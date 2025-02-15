مهمتها نقل الاستخبارات.. تعرف على وحدة سابير الإسرائيلية الغامضة

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وجود وحدة عسكرية إسرائيلية وصفتها ب "الغامضة"، وتسمى "سابير" وظيفتها نقل استخبارات الجيش الإسرائيلي تحت الأرض.

وأوضحت الصحيفة في تقرير للمراسل العسكري الإسرائيلي يونا جيريمي بوب أن هذه الوحدة عملت على مساعدة الجيش للتهرب من الهجمات الإيرانية، مع الحفاظ على مراكز بياناتها وتكنولوجيتها داخل غزة ولبنان وسوريا في منتصف الحرب.

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية الباليستية الضخمة التي شنتها إيران على إسرائيل العام الماضي فشلت في إحداث أضرار نوعية خطيرة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بسبب توزيع أجزاء من القدرات العسكرية للجيش.

وقال التقرير إن المدى الكامل للتباعد بين القدرات العسكرية وتحصين الجيش لمواقعه السرية تحت الأرض لا يزال غير معروف تماما، خاصة فيما يتعلق بمخابرات الجيش.

فكرة قديمة

في عام 2020، كانت هناك تقارير متعددة عن اتجاه استخبارات الجيش لنقل العديد من عملياتها إلى منشآت سرية تحت الأرض، لكن وحدة أقل شهرة في الاستخبارات، وهي سابير، أصبحت مسؤولة منذ هجوم طوفان الأقصى، لتسريع انتقال أجهزة المخابرات العسكرية إلى منشآت تحت الأرض بدوام كامل أو وجود المزيد من مرافق الطوارئ تحت الأرض المتاحة لهم.

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في الواقع، بحلول الوقت الذي أطلقت فيه إيران أول 120 صاروخا باليستيا على إسرائيل في أبريل/نيسان 2024، كانت غالبية ما يجب أن يكون تحت الأرض قد أصبح تحت الأرض وقيد التشغيل بالفعل.

ولدى سابير عدد من المهام لصالح مخابرات الجيش، لكن أحد المكونات الرئيسية لمهمتها هو ضمان استمرار العمليات في العمل حتى في أسوأ الأزمات.

ومعظم الأماكن التي تتحرك فيها مخابرات الجيش الإسرائيلي تحت الأرض سرية للغاية، وهناك تقارير عن بعض العمليات السرية في أجزاء غير محددة في الشمال والجنوب، وفي المقر العسكري في تل أبيب.

فوائد الهجوم الإيراني

وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني في أبريل /نيسان 2024 ساعد في توضيح العمليات التي تحتاج إلى تعزيز أفضل أو إجابات تكنولوجية تحت الأرض، إذ إنه في وقت حدوث هجوم إيران في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمت معالجة معظم هذه القضايا.

وفي حين يتم تصنيف معظم الأمثلة الملموسة، يمكن أن يكون المثال العام بعض المنصات التكنولوجية غير المحددة للحفاظ على تدفق بيانات الوحدة 9900 بشكل صحيح. كما تم تصنيف عدد أفراد مخابرات الجيش، وأثرت الخطوة السرية على الآلاف.

ولدى سابير نفسها العديد من الضباط برتبة عقيد، معظمهم من مخابرات الجيش، لكن أقلية كبيرة جاءت "على سبيل الإعارة" من قيادة الاتصالات في الجيش. وقد تضاعف عدد جنودها تقريبا بعد طوفان الأقصى للحفاظ على جميع الأعمال المطلوبة حديثا.

التحدي الأكبر

وردا على سؤال عما إذا كان التحدي الأكبر في هذا المجال هو إيران، أجابت ضابطة برتبة عقيد في وحدة سابير بأن التحدي الأصعب ليس فقط التعامل مع إيران، بل مع جميع الخصوم في الوقت نفسه، "كل شيء يجب أن يحدث بسرعة كبيرة".

وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن استخبارات الجيش يجب ألا تعمل بشكل أساسي فوق الأرض على المدى الطويل إذا أراد الجيش ضمان استمرار العمل.

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وقالوا إن الجيش الإسرائيلي بأكمله يحتاج إلى التحرك في اتجاه أكثر سرية، ولكن بشكل خاص استخبارات الجيش الإسرائيلي والبنية التحتية الحيوية ذات الصلة. وقالت المصادر إن الصورة الاستخباراتية لا يمكن تشغيلها من الخيام فوق الأرض وسط كارثة جماعية.

ويتضح من ذلك أن سابير مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية التكنولوجية للاستخبارات الإسرائيلية، أينما كان ذلك. وقد تم بناء أجزاء كبيرة من المواقع الجديدة لمخابرات الجيش تحت الأرض منذ البداية. وقالت مصادر في الجيش إن الدروس المستفادة من هذه الحرب لن تؤدي إلا إلى تمكين هذا الاتجاه ولن يتطلب إعادة تفكير معمارية أو مفاهيمية كبيرة.

تعزيز قدرات التشفير

وهناك مشروع آخر من سابير لتعزيز قدرات التشفير للسجلات والبرمجيات في حالة السيناريو الأسوأ ابتداء من قاعدة يجري الاستيلاء عليها، كما حدث في منطقة حدود غزة في طوفان الأقصى. وهناك تقنيات جديدة متطورة لمعالجة القضايا المعقدة، والتي لا يمكنها نشرها.

وتلقت سابير كمية هائلة من الأموال الإضافية لإنجاز مهمتها. وقالت مصادر في الجيش إن وزارة المالية تدرك أخيرا أهمية الاستعداد لأسوأ السيناريوهات.

وفي بداية الحرب الحالية، ربما كان هناك بعض الإلحاح للتمويل، لكن في النهاية أدرك الجميع أن احتياجات الحرب تعني قطع الروتين حتى يتمكن الجيش من اتخاذ إجراءات بسرعة أكبر.

الميزانية

وقالت جيروزاليم بوست إن القتال على 7 جبهات، مع وصول مئات الصواريخ ليس فقط مما يسمى بالأعداء المتوقعين ولكن أيضا من تهديدات بعيدة وغير متوقعة مثل الحوثيين، أدى إلى تغيير جذري في كيفية التعامل مع الميزانية للتهديدات المحتملة في المستقبل.

وكشف التقرير عن أنه ربما تكون أجهزة الحاسوب وأنظمة الذكاء الاصطناعي قد جمعت معلومات استخباراتية خلال الحرب -كمثال نظري حول بعض قادة حماس- وهذا يحتاج إلى نقله رقميا إلى رسائل البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بضباط المخابرات الإسرائيلية، حتى يتمكنوا من تحليلها وتلخيص آثارها ثم نقلها إلى ضباط وقادة المخابرات الميدانية.

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وقال إن سابير تعالج مثل هذه القضايا، وتوفر خدمات التشفير لجميع الخطوط المختلفة من الاتصالات الاستخباراتية للجيش، كما أنها تحمي الملفات الواردة الجديدة التي قد تحتوي على فيروسات.

سابير تواجه تهديدات سيبرانية

وذكر التقرير أن سابير تواجه العديد من التهديدات السيبرانية أكثر من أي وقت مضى، وهناك المزيد من المعلومات والتكتيكات التي يتم مشاركتها مع مديرية الإنترنت الإسرائيلية. فقد كانت هناك أيضا تحسينات للدفاع ضد الاختراقات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن إحدى الثورات الراديكالية لسابير تمت خلال الحرب الحالية عندما اضطر العديد من أفرادها إلى التحول إلى العمل في أراضي العدو في غزة ولبنان وسوريا. وقالت مصادر في الجيش إنهم "لم يحلموا أبدا بأنهم سيحتاجون إلى إقامة شبكة حاسوب كاملة في أراضي العدو".

وقال أحد الضباط في سابير إن العمل في كل هذه المناطق يمثل تحديا أكبر بكثير من العمل في الضفة الغربية، حيث يمتلك الجيش ومجتمعات الاستخبارات بنية تحتية واسعة، تديرها وحدتهم.

في عام 2014، لم يدخل رئيس المخابرات الميدانية غزة مع القوات الرائدة. بدلا من ذلك، قام بتشغيل الاستخبارات وتحديثها من مسافة داخل الأراضي الإسرائيلية.

خدمات فورية

والآن، يمكن لأنظمة الاستخبارات الأمامية المحدثة في أراضي المعركة إظهار خريطة تم تحديثها قبل 10 دقائق. مع هذا التحديث البالغ من العمر 10 دقائق، يمكن لقادة الجيش أن يقرروا اتخاذ طريق جديد أو مختلف بدلا من استخدام الطريق الذي يبدو على خريطة مطوية ومتجعدة كان من الصعب قراءتها.

وأوضح التقرير أن قادة اللواء الأمامي يمتلكون في العادة شاشة بلازما لتظهر لهم مشهد المعركة بشكل أكثر وضوحا. ويتم تحميل خطط الهجوم رقميا، ويمكن لأفراد الجيش رؤية التغييرات في المواقع والأنفاق المكتشفة حديثا في الوقت الفعلي.

واجه جنود سابير مصاعب الخدمة في أراضي القتال لأول مرة. ولم يكن الكثيرون مستعدين تماما للانتشار في الميدان بإطلاق النار من حولهم أثناء محاولتهم وضع هوائي على سطح، لكن مصادر الجيش تقول الآن إن جنود سابير طوروا مرونة أكبر.

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استخبارات جسدية أقل

وكان هناك أيضا تطور، حيث تم تنفيذ مثل هذه الأدوار من قبل قادة وجنود سابير الأكثر خبرة، وبعد ذلك فقط تم دمج الجنود الأقل خبرة في فرق تركيب سابير الميدانية. وبحلول الوقت الذي اضطروا فيه إلى إقامة شبكات في لبنان في سبتمبر/أيلول 2024، كانت وحدة سابير أكثر استعدادا لمثل هذه التحديات الخاصة مما كانت عليه في غزة في خريف 2023.

علاوة على ذلك، كان هناك في لبنان استخبارات جسدية أقل، لكن قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت من الاستيلاء على كميات هائلة من صواريخ حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استولى في لبنان على حوالي 60 ألفا و800 قطعة ومعدات ووثائق إلكترونية.

ومع ذلك، لم يذهب الجيش الإسرائيلي إلى بيروت، ولم تصل هذه المعلومات إلى بعض الأجهزة الإلكترونية الشخصية لكبار مسؤولي حزب الله. وبغض النظر عن ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي في بيروت عددا أكبر بكثير من المراتب العليا لحزب الله.