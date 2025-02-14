منتدى الجزيرة يبحث السبت بالدوحة التوازنات الجديدة في المنطقة

الدوحة- تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة غدا السبت فعاليات منتدى الجزيرة الـ16 تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة".

ويناقش المنتدى التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية، بمشاركة نخبة من الباحثين والمحللين السياسيين والخبراء لبحث أبرز القضايا التي تؤثر على المنطقة، من تداعيات الحرب على غزة والتغيرات التي تشهدها سوريا، إلى التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار.

وتتناول جلسات المنتدى على مدار يومين محاور متعددة تسلط الضوء على ملامح المرحلة القادمة في ضوء هذه المتغيرات التي تؤثر على مستقبل المنطقة والعالم.

جلسات المنتدى

وفي جلسة بعنوان "الوضع في غزة: تحديات ما بعد الحرب" سيتم مناقشة تداعيات الحرب على غزة بعد أكثر من 16 شهرا من الصراع.

ويتناول المشاركون في الجلسة التحديات التي تواجه القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك آفاق إعادة الإعمار، وإدارة الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، كما سيتم التطرق إلى دور الجهات الإقليمية والدولية في دعم الاستقرار والتنمية في غزة.

وتبحث جلسة أخرى بعنوان "تغيير النظام في سوريا: آثاره في الداخل وأبعاده الإقليمية" تطورات المشهد السوري في أعقاب إسقاط نظام حكم بشار الأسد، مع التركيز على انعكاسات ذلك على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الداخل السوري.

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وتبحث الجلسة أيضا تأثير هذه التطورات على العلاقات الإقليمية والدولية، كما تسلط الضوء على دور الدول العربية في دعم استقرار سوريا والتحديات التي تواجه هذه العملية.

"حرب الإستراتيجيات الإقليمية" ستكون أيضا ضمن جلسات المنتدى، وستركز هذه الجلسة على مناقشة أبعاد الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وكيف أثرت الحرب على غزة، وما رافقها من تطورات في لبنان وإيران واليمن والعراق، على إعادة رسم التنافس الإقليمي بين القوى الفاعلة.

كما تبحث الجلسة مدى إمكانية تحرر القرار العربي من التأثيرات الخارجية، والتحولات التي طرأت على موازين القوى الإقليمية.

وتسلط جلسة "العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاعات: فرص وتحديات" الضوء على آليات تحقيق العدالة الانتقالية في الدول التي شهدت نزاعات، مع التركيز على التحديات السياسية والقانونية التي تواجه هذه العملية، كما يتم تناول مدى إمكانية تحقيق التوازن بين المحاسبة والاستقرار السياسي، ودور المؤسسات الدولية في دعم هذه الجهود.

وتركز جلسة "الوضع الدولي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة" على المشهد الدولي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة؛ حيث يناقش الخبراء تأثير التغيرات السياسية في واشنطن على الملفات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب الروسية-الأوكرانية، والسياسات الأميركية تجاه الشرق الأوسط.

عيون غزة

ويتضمن المنتدى عرضا خاصا للفيلم الوثائقي "عيون غزة"، الذي يوثق أوضاع القطاع خلال الحرب، إضافة إلى التحديات التي واجهها الصحفيون في تغطية الأحداث، ويلي العرض جلسة نقاشية حول دور الإعلام في توثيق الأحداث ونقل الواقع الميداني، وأهمية التغطية الإعلامية في تشكيل الرأي العام العالمي.

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وتناقش جلسة "الحركة الاحتجاجية والتضامنية العالمية مع القضية الفلسطينية" تصاعد الحركات الاحتجاجية والتضامنية مع القضية الفلسطينية، خاصة بعد التطورات الأخيرة، ويركز النقاش على دور الأجيال الجديدة في هذه التحركات، ومدى تأثيرها على السياسات الغربية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى آفاق تطور هذه الحركات في المستقبل.

ويمثل منتدى الجزيرة الـ16 منصة للحوار وتبادل الرأي حول أبرز القضايا التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة، حيث يوفر فرصة للنقاش المعمق بين الخبراء والمحللين حول التحديات الراهنة والمستقبلية.