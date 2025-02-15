تضمن رسائل من الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو.. القسام توثق بالفيديو تسليم الدفعة السادسة

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو وثقت عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين -اليوم السبت- ضمن الدفعة السادسة، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضمنت المشاهد رسائل وجهها الأسرى الثلاثة لرئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو يطالبونه الالتزام بالاتفاق لإخراج كافة الأسرى، كما تحدثوا عن مشاعر مختلطة تنتابهم بين الفرح بالعودة والحزن على ترك زملائهم خلفهم في الأسر.

وقال الأسير يائير هورن "بشَّروني بأنني سأعود إلى المنزل، ومن المفترض أن أكون سعيدًا، لكنني لا أستطيع أن أكون كذلك لأنني سأترك خلفي أخي إيتان، وليس فقط أخي، بل كل الأسرى الموجودين في القطاع".

وأضاف موجهًا كلامه إلى نتنياهو "كل يوم يمر تتدهور حالتنا جسديًا ونفسيًا، الوقت ينفد بالنسبة لي، ولجميع المختطفين وعائلاتهم".

وتحدث أسير آخر قائلا "قبل عدة أيام، جلسنا أنا و5 أصدقاء من الأسرى الذين قضوا أكثر من سنة هنا. فجأة دخلوا علينا وأخبرونا أن اثنين منا سيعودان بينما ثلاثة لن يعودوا".

وأضاف "خلال هذه الفترة، كنا نحارب من أجل حياتنا وصحتنا. وفي حالتي الخاصة، الأمر أكثر تعقيدًا بسبب عدة عمليات وجروح لا تزال مفتوحة".

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وتحدث بتأثر واضح لعدم رؤية ابنته التي ولدت قبل 14 شهرا قائلًا "لدي بنت جديدة لم أرها بعد، بالإضافة إلى أخريين جميلتين وزوجتي، وهذه كانت أول مؤشر حياة أعرفه عنهم" ولم يتمالك دموعه وهو يستعرض قرطين من الذهب قدمتهما له القسام حتى يلبسهما لصغيرته ذات الشهرين.

كما عرض فيديو القسام مشاهد للحظات تسليم الأسرى، حيث ظهر مقاتلو الكتائب يحتشدون في ساحة التسليم.

وظهرت 3 سيارات تابعة للجنة الصليب، والتي تجهزت لاستلام الأسرى، وشملت المشاهد لحظة دخول وخروج السيارات من ساحة التسليم، وتوقيع المستندات بين ممثلي الصليب الأحمر ومندوبي كتائب القسام.

وكانت المقاومة الفلسطينية سلمت اليوم 3 أسرى ضمن الدفعة السادسة لتبادل الأسرى من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ساعة رملية

وأعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة أسماء الأسرى المفرج عنهم وهم: ألكسندر تروبنوف (أسير لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بالإضافة إلى ساغي ديكل حن ويائير هورن، وكلاهما أسيران لدى القسام.

وجرت عملية التبادل على منصة تم إعدادها سابقا، وكانت عليها ساعة رملية مرفقة بصورة الأسير ماتان ووالدته عيناف تسنغاوكر المتحدثة باسم عائلات الأسرى الإسرائيليين، وقد كُتب أسفلها عبارة "الوقت ينفد" وتم تسليمها إلى أحد الأسرى المفرج عنهم لأخذها إلى إسرائيل.

وقالت حركة حماس إن "حضور صورة القدس والأقصى والحشود في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجددة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر" مؤكدة أن إطلاق سراح الدفعة السادسة فيه "تأكيد ألا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات والالتزام باستحقاقات الاتفاق".

وأضافت أن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية يتابعان مشاهد القوة بإنجاز المقاومة صفقة التبادل التي جسّدت تلاحم الشعب والمقاومة، وشددت على أنه "لا هجرة إلا إلى القدس" وأن ما حدث "رد على دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها الرئيس الأميركي ومن يدعم نهجه".

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وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قد أفاد بأن جيش الاحتلال سيُفرج عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و333 أسيرا من قطاع غزة اعتُقلوا بعد "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.