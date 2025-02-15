صحافة عالمية: غزة تعيش صدمة جماعية بعد 15 شهرا من القصف

تناولت وسائل إعلام وصحف عالمية تداعيات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى ردود الفعل على مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان القطاع، والسياسات الدولية المؤثرة على المنطقة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق لها عن الصدمة الجماعية التي يعيشها أهالي قطاع غزة بعد 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي.

وأشار التحقيق إلى أن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره جاء محملاً بالمرارة والرعب، حيث يواجه الأهالي صعوبات جمة في استخراج جثث أحبائهم من تحت الأنقاض والتعرف عليها.

وأضافت الصحيفة أن حجم الألم كبير بسبب الفقدان وما تعرضت له الجثث من تشوهات، مما يجعل عملية دفنها بكرامة تحديًا إنسانيًا كبيرًا.

ومن جهتها، وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تهديدات ترامب لحركة حماس بأنها "جنونية" ونصحت بعدم الانجرار وراءها رغم ما تحمله من إغراءات.

وأكدت أن صفقة تبادل الأسرى هي الفرصة الوحيدة لاستعادة الأسرى "الرهائن" أحياء، مشيرة إلى أن طلب ترامب الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة يتعارض مع الاتفاقيات القائمة، ومن الصعب أن توافق عليه حماس.

وفي صحيفة غارديان، تناول تقرير مشاعر سكان غزة تجاه خطط ترامب لترحيلهم والاستيلاء على القطاع المدمر.

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وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن سكان غزة لا يرون اقتراح ترامب مجرد مزحة، لكنهم مقتنعون بأنه سيفشل كما فشلت مشاريع سابقة.

ونقل كاتب التقرير عن أحد السكان قوله "مثلما فشلت الحرب الأخيرة ومحاولات التهجير، سيفشل مشروع ترامب أيضًا".

قنبلة أربكت العرب

من جهتها، وصفت صحيفة واشنطن تايمز مقترحات ترامب حول غزة بأنها "قنبلة" أربكت العرب.

وأشارت إلى أن الاقتراح الأميركي يواجه معارضة شديدة بالمنطقة "لكن المشكلة تكمن في عدم وجود بديل عربي ملموس له". ونقلت عن مصدر خليجي قوله "في غياب خطة عربية واضحة، سيستمر البيت الأبيض في طرح هذه الأفكار الشنيعة".

وفي مجلة فورين بوليسي الأميركية، دعا مقال إلى وضع حد للسياسة الألمانية المنحازة لإسرائيل.

وأشار إلى أن هذه السياسة تنبع من رغبة برلين في التكفير عما أسمته فظائع تاريخية، لكنها قد تدفع بها إلى المشاركة في فظائع جديدة.

وأضاف كاتب المقال أن ألمانيا، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، تشارك بشكل غير مباشر في الحرب على غزة.