيل المنطقة العربية، واستشراف المستقبل في ظل هذه التغيرات المتسارعة.

محور الحديث

وأضاف الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني أن المنتدى يركز على موضوعات تهم المنطقة العربية والعالم أجمع، لافتا إلى أن محور الحديث في نسخة العام الماضي من المنتدى كان "ما يحدث في غزة والتبعات التي ترتبت على طوفان الأقصى"، تلك التبعات التي انعكست على المنطقة بشكل عام ومنها ما رأيناها في انهيار للنظام في سوريا والعديد من التحديات الأخرى التي نراها حاليا مثل محاولات التهجير وغيرها من التغيرات بالمنطقة.

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وتوقع رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية حدوث تحولات خلال الفترة المقبلة في حال لم يتم اتخاذ قرارات صحيحة للتعامل مع هذه المتغيرات "التي نلتقي اليوم في المنتدى لمناقشتها وإلقاء الضوء عليها".

وأشار إلى "أننا اليوم نقف على نهاية 15 شهرا من العداون على غزة قدمت خلالها قناة الجزيرة العديد من التضحيات، حيث حرصت الجزيرة على أن تكون فى عين الحدث سواء فى غزة أو لبنان أو سوريا، وكانت مواكبة للحدث وقدمت تضحيات كثيرة من الشهداء والمصابين الذين نستذكرهم اليوم بكل خير".

وتابع أنه فيما يخص الشأن السوري كانت الجزيرة حاضرة في قلب الحدث وقدمت العديد من الشهداء منذ اندلاع الثورة السورية لإيصال الحقيقة، وهو ما يؤكد صدق نهج القناة في العمل على مساندة الحق وأداء رسالتها.

وعرج الشيخ حمد بن ثامر على ما يحدث حاليا في الضفة الغربية المحتلة والقدس حيث تم إغلاق مكاتب الجزيرة هناك، فى الوقت الذي تقوم فيه القناة بعمل نبيل بنقل الواقع الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني هناك، لافتا إلى أنه "يبدو أن هناك أناسا لا يعلمون حقيقة عمل الصحفي الذي يسعى لإلقاء الضوء على الحقيقة".

ضحايا الصحفيين

وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال العام الماضي وخاصة في غزة كبير للغاية، ونحن نثمن الدور الذي يقوم به الصحفي خاصة خلال الحروب التي تكبدهم أرواحهم في بعض الأحيان، كما حدث بالفعل مع العديد منهم في سبيل مهمتهم وعملهم النبيل".

ومن جهته، قال نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ألفين بوتس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن بلاده عانت من الاضطهاد والظلم في عصور ماضية، وإنها ستظل تساند الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حرب وعدوان غاشم منذ نحو 15 شهرا تسببت في عشرات الآلاف من الضحايا.

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وأشار إلى أن بلاده لن تتوقف عن مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وسوف تتابع قضيتها العادلة لمناصرة الشعب الفلسطيني حتى الحصول على حقوقه المشروعة.

وتابع بوتس أن شبكة الجزيرة تلعب دورا كبيرا ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم أجمع لكشف الحقيقة وإيصال رسالتها النبيلة للعالم أجمع، موضحا أنها تقدم نموذجا مشرفا للعمل الإعلامي والصحفي الحر الذي يقف بجانب الشعوب التى تحتاج إلى دعم.

وتتضمن أعمال المنتدى خلال اليوم الأول العديد من الجلسات، منها جلسة مخصصة لبحث تحديات ما بعد الحرب في غزة، ثم جلسة لبحث تغيير النظام في سوريا وتأثيراته الإقليمية، كما تتناول الجلسات حرب الإستراتيجيات بين إيران وإسرائيل وتركيا في ظل الغياب العربي، بالإضافة إلى جلسة حول الترتيبات المستقبلية للقضية الفلسطينية والمنطقة بعد الحرب.