"مزاح ثقيل"..تفاصيل جديدة حول إقالة وزير بريطاني

بعد أيام من قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإقالته وتعليق عضويته في حزب العمال، ظهرت رسائل جديدة تكشف أن وزير الدولة لشؤون الصحة أندرو غوين مزح مزاحا ثقيلا بشأن قتل زميل له في البرلمان بمعول، وقال إنه يجب ترهيبه ومضايقته باعتباره أحد أفراد المجتمع البارزين.

وأفادت صحيفة الإندبندنت أن الوزير السابق أُقيل من منصبه بسبب نشره رسائل "جنسية" و"عنصرية" على تطبيق واتساب على الإنترنت وصف فيها ناخبة بأنها "عجوز شمطاء"، قائلا إنها تعيش في منزل "قذر".

أما صحيفة تلغراف فأوضحت أن نقاشا دار في المجموعة حول النائب البرلماني أندي فيرديل، حيث تحدث وقتها المسؤول السابق عن مجموعة حزب العمال في مجلس ستوكبورت عن وفاة ليون تروتسكي الثوري الروسي.

فأجاب غوين عندئذ: "يمكننا إعادة تمثيلها من أجله، يمكنه أن يكون ليون، هل لدى أحدكم فأس؟".

واغتيل تروتسكي في أغسطس 1940 على يد رامون ميركادر، وهو عميل ستاليني ضربه على رأسه بمعول.

وفي الرسائل الأخيرة التي اطلعت عليها صحيفة تلغراف، ورد أن غوين سأل في نقاش حول نائبة: "هل هناك دورة تدريبية على الإنترنت عن كيف ترهب وتضايق أحدهم"؟.

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وأشارت صحيفة إندبندنت إلى أن حزب العمال أوقف أيضا 11 مستشارا من حزب العمال، بمن فيهم زوجة غوين وزميله عضو البرلمان أوليفر رايان، الذي انتخب في يوليو/تموز، بسبب مشاركته في مجموعة "تريغر مي تيمبرز" على منصة واتساب، والتي ينتمي أعضاؤها إلى مجلسي الحكم المحلي في منطقتي تامسايد وستوكبورت في مانشستر الكبرى.

وأعرب رايان، الذي كان عضوا في المجموعة بين عامي 2019 و2022، عن أسفه لعدم التحدث علنا في ذلك الوقت عن التعليقات التي عدّها "غير مقبولة تماما".

وعلقت عضوية النائبين غوين ورايان في حزب العمال الذي ما يزال يحقق في مدى انتشار الرسائل في المجموعة، في حين دعا حزب المحافظين المعارض غوين إلى التنحي عن منصبه كنائب في البرلمان وإجراء انتخابات فرعية بسبب ذلك.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها أنها اتصلت بغوين للتعليق على الموضوع، لكنه لم يرد.